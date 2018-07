d, Darmstadt

Man kann nicht behaupten, daß die elf Metzgereien in der 5500 Einwohner zählenden Gemeinde Roßdorf bei Darmstadt Goldgruben wären. Übrigens sind es nicht mehr elf, sondern nur noch zehn, seitdem, sich der 67jährige Heinrich Dreieicher, Roßdorf, Traisaer Gasse 2, das Leben genommen hat.

Er hatte vor zwei Jahren seine Metzgerei und die Gastwirtschaft „Zur schönen Aussicht“ an einen tüchtigen Berufsgenossen, den aus Pommern vertriebenen Willi Czeromin, für monatlich 200 DM verpachtet. Außer über den Pachtzins verfügten der 67jährige, seine gleichaltrige Frau und eine meist pflegebedürftige, nur noch selten arbeitsfähige Tochter über eine Kuh, ein Schwein und – über den Ertrag von acht Morgen Land. Die Kombination Metzgerei-Gastwirtschaft-Landwirtschaft ist üblich; denn eine Metzgerei, deren Kundenkreis im Durchschnitt 500 Einwohner (hundert Selbstversorgerhaushalte) umfaßt, ist keine Existenzgrundlage. Ebensowenig sichern acht Morgen bei Bewirtschaftung durch zwei alte Leute das tägliche Brot.

Das ist jedermann klar, der sich auch nur zehn Minuten in einem solchen Dorf umgesehen hat –, nicht aber den Bediensteten des Finanzamtes. Für sie war Heinrich Dreieicher ein säumiger Steuerzahler: 3400 DM schuldete er dem Staat im Jahre 1952. Bis jetzt hatte er von dieser Schuld 2300 DM in monatlichen Raten von 100 DM getilgt. Nun hätten zwar von den restlichen 1100 DM noch weitere 400 DM ohne weiteres gestrichen werden können, wenn man Dreieicher von der Lastenausgleichsabgabe befreit hätte.

Aber die Bearbeitung des entsprechenden Antrages verzögerte sich begreiflicherweise um so mehr, als Frau Dreieicher unter dem Motto: „Mir misse als widder enei uffs Amt, sonst werd’s nie rescheliert“ – auf ihre alten Tage immer wieder den Bürobetrieb in Darmstadt gestört hatte. Als daher die weißhaarige, statuöse Roßdorferin ausgerechnet am Rosenmontag wieder auftauchte, bot man ihr nicht den Lastenausgleichserlaß, sondern bestand im Gegenteil auf dem drakonischen Entscheid, künftig statt 100 DM 150 DM von den 200 DM Pachtzins zu pfänden. Heinrich Dreieicher – nach dem Urteil von Frau Czeromin ein Mann, der mit seiner übertriebenen Gewissenhaftigkeit nicht mehr in unsere Zeit paßte – ging, als ihm seine Frau die Hiobspost schonend beibrachte, still auf den Dachboden des Hauses und tötete sich mit seinem Bolzenschußapparat.

Er war davon ausgegangen, daß 50 DM im Monat, eine Kuh und acht Morgen Acker keine Existenzgrundlage sind. Das ist nach Auffassung des Finanzamts Darmstadt irrig, das in einer „im Einvernehmen mit dem hessischen Finanzministerium abgegebenen Stellungnahme“ zu den Protesten der Darmstädter Fleischerinnung jetzt nochmals die Pfändung von monatlich 150 DM begründet hat: „Das war durchaus vertretbar, weil die Existenz durch die Landwirtschaft neben der Wohnung im eigenen Hause und die aus dem Pachtzins monatlich verbleibenden 50 DM gesichert war.“ Die Herren vom Finanzamt müßten es mal ausprobieren...