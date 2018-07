Inhalt Seite 1 — Dienstpistole 0815 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gibt Bücher, die kommen ins Gespräch, noch ehe sie erschienen sind. Dazu gehört der eben jetzt herausgekommene Roman Null-Acht-Fünfzehn von Hans Hellmut Kirst (398 S., Verlag Kurt Desch, München).

Gegen dieses Buch haben sich noch vor seinem Erscheinen (der Roman wurde allerdings schon in Fortsetzungen in der Neuen Illustrierten veröffentlicht) mehrere Ortsverbände des „Bundes Deutscher Soldaten“ gewandt. Man hört fernerhin von folgenden „Aktionen“: Ein General hat eine Eingabe an das Innenministerium vor, die kurzerhand das Verbot des Buches wegen „Untergrabung des Verteidigungswillens der Bundesrepublik“ zum Ziel hat; ein Staatsanwalt will Anklage erheben wegen pornographischer Stellen; Buchhändler drohen dem Verleger, ihm kein Buch mehr abzunehmen, wenn er den Roman von Kirst nicht unverzüglich einstampfen lasse... man sieht, alle Voraussetzungen, daß dies Buch ein Bestseller wird, sind geschaffen ...

Hans Hellmut Kirst hat uns mit diesem Roman gerade zum Termin der Wehrhoheitsbeschlüsse ein Buch in die Hand gegeben, dem man viele Leser wünschen sollte. Es ist die verdichtete Reportage vom Alltag in einer deutschen Kaserne 1938, keine Dichtung und auch ohne den Haß geschrieben, den James Jones in „From here to Eternity“ aufglühen ließ – dafür aber mit Humor. Und um das vorwegzunehmen: Das Buch ist in seiner Schilderung des deutschen Kommiß auf keiner Seite zu weit gegangen, vergleicht man die Schilderung mit der Realität. Im Gegenteil: Die Wirklichkeit des Kasernenhofes ist hier und dort durchaus schlimmer gewesen, als Kirst sie beschreibt.

Dies ist die Geschichte des Kanoniers Vierbein, der „fertiggemacht“ werden soll, und die seines Freundes, des Gefreiten Asch, der Vierbein vor dem Selbstmord rettet. Bis zu jenem versuchten Selbstmord hatte der Gefreite Asch „eine ruhige Kugel geschoben“, wie es so schön hieß, nun aber beginnt er eine abenteuerliche – freilich eigentlich legitime Revolte gegen das System. Durch seine genaue Kenntnis aller Vorschriften, aber auch aller „weichen Stellen“ des Kommißbetriebes, bringt er die ganze Batterie vom Unteroffizier bis zum Batteriechef in Verwirrung. Das selbstgefällige, dabei so unendlich einfältige System des Militarismus scheint tatsächlich von einem Gefreiten mit gesundem Menschenverstand schon aus den Angeln gehoben – da rettet der Abteilungskommandeur „die Lage“, indem er Asch – zum Unteroffizier befördert. Und Asch nimmt an, weil er glaubt, ein anderer, besserer Unteroffizier werden zu können als alle anderen vor ihm. Das aber ist seine Niederlage...

Was kann anständige und sich ehrlich erinnernde Männer an dieser Geschichte aufregen, so daß sie das Buch als „Geschmiere“ verbieten wollen? Etwa die Dialogstelle, da der Wachtmeister Platzig versucht, den „Spieß“ von sechs verlorengegangenen Schuß Munition abzulenken: „Mensch, Schulz, die lumpigen sechs Schuß ...“ und dieser antwortet: „Ich ein kein Mensch, Platzig, ich bin Hauptwachtmeister!“ Aber diese Pointe traf doch die Sache genau, denn daß der Spieß in der Wehrmacht auch Mensch war, war doch uninteressant, er stellte doch zunächst eine „Institution“ dar. Oder sind es diese Sätze, die der Gefreite Asch – wieder wegen der verlorenen sechs Schuß Munition – zu dem Wachtmeister Platzig spricht, nachdem der ihn zu einer Fälschung in der Schießkladde aufgefordert hatte: „So ist das also... Man ist bereit, alles zu tun, um ja. nicht seinen Posten zu verlieren... Man will das Wohlwollen seiner Vorgesetzten ernten. Um das zu erreichen, ist man bereit, alles zu tun: zu schleifen, Urkunden zu fälschen, Menschen in den Selbstmord zu treiben.“ – Ich kenne mehr als einen Unteroffizier, auf den diese Worte genau zutreffen. Und ich bin sicher, alle Herren, die jetzt so kräftig gegen das Buch polemisieren, kennen noch viel mehr solcher Unteroffiziere als der Romanverfasser oder ich. Oder sollte es der Ausdruck „Sklavenhalter“ gewesen sein, mit dem Kirst durch den Gefreiten Asch einen Unteroffizier tituliert? Da hatten sie allerdings ein Recht, sich aufzuregen: denn die meisten echten „Sklavenhalter“ früherer Jahrhunderte haben ohne Zweifel schon aus Eigennutz (die Sklaven sollten ja möglichst lange leben und nicht sterben) ihre Sklaven besser behandelt als mancher Unteroffizier seine Mannschaften. Und unter den Sklaven – auch dies muß gesagt werden – war sicher mancher, der einen ausgeprägteren Sinn für Freiheit hatte als mancher deutsche Rekrut. Die Quintessenz des Kasernenlebens aber war ohne Zweifel in den dreißiger Jahren der Drill. Und von dieser Quintessenz sagt Kirst richtig: „Drill ist das Paradies der Minderwertigen. Die wertvolleren Naturen werden dabei eingeebnet; das ist das ganze Geheimnis ...“

So oder ähnlich ist es gewesen: Millionen deutscher Landser des zweiten Weltkrieges aller Dienstgrade werden das dem Autor Kirst bestätigen. Und wahrscheinlich werden diese Millionen auch die Zivilcourage aufbringen, es den Protestierenden zu sagen, für die der Kasernenhof eben aus bestimmtem Grunde ein Paradies war.

Was nun aber die „Untergrabung der Wehrfreudigkeit“ – allein wegen dieser Malträtierung der deutschen Sprache sollten die Antragsteller den Mund nie mehr aufmachen –, was also diese „Untergrabung“ betrifft, so ist hier noch die Frage, wer eigentlich „untergräbt“. Ob Kirst, der dem mit Recht gegen eine deutsche Wiederbewaffnung mißtrauischen Ausland beweist, daß es heute in Deutschland Männer gibt, die den Militarismus ablehnen, gerade weil sie selbst vom Kanonier bis zum Oberleutnant alle Dienstgrade durchlaufen haben – oder die Protestrufer, die durch ihre Proteste beweisen, daß sie nichts dazugelernt haben.