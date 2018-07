Von Claude Hill

Ob das Fernsehen eine förderliche oder ungünstige Wirkung auf Jugendliche ausübt, ist ein strittiger Punkt, der zur Zeit in den Vereinigten Staaten lebhaft diskutiert wird. Da in absehbarer Zeit nahezu jede amerikanische Familie ein Fernsehgerät haben wird, liegt die pädagogische und soziologische Bedeutung des neuen technischen Mediums auf der Hand. Die Lichtspielhausbesitzer können bereits ein Lied von der gefährlichen neuen Konkurrenz singen, die den Kinobesuch erheblich gemindert hat und die abendlichen Ausgehgewohnheiten zu ändern im Begriff ist. Mehr und mehr schart sich die Familie nach dem Dinner um den Fensehschirm, und es besteht die Gefahr, daß die Kunst der Konversation ausstirbt. Mehr und mehr auch verbringen Millionen von Zuschauern täglich ihre Muße als rein passive Aufnahmewesen. Was für Erwachsene nicht ohne Bedenken ist, kann leicht für Kinder noch schwerere Folgen haben; es ist daher nur logisch, daß der Fernsehfunk der Frage der Jugendprogramme ernste Beachtung schenkt.

Unter den vielen Sendungen für Kinder verdient eine hervorgehoben zu werden, die sich in besonderem Maße der Kultivierung des Geschmacks und künstlerischer Gestaltung widmet. „Durchs verzauberte Tor“ nennt sich ein Programm, das vom bekannten New Yorker Museum of Modern Art unter Mitwirkung der NBC-Rundfunkgesellschaft sonnabendsnachmittags gesendet wird. Es handelt sich um das „verzauberte Tor“ zur Kunst, durch das die Mitwirkenden und Zuschauer unter Leitung des Museumspädagogen Victor D’Amico für eine wöchentliche halbe Stunde schreiten. Kinder und Eltern sitzen hier an bunten Arbeitstischen, malen, kneten, modellieren, schneiden aus, kleben, falten, pressen und „gestalten“ Gegenstände ihrer Wahl nach Herzenslust und amüsieren sich königlich. Das Ganze ist spontan, ungeprobt, im einzelnen improvisiert, wenn auch im ganzen geplant und im voraus nach erzieherischen Gesichtspunkten entworfen. In sechzehn Sitzungen erhalten hier Kinder eine erste Anleitung zu schöpferischem Selbstausdruck. Eine kürzlich durchgeführte Serie war die wegen ihres großen Erfolges leicht veränderte Reprise der ursprünglichen Sendung von 1952. Während damals nur Kinder teilnahmen, waren diesmal auch die Eltern dabei.

Als ich das Studio besuchte, war die Serie bereits bei einem fortgeschrittenen Thema, bei der Raumgestaltung, angelangt. Es handelt sich um das Problem der Drei-Dimensionalität, dem die kleinen Teilnehmer durch selbstgeschaffene Raumobjekte zu Leibe gingen: sie kneteten nierenförmige Gegenstände, formten aus Drähten Ballons und Zeppeline oder produzierten baum- und buschartige Gebilde, die sie unter Anleitung des Lehrers nach harmonisch-ästhetischen Gesichtspunkten ausmalten, behängten, füllten oder irgendwie „gestalteten“. Herr D’Amico betonte dabei, daß sie ihren eigenen Instinkten ungehemmt folgen sollten, und in der Tat erinnerte keines der geschaffenen Objekte an die üblichen „Space-ships“ aus den Filmen oder Comic books, wie man es eigentlich erwartet hätte. Das Wecken der eigenen Phantasie und das Vermeiden jeglicher Nachahmung sind die leitenden Gesichtspunkte des bekannten Kunstpädagogen. Komisch und gewissermaßen rührend war der Eifer einiger todernster Väter, es ihren Kindern gleichzutun. Obwohl der grelle Schein von vier Riesenkameras eigentlich jede Spontanität ausschließt, konnte ich mich im Kontrollraum des Regisseurs davon überzeugen, wie konzentriert und in ihre Schöpfungen vertieft die meisten Teilnehmer im wahrsten Sinne des Wortes „spielerisch“ am Programm mitwirkten.

Die Einzigartigkeit des „verzauberten Tors“ besteht in der Wirkung auf den Zuschauer, der gewissermaßen mitspielt. Das Programm wendet sich an Kinder und Eltern zu Hause, die den gegebenen Anweisungen entsprechend „mitmachen“ und auch sonst durch Einsendung ihrer Arbeiten und durch Vorbereitung der notwendigen Materialien von Woche zu Woche teilnehmen. Das erste Programm der Serie war den Werkzeugen gewidmet, das zweite der Umsetzung eines einfachen Gefühls in Farb- und Formkomplexe, das dritte der Entdeckung der Farbe und ihrer Kombinationsmöglichkeiten, das nächste der Übertragung eines inneren Gefühls in Farben (ich sehe rot vor den Augen, I feel bitte), das folgende der zeichnerischen Gestaltung eines Tons (Fußschritte, Untergrundbahn, Autohupe), ein weiteres der Formung von Tierfiguren aus Ton, wieder ein anderes dem Thema „Zirkus“. Zu dem Thema „Familiengeräusche“ trug ein fünfjähriges Mädchen mit einer Anzahl vertikaler Farbstriche bei, von denen die langen „großes Gähnen“ und die kurzen „kleines Gähnen“ darstellten. Jede Woche wird aus den eingesandten Arbeiten aus dem Hörerkreis eine ausgesucht, im Fernsehschirm gezeigt und kritisiert; jede Woche nehmen andere Kinder und Eltern teil; und jede Woche ändert das Thema und steigert sich an Schwierigkeit und Anspruchsfülle.

Durch das „Verzauberte Tor“ hat das verdiente New Yorker Kunstmuseum seinen vielen erzieherischen Funktionen eine neue Leistung hinzugefügt, die im heutigen Stadium des Fernsehens von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Nicht nur wird hier der Zuhörer direkt angesprochen und vom passiven Schauen zu aktiver Teilnahme geleitet, nicht nur werden die schlummernden Kräfte jugendlicher Phantasie zu ungehemmter Entfaltung gebracht und in schöpferische Impulse umgesetzt, nein, hier wird auch gezeigt, daß künstlerischer Ausdruck an keine Schule und kein Alter gebunden ist, sondern mitten im Leben, im Heim und in der Familie eine produktive Rolle spielen kann.