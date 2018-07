München, Ende März

Selten ist im Bayerischen Staatsschauspielhaus eine Erstaufführung mit so einiger Zurückhaltung aufgenommen worden wie der von Kurt, Horwitz inszenierte „Bürge“ von Paul Claudel, das erste Stück einer Papst-Trilogie. Nach den Aktschlüssen hatte sich nicht eine Hand gerührt. Erst am Ende, als das Publikum schon im Begriffe war, das Haus schweigend zu räumen, setzte zögernd der übliche Premierendank ein. Vielleicht dachte von den Zuschauern dieses theologischen Lehrstückes aus dem Empire, unter denen sich der Kardinal mit zahlreichen Geistlichen eingefunden hatte, mancher an manchen anderen kirchlichen Würdenträger der eigenen Zeit: an diejenigen, die in den Kerkern schmachteten und noch schmachten, weil sie, nach der ehrwürdigen Tradition ihrer Kirche, die Verfolgung auf sich nahmen, statt sich beizeiten aus dem Staube zu machen. Darum aber geht es in Claudels Konstruktion. Der Oberste von ihnen selber, ein Papst Pius, wie er ihn nennt – es könnte sich um Pius VI. oder Pius VII. gehandelt haben, mit denen sich Napoleon bis zur persönlichen Beraubung und zur Einkerkerung anlegte –, soll eskamotiert werden. Er ward von Königstreuen aus seiner Haft entführt, und wenn der Vorhang aufgeht, so befindet er sich – so will der Dichter es haben, um die Unerbittlichkeit seiner Forderungen an die christliche Seele an einem ausgefallenen Beispiel durchzuexerzieren – verborgen vor der Welt auf dem lothringischen Gut seines gräflichen Befreiers. Er befindet sich, genauer gesagt, dort hinter einer Geheimtüre, aus der er denn auch leibhaftig zum Vorschein kommt, um sich zu einem kargen Mahl, aber desto ausführlicherem Disput mit seinem von schweren Zweifeln heimgesuchten Retter niederzulassen. Ein sanfter, frommer Greis, mit jener zuweilen vom Schalk der Altersweisheit durchspielten Würde, der man nur mit Ehrerbietung begegnen kann. Aber gerade mit ihm wird nun ein Spiel getrieben, das man, so gut seine Absichten, so zwingend seine Gründe auch genannt sein mögen, nicht anders als fatal zu nennen vermag, und hier sitzt der Kardinalfehler von Claudels dramatischer Rechnung. Er läßt nämlich – wenigstens in diesem Stück – offen, ob dieser Heilige Vater überhaupt davon weiß, um welchen Preis er abermals eskamotiert wird. Weiß er davon, dann verschwindet er zu früh von der Bühne, denn dann muß auch der Zuschauer erfahren, wie er sich selber zu den, um es vorwegzunehmen, höchst widrigen Umständen seines Entkommens stellt. Wird ihm aber diese Entscheidung erlassen, es geht um den Vorrang der Idee vor ihrem Träger, dann hätte er als Person überhaupt nicht in Erscheinung treten sollen, denn das Drama hat es immer nur mit Menschen und nicht mit Abstraktionen zu tun. Man muß übrigens nicht erst in die Historie zurückgehen, um sich einen Heiligen Vater vorzustellen, der unter den von Claudel ausgedachten Bedingungen auf die Unversehrtheit seiner Person verzichtet hätte. Es ist mehr als ein Fehler, es Ist ein Loch in dieser Rechnung, unübersehbar für den Zuschauer, und durch dieses Loch fiel denn auch das Stück und seine Münchner Aufführung.

Der Welt nämlich, der feindlichen, vorgestellt durch einen wüsten Sohn der Revolution, weiland Mönch in diesem in ein Gut verwandelten Kloster, Henker hernach der eigenen Ordensbrüder und zu guter Letzt Präfekt, Baron und Graf sogar von Napoleons Gnaden, diesem Stück Welt also ist es nicht entgangen, wo der flüchtige Vater der katholischen Christenheit verborgen ist, und da es alle Mauselöcher zu verstopfen gewußt, kam es nun ein höchst ekelhaftes Tauschgeschäft verschlagen. Da ist Sygne, die edle, reine Kusine des unvermutet mit dem Papst zurückgekehrten Leuten seines Stammes, und ihm, den sie liebt, seit sie lieben konnte, in einer rührend feierlichen Szene anverlobt; – und nach dieser Sygne trachtet nun unser ebenso flottes wie schmieriges Stück Veit und trägt ihr an, mit ihm das neue Geschlecht der neugeborenen Grafen von Turelure fortzupflanzen. Sie antwortet, zu unserm Entzücken, auch als der verabscheute Werber an jener Geheimtüre herumfingert und das Handelsgeschäft erläutert, nämlich ihre jungfräuliche Reinheit gegen die Loslassung des versteckten Papstes, mit dem Heben der Pistole gegen den Schubiak. Gewiß würde sie auch bei seiner angedrohten Rückkehr auf ihrer Veigerung beharren. Allein inzwischen hat sich in einer schwer erträglichen Szene die fromme Heine der, wie sie annehmen muß, höheren Einsicht ihres Beichtigers gebeugt. Er vermag sie wahrhaftig, besten Glaubens auch er, und ohne es eigentlich zu fordern, aber vermag sie am Ende dazu, ihre Ergebung in seinen Willen als ihren eigenen und sich als von Gott auserlesen zu dem allerschwersten Opfer zu betrachten. Sie opfert alles, Treue, Ehre, Reinheit für die Unantastbarkeit der Person des Papstes, und das Stück Welt hat das Spiel gewonnen.

Wiederum – wir sind nicht in der Kirche und nicht in einem Kapitelsaal, wo diskutiert wird, sondern im Theater –, wiederum begegnen wir einer schweren Unterlassung des Dramatikers Claudel: er hätte uns den einzigen, über alle seine geistlichen Brüder erhobenen Rang des Papstes dramatisch so klarmachen müssen, daß an der Fälligkeit auch des äußersten Preises nicht der geringste Zweifel erlaubt wäre. So aberfragt sich der Zuschauer, warum dieser Pius, wenn es denn sein muß, ihn nicht auch zahlen soll für seine eigenste Sache, wie es noch von jedem Kapitän auf dem gefährdeten Schiff und vom letzten Korporal in der Schlacht von jeher verlangt worden ist. Es ist eine Frage, über die man sich am gegebenen Ort von Theologen gerne belehren lassen wird. Das Theater indessen verließ der größte Teil der Zuschauer ratlos, mit schweigendem Protest. Paul Alverdes.