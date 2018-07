Bereits vor Jahr und Tag, während der Vorberatungen zur Kleinen Steuerreform, ist die Frage der gemeinsamen Veranlagung von Eheleuten hitzig – und meist ohne die erforderliche Sachkunde – diskutiert worden. Die gleiche Diskussion ist nun wieder angelaufen, seitdem Minister Schäffer in der Vorlage zur Großen Steuerreform bekundet hat, daß er das Privileg der getrennten Veranlagung der Ehefrau („in unselbständiger Stellung“) – eine „Errungenschaft“ aus der Periode der Aufrüstung, Mitte der dreißiger Jahre – beseitigen will, ausgenommen in den unteren Einkommensstufen: das Privileg soll also erhalten bleiben, wenn Mann und Frau, gemeinsam nicht mehr als 750 DM im Monat verdienen. Die Argumente, die von den Gegnern dieser erneut geplanten Reform vorgebracht werden, sind im Laufe des letzten Jahres nicht besser geworden. Insbesondere wird bei der Darstellung des Problems fast stets verschwiegen, daß ja die gemeinsame Veranlagung bereits heute überall da anzuwenden ist, wo die Ehefrau in selbständiger Berufsarbeit steht (etwa als Ärztin) oder im Betrieb ihres Mannes mitarbeitet. (Klassisches Beispiel hierfür: die Frau des jungen Schlachtermeisters oder Einzelhandelskaufmanns, die im Laden die Kundschaft bedient.)

Man sollte sich also darüber klar sein, daß die Ausdehnung des Privilegs der getrennten Veranlagung auf solche Fälle nur dann empfohlen werden könnte, wenn sehr komplizierte Bestimmungen – als Kautelen gegen Mißbrauch (in Form von Scheinarbeitsverträgen für Ehefrauen von Selbständigen) – geschaffen würden. Soll das nun etwa geschehen? – Mit dem Begriff der „Gerechtigkeit“ kommt man hier wohl nicht weiter. Richtiger erscheint uns die Fragestellung, wie man zu Formen einer familiengerechten Besteuerung kommen kann. Das hat Prof. Mackenroth (Kiel) in der Zeitschrift „Sozialer Fortschritt“ (5/1953) bereits vor längerer Zeit sehr klar dargelegt. Er sagte da :

„Die Erwerbs arbeit ist heute ein nicht wegzudenkender Faktor auch im Leben der verheirateten Frau. Die bürgerliche Mitgiftehe gehört... der Vergangenheit an; die Frau erwirbt das, was früher Mitgift war, durch ... Erwerbstätigkeit, und diese wird oft in die Ehe hinein fortgesetzt, bis Kinder gewünscht werden, oder bis das erste Kind „da“ ist. ... Mit dem ersten Kind muß die Frau aus dem Mitverdienst ausscheiden: zu einem Zeitpunkt, da gerade durch das Kind die Ausgaben anwachsen.

Familiengerechte Besteuerung sollte diesen Schritt (den Entschluß zum ersten Kind) möglichst erleichtern und den Übergang vom vor-ehelichen und früh-ehelichen Mitverdienst der Frau zu dieser doppelten Belastung des Familienbudgets – durch Verdienstausfall und Kostensteigerung – so unmerklich wie möglich machen. Das kann geschehen durch möglichst hohe steuerliche Freibeträge schon für das erste Kind.“

Die kinderlose (oder „noch“ kinderlose) Ehefrau dagegen sollte, nach Ansicht Prof. Mackenroths, nicht durch steuerliche Freibeträge des Ehemannes begünstigt werden, sondern in der steuerlichen Behandlung ihres Arbeitsverdienstes. Steuertechnisch gesprochen läuft der Vorschlag des Kieler Professors auf die folgende Regelung hinaus: getrennte Veranlagung; dafür aber in der Steuerklasse II kein hoher Freibetrag (gegenüber Steuerklasse I). Erst die Steuerklasse III/l wäre gegenüber den (nahe beieinander liegend zu denkenden) Steuerklassen I und II durch einen wesentlich stärkeren Freibetrag abzuheben (– desgleichen nochmals die Steuerklasse III/3 sowie die folgenden: um nämlich, wie man hier wohl einfügen darf, die Kinderbeihilfen möglichst „über die Steuer“ laufen zu lassen, was den kostspieligen Apparat der Familienausgleichskassen weitgehend oder überhaupt ganz entbehrlich machen würde. Nur für die geringeren Einkommen, wo ein Nachlaß bei der Steuer nicht ausreicht, um den erwünschten Betrag von 20 DM im Monat für das dritte Kind „frei zu machen“ ,müßten dann noch anderweitige Zuschüsse geleistet werden: sei es durch entsprechend verringerte Beitragszahlungen zur Sozialversicherung, notfalls auch durch Zuschüsse aus deren Kassen an den kinderreichen Lohnempfänger – sei es durch Zahlungen der Finanzkasse direkt an die Berechtigten.)

Nach dieser Einschaltung zum leidigen Thema „Finanzierung der Kinderbeihilfen“ nun noch einmal zurück zur Gedankenführung Prof. Mackenroths: Er weist darauf hin, daß eine „familiengerechte Besteuerung“ nur und stets über steuerliche Freibeträge zugunsten der Kinder möglich ist Freibeträge, die ja dann auch der Mutter zugute kommen – daß es aber keinen Grund dafür gibt, die nichtarbeitende kinderlose Ehefrau steuerlich zu begünstigen.

So kommt er zu der Forderung, die arbeitende (kinderlose) Ehefrau (zunächst) und die Ehefrau als Mutter (später) steuerlich zu begünstigen – was also durch Beibehaltung (und eventuell sogar Erweiterung) des Privilegs der getrennten Veranlagung geschehen kann, während die schlichte Tatsache der Verehelichung „an sich“ keine besondere steuerliche Vergünstigung nach sich ziehen sollte; eine solche Vergünstigung soll vielmehr erst dann eintreten, „wenn die Wiege geht“. – Unter diesem Aspekt erscheint uns die ganze Angelegenheit der „Ehesteuer“ einer erneuten Prüfung wert zu sein. Aber auch die andere Lösung, die in der Troeger-Denkschrift als eine Art „Ei des Kolumbus“ gegeben ist, erscheint uns einer nochmaligen Erwägung auf ihre Realisierbarkeit hin wert: der Vorschlag nämlich, für eine sehr breite erste Staffel der Einkommen die Besteuerung nicht progressiv, sondern mit einem festen Prozentsatz vorzunehmen. Innerhalb dieser Einkommensstaffel entfiele dann der ganze Streit, ob die gemeinsame oder die getrennte Veranlagung „richtiger“ (oder „gerechter“) wäre: weil beide Ehegatten, auch wenn sie einzeln veranlagt werden, in summa den gleichen Betrag zu zahlen hätten, wie es bei einer Zusammenveranlagung der Fall ist. n. f.