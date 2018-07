Die westdeutsche Wirtschaft zeigt zu Beginn des Frühjahrs 1954 Ansätze einer leichten, aber doch deutlichen konjunkturellen Belebung. Die letzte verfügbare Zahl über die Entwicklung der industriellen Produktion liegt (für Februar 1954) mit 158 (1936 = 100) um rund 10 v. H. über dem Vorjahrsstand und um rund 2 v. H. über dem Stand vom Januar dieses Jahres. Der im Vergleich zum Vorjahr erzielte Zuwachs ist also recht erheblich. Die Entwicklung in den letzten Monaten allerdings hält sich im wesentlichen im Rahmen der Saison; immerhin ist aber der Produktionsstand seit Monaten mindestens konjunkturell gehalten worden.

Die Anzeichen, aus denen man mit einer großen Wahrscheinlichkeit auf den Verlauf der Entwicklung in den unmittelbar bevorstehenden Wochen und Monaten schließen darf, sprechen eher dafür, daß sich das Gesamtniveau der Wirtschaftstätigkeit weiter etwas hebt. Jedenfalls scheint nichts für Rückgangstendenzen zu sprechen. So hält die günstige Exportkonjunktur nicht nur zur Zeit weiter an, sondern der Eingang an Auslandsaufträgen läßt eine Fortsetzung dieser Exportkonjunktur zunächst weiter gesichert erscheinen. Aber wesentlicher für die Beurteilung der konjunkturellen Tendenz ist, daß gerade, auch die inländische Investitionskonjunktur nach der leichten Flaute des vergangenen Jahres nun wieder anzieht. Die Expansionskräfte treten hierbei ebenfalls nicht nur in der Führung, die die Investitionsgüterproduktion im Rahmen der gesamten industriellen Produktion an sich gerissen hat, hervor (der Zuwachs gegenüber dem Vorjahrsstand betrug bei dem Index der Investitionsgüterindustrie im Februar + 14 v. H. gegen 10 v. H. im Gesamtdurchschnitt der westdeutschen Industrie), sondern auch hier vor allem im Auftragseingang.

Damit scheint die tragende Kraft der Expansion zunächst jedenfalls wieder etwas mehr von den normalen Expansionsfaktoren der Konjunktur, eben von den Investitionen, übernommen zu werden und damit auch eine gewisse Gesundung der konjunkturellen Situation einzutreten. Aber es zeigt sich darin nun auch, daß und wie sehr die Stützung des Konsums im vergangenen Jahr, die damals von den Steigerungen der Gehälter und Löhne der öffentlichen Bediensteten, den höheren Pensions- und Sozialleistungen und der steuerlichen Entlastung der Konsumenteneinkommen ausgegangen war, nun endlich in Zusammenwirkung mit den sinkenden Zinsen und den steuerlichen Entlastungen der Unternehmer dahin gewirkt hat, die Unternehmerinitiative von beiden Seiten, vom Endabsatz und von der Kostenseite her, auch in der gegenwärtigen Situation der abklingenden Hochkonjunktur anzuregen.

Neben und noch vor der industriellen Anlagetätigkeit ist es dabei offenbar die Bauinvestition, die die gegenwärtige Entwicklung der westdeutschen Konjunktur trägt. Export, wieder angeregte Investitionen und Aussicht auf weitere steuerliche Entlastung der Unternehmer und Konsumenten sind also die tragenden Kräfte der gegenwärtigen Wirtschaftsentwicklung in Westdeutschland. Dabei scheint der weitere Ablauf zumindest für die kommenden Monate vor allem auch von dem Umfang des (wünschenswerten) Abbaues eines Teiles der angesammelten öffentlichen Guthaben abzuhängen.

Nicht ganz so beruhigend ist dagegen das – für die Konjunktur der westlichen Welt letzten Endes sehr entscheidende – Konjunkturbild auch und gerade neuerdings in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo sowohl die stützende Kraft einer brillanten Exportkonjunktur wie vor allem eine stärkere konjunkturpolitische Stützung des Endabsatzes (Konsum) bisher nicht so gegeben war wie in Westdeutschland. Die industrielle Produktion ist weiter zurückgegangen; sie dürfte nach den ersten Angaben für Anfang März nun mehr als 10 v. H. unter dem Vorjahrsstand liegen (gegenüber + 10 v. H. in Westdeutschland). Die für die Produktionsentwicklung entscheiden Lagerentlastung geht weiter, was für sich allein kein bedenkliches Symptom ist, sondern nur Ausdruck eines notwendigen Anpassungsprozesses sein könnte. Aber wesentlicher erscheint, daß der Konsum offensichtlich weiter etwas nachgibt und daß – etwa nach den jüngsten Erhebungen des Federal Reserve Board – eine deutlich zurückhaltende Stimmung bei den Verbrauchern im Hinblick auf ihre Einkommenserwartungen für die nächste Zeit und deswegen auch und noch mehr in ihrer Ausgabenplanung zu beobachten ist. Selbst im Investitionsbereich sind – im Gegensatz zu Westdeutschland – gewisse Kürzungen in den Investitionsplanungen, wenn auch geringfügigen Maßes und auf sehr hohem Niveau der Planungen, gemeldet. Die jüngste Meldung über die Kapazitätsausnutzung in der Stahlindustrie zeigt (für Mitte März) einen Ausnutzungsstand von nur noch 68 v. H. an. Und von einer konjunkturellen Verminderung der für Februar mit 3,7 Mill. angegebenen Zahl der Arbeitslosen kann bisher nicht berichtet werden,

Daneben sind natürlich auch in den USA einige Ansätze einer Frühjahrsbelebung zu verzeichnen. Das wichtigste Symptom ist in diesem Zusammenhang der verhältnismäßig gute Beginn der Bausaison, und dabei vor allem der gute Ansatz bei den geschäftlichen Bauten. Aber es erscheint fraglich, ob in allen derartigen Ansätzen mehr als der übliche (meist kurze) Frühjahrsstoß der Konjunktur zum Ausdruck kommt. Stärkere Impulse dürften von der guten Haltung der Effektenbörse ausgehen. Die feste und mehr steigende Tendenz bei den Aktien ist allerdings in erster Linie wohl die Folge der energischen Zinsverbilligung und Zinsverbilligungspolitik, die zur Anregung der Unternehmerinitiative betrieben wird. Das Fundament dieses Börsenoptimismus liegt jedoch nicht darin, sondern in der sicheren Annahme der Wirtschaft, daß die Regierung, falls der gegenwärtige leichte Abschwung sich nicht von alleine fängt, mit kräftigen weiteren konjunkturpolitischen Stützungsmaßnahmen – vor allem im Wahljahr – nicht warten wird.