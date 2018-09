Am 29. Oktober 1945 schrieb Elisabeth Langgässer von Berlin-Eichkamp aus an eine Freundin: „Mein Roman, unter so furchtbaren Umständen und Seelenqualen vollendet, ist eine ganz große, ganz einmalige Sache geworden. Aber der geistige Raum für ihn ist nicht mehr Berlin. Berlin ist tot – nicht nur äußerlich. Geistiges Leben gibt es nur noch in der Form alter, verbeulter Konservendosen. Immer wieder verfällt man in den alten Fehler: man posaunt die Tatsache, im Jahre 1933 stehengeblieben zu sein, als etwas ‚Neues‘ in die Welt, und anstatt sich den Schlaf aus den ermüdeten Augen zu reiben und nach der wirklichen jungen Elite Ausschau zu halten, ist man bereits wieder unorganisiert, hergelaufen und stumpf ...“

Alle charakteristischen Züge am Naturell dieser bedeutenden Frau drängen sich in den schnell hingeschriebenen Sätzen zusammen: ihr hohes Selbstgefühl, ihr leidenschaftliches Temperament, ihr unbestechlicher Sinn für Redlichkeit und – vor allem – ihr tiefes Mißtrauen gegen alle Patentlösungen. Ihr Selbstgefühl: der Roman „Das unauslöschliche Siegel“ ist ja wirklich eines der großen Bücher seines Jahrzehnts geworden, und sein Rang als Zeugnis wird noch gefestigt, wenn man aus den nun gesammelten Briefen der Dichterin (unter dem zitierenden Titel „... soviel berauschende Vergänglichkeit“ im Claassen Verlag, Hamburg, erschienen) erfährt, daß er den Nächten des Luftkriegs, mitten zwischen Arbeit der „Halbjüdin“ in einer Rüstungsfabrik, Bombenangriffen und Haussorgen abgerungen ist. Ihr Temperament: so wenig sie als junge Lehrerin in Geleisen lief, sondern „immer über die (physischen) Verhältnisse lebte“ und „die Kerze an beiden Enden anzündete“, so wenig genügte ihr nach 1945 die schnell restaurierte Routine des kulturellen Lebens – „es ist immer scheußlich, wenn Leute von einer Sorte in Klumpen aufeinandersitzen, ob es nun lauter Schauspieler sind oder lauter Schriftsteller, lauter Lehrerinnen oder lauter Finanzbeamte“. Ihre Redlichkeit: Sie hat unter Hitler sehr Schlimmes zu erdulden gehabt, auch persönlich (die Briefe geben nur wenige Hinweise), aber als das Furchtbare für sie vorbei ist: „Ich kann den Anblick gewisser Leute, auf die ich mich, als auf meine Erlöser, gefreut und die ich herbeigesehnt habe, Meter um Meter, nicht mehr ertragen, kann ihre hohen, schrecklichen, knabenhaft trunkenen Stimmen nicht mehr hören.“

Und endlich ihr Verdacht gegen alles Normierte! Er ist, wie die Briefe erkennen lassen, ein unablässiger Antrieb ihres Lebens und ihres Dichtens gewesen. Er war (wie bei Bernanos) das eine Element ihrer katholischen Religiosität. „Was soll eine junge, real denkende und real kämpfende Generation mit einem Christentum anfangen, das dieser verlorenen, abgründigen und satanischen Welt nichts anderes zu bieten weiß als die ‚zarten und erhebenden‘ Ideale einer Gesellschaftsschicht, deren Gipsfassaden täglich und stündlich heruntergeschlagen werden, unaufhaltsam, unwiederbringlich und ohne Hoffnung auf Renovation?“ Man hat nach ihrem Tode in ihren Werken „Reste eines dämonischen Heidentums“ gefunden. Doch diesen vorsichtigen Abgrenzern hat sie schon in jenem Brief von 1935 die Antwort gegeben, in dem sie von Christus spricht als dem „Erlöser der Menschheit, die sich aus Gerechten und Ungerechten zusammensetzt, vor allem aber aus Ungerechten: aus Huren, Ehebrechern, Pharisäern, Aussätzigen und vielen, vielen anderen, die weder aus der Kraft des Blutes noch durch die Befolgung gesellschaftlicher Anstandsregeln erlöst werden können, sondern einzig und allein durch jenen, der ‚ein Wurm und kein Mensch‘ genannt wurde“.

Die Auswahl der Briefe ist-rücksichtsvoll gegen manchen, und auch innerhalb der abgedruckten Texte werden manche Namen schonend verhüllt, die heute noch oder schon wieder – in Ansehen stehen. Biographisch ist die Dokumentenreihe unvollständig. Aber ein so unverwechselbarer Mensch wie es Elisabeth Langgässer war, spricht in jedem Satz seine ganze Welt aus. cel.