Von Paul Schallück

Mein alter Lehrer ist gestorben. Er war der schwerfällige Sproß eines pommerschen Bauernhofes, und Jahre schon vor seinem Tode hat ihn ein stupsnäsiger Junge, dessen Vater Blockwart war, zu Fall gebracht.

An unserer Schule ging das Gerücht, viele unserer Lehrer, so auch jener pommersche Historiker, den wir „Beileibe nicht“ nannten, seien in diese kleine Stadt strafversetzt worden. Ob des Gerücht in allen Fällen auf Wahrheit beruhte, wage ich zu bezweifeln. Immerhin gingen mindestens drei unserer verehrten Lehrer teils verborgen, teils offenkundig dem Alkohol nach. Der Auffälligste und Eigenartigste unter ihnen war zweifellos „Beileibe nicht“; denn sein Durst war ein Zeichen von Kraft, ein zeitbedingtes Alibi, eine Flucht aus und eine Maßnahme gegen unsere Epoche, die ihm heftig mißfiel.

Trotz seines Durstes und trotz seiner polternden Unterrichtsmethoden empfingen wir von ihm ein geordnetes Bild der Vergangenheit. Die säuberliche Scheidung der Epochen erreichte er vorzüglich dadurch, daß er zum Beispiel, beim 1. August 1914 angelangt, die schweren Bauernhände aufs Pult stützte, sich langsam hochdrückte, schnaufte, schließlich freihändig dastand und sagte: „Fenster auf!“ Es versteht sich von selbst, daß alle fünfundzwanzig Schüler zu den Fenstern stürzten, um sie aufzureißen. Danach ging er die Hände reibend auf und ab, zog die Uhr, machte Atemübungen. Und nach exaktem Verlauf von fünf Minuten verkündete er: „Fenster zu!“ Er begab sich zum Pult, ein wenig gebückt, aber fest auf seinen Knochen und fragte: „Warum haben wir eine Pause gemacht?“ Und die Klasse trompetete, unzählige Male erprobt, im Chor: „Weil jetzt ein neues Kapitel beginnt.“ „Richtig“, sagte.er und fuhr fort: „Als im Jahre 1918 der erste Weltkrieg beendet war...“

Er sagte schon im Jahre 1939 mit prophetischer Sicherheit: der „erste Weltkrieg“, was ihm vom Blockwartssohn besonders dick angekreidet wurde. Einige Geschichtsstunden später – wir dachten schon gar nicht mehr an die Fünf-Minuten-Pause, in der der erste Weltkrieg wortlos untergegangen war – kam der Blockwartssohn noch einmal darauf zurück und protestierte mit geübter Heftigkeit gegen diesen willkürlichen Sprung. Wir schauten „Beileibe nicht“ gespannt an. Er stellte sich vor die Klasse, nahm den Blockwartssohn aufs Korn. Wir rechneten mit einem Wutanfall, mit einem von der Sorte, die frei weg von der Leber kommen, sauber, ehrlich und nur selten nachtragend sind. Aber der Anfall fand nicht statt. „Beileibe nicht“ erklärte mit leiser Stimme: „Sie Aesel!“ Das war eine seiner gebräuchlichen Anreden. „Können wir von hier aus beurteilen, was vierzehnachtzehn los war?“ Und wie wir es gewohnt waren, brüllten wir befreit, und der Blockwartssohn brüllte von unserem Enthusiasmus hingerissen noch mit: „Beileibe nicht!“ Wie immer antwortete er auch diesmal zur Bestätigung, was ihm den sonderbaren Spitznamen eingebracht hatte: „Beileibe nicht.“

Ich sagte: ‚Wie wir es gewohnt waren.‘ An allen Punkten der Weltgeschichte, an denen seine Meinung eine andere war als die der amtlich vorgeschriebenen Lehrpläne, pflegte er zu fragen: „Können wir das von hier aus beurteilen?“ Und wir antworteten unisono: „Beileibe nicht!“ Worauf er es still wiederholte. Alle Querulanten, die sich über diese wahrhaft salomonischen Urteile mokieren wollten, haben wir auf dem Schulhof zur Vernunft zurückführen können. Nur der Blockwartssohn zeigte sich von Monat zu Monat, je näher die Einberufungsbefehle kamen, unserm missionarischen Eifer weniger zugänglich. Er selbst war ein Würstchen, nichts weiter. Aber hinter ihm standen Erwachsene, die ihn stießen.

Als der zweite Weltkrieg dann wirklich begann, nahm der Durst unseres Lehrers maßlos zu. Leider war auch ich unter denen, die ihm eines Tages nachstiegen und ihn stundenlang, von einer Kneipe zur anderen, ungesehen begleiteten. Ich schämte mich für ihn. Aber meine Selbstvorwürfe verebbten, als wir ihm plötzlich behilflich sein konnten. Er ruderte aus einer Wirtschaft heraus und taumelte. Wir fingen ihn auf und brachten ihn nach Haus. Kurz vor seiner Wohnung erkannte er uns. „Sie Aesel!“ sagte er. „Sie glauben wohl, ich bin betrunken?“ Einer von uns entgegnete: „Können wir das von hier aus beurteilen?“ Und über die dunkle Straße hallte der Chor: „Beileibe nicht! Beileibe nicht!“ So choralartig hatte er seinen Leibspruch, nie zuvor gehört. Und später hatten wir keine Gelegenheit mehr dazu.