h. b., Hamburg

Im September 1950 erschien bei Frau von Leesen, der Vorsitzenden des Hamburger Altrentnervereins, eine ältere Dame, Frau Kalow, und bat sie um Aufnahme in ein Altersheim. Obwohl sie nur eine kleine Rente bezog – und auch niemanden hatte, der sie hätte einkaufen können, füllte Frau von Leesen sich sofort zuständig und bereit, ihr zu helfen. Bei der Suche nach einem Ausweg ergab sich, daß Frau Kalow noch ein Trümmergrundstück in der Altonaer Straße besaß. Frau von Leesen schlug vor, das Grundstück dem Verein zu übereignen. Dafür sollte Frau Kalow zeit ihres Lebens in einem Heim untergebracht werden. Frau Kalov willigte nach anfänglichem Widerstreben ein.

Nun wollte Frau von Leesen das Grundstück aber nicht behalten, sondern verkaufen und den Erlös zum Wiederaufbau ihres durch Bomben beschädigten Heimes in der Hochallee verwenden. Kurz nach Abschluß eines Kaufvertrages mit der Firma Kruse & Kubicki, die für das Grundstück 17 000,– DM bot, stellte sich jedoch heraus, daß das Bauplanungsamt der Stadt die Altonaer Straße verbreitern wollte. Von der damit verbundenen Bausperre war auch das Grundstück Nr. 65 betroffen, das damit für Kruse & Kubicki uninteressant wurde. Die Firma trat vom Vertrag zurück.

Daraufhin bot Frau von Leesen das Grundstück der Stadt an. Diese war zum Kauf bereit, wollte aber für den Quadratmeter höchstens 22,– DM zahlen. Diese Lösung hätte den Altrentnerverein im Besitz von 1300,– DM und einem unbebaubaren Restgrundstück gelassen. Die Stact konnte diesen: Preis natürlich nur anbieten, nachdem sie selbst das Grundstück durch die Bausperre für jeden anderen Interessenten entwertet hatte. Frau von Leesen lehnte selbstverständlich ab. Im November 1952 erhielt sie durch die Post einen Bescheid des Steueramtes Eimsbüttel, daß sie die auf dem Grundstück lastende Grundsteuer zahlen solle, da dieses zwei Jahre nach dem Erwerb durch den Altrentnerverein noch nicht bebaut worden sei. Diese Steuer hatte sie bis dahin nicht bezahlen brauchen, weil für Trümmergrundstücke, nachdem sie den Eigentümer gewechselt haben, die Grundsteuer auf zwei Jahre erlassen wird unter der Voraussetzung, daß innerhalb dieser Zeit kein Nutzen daraus gezogen und mit der Bebauung begonnen wird. Sie hätte diese Steuer auch in Zukunft nicht zu zahlen brauchen, weil Bauten, die einem mildtätigen Zweck dienen – und etwas anderes kommt für Frau von Leesen nicht in Frage –, steuerfrei bleiben. Frau von Leesen, die an der Bebauung und an der Nutzung – in diesem Falle durch Verkauf – durch die Bausperre gehindert war, war nicht bereit, die Steuern zu zahlen. Als sie auf die Bausperre hinwies, erhielt sie die Antwort, daß sie eben Pech gehabt habe, daß sich gerade auf ihrem Grundstück zwei gesetzliche Bestimmungen überschneiden. Ändern kenne man daran leider nichts.

Es folgte ein Prozeß, den Frau von Leesen in den wesentlichen Punkten verlor. In der Urteilsbegründung hieß es, sie hätte sich vor dem Kauf darüber informieren sollen, ob das Grundstück nicht irgendwelchen einschränkenden Bestimmungen unterliege. Dem Steueramt bestätigte das Gericht aber nur, daß es die Grundsteuer erheben kann, und nicht, daß es sie erheben muß. Dieses Urteil war korrekt. Es gibt überhaupt keinen rechtlichen Anspruch auf einen Grundsteuererlaß aus Billigkeitsgründen. Dieser ist eine Ermessenssache der örtlichen Steuerbehörden und Frau von Leesen wäre mit einer Verwaltungsbeschwerde vermutlich zum Ziel gekommen. Man hätte ihr die Steuer wahrscheinlich erlassen; denn die Billigkeit verlangt, daß die Institution, die die Grundsteuer unter bestimmten Voraussetzungen erläßt, sie auch dann erlassen müßte, wenn sie selbst es ist, die den Grundeigentümer am Erwerb der üblichen Voraussetzungen zum Steuererlaß hindert. Aber dieser Fall war in den Richtlinien zur Ermessenshandhabung der Steuerämter nicht vorgesehen, als Frau von Leesen ihren Steuerbescheid erhielt. Der Fall Leesen wäre nie ein Fall geworden, wenn die Baubehörden, wie man es erwarten sollte, den Grundeigentümern über irgendwelche städtebaulichen Veränderungspläne frühzeitig und von sich aus Mitteilung machen würden. Da das nicht geschah, kann Frau von Leesen – die doch nur der Frau Kalow helfen wollte – das Grundstück nicht verkaufen, weil es unbebaubar ist, und muß die Steuer zahlen, weil es nicht bebaut wurde. Mit diesem für sie unverständlichen Verlauf ihres Falles war Frau von Leesen noch beschäftigt, ein neuer Paragraph neue Schwierigkeiten machte. Diesmal handelte es sich um das Domfest, eine traditionelle weihnachtliche Veranstaltung ihres Vereins mit dem einzigen Zweck, dessen über fünfhundert Schützlingen einiges von dem zu verschaffen, was sie sich selbst nicht leisten können. Mit den Hamburger Behörden hatte man sich geeinigt, daß von den 6,– DM Eintrittsgeld zu diesem Fest 3, – DM als Spende steuerfrei bleiben sollten. Es war eine Rechnung ohne die Finanzbehörde des Bundes. Diese wollte von einer Spende nichts wissen, sondern erklärte das Domfest zu einem betriebswirtschaftlichen Unternehmen und alle Einnahmen daraus, für körperschaftssteuerpflichtig. Das Ergebnis: von dreitausend DM Spenden blieben nur tausend für deren eigentlichen Zweck übrig. Daß die dreitausend DM längst für diesen Zweck ausgegeben wurden, erhöht die Bedrängnis, in die Frau von Leesen durch die Findigkeit des Finanzamtes geriet.

Niemand wird sich wundern, daß sie sich nach diesen Erfahrungen fragt, ob ihre Tätigkeit überhaupt noch einen Sinn hat. Die Antwort wird davon abhängen, ob es ihr gelingt, bei den Behörden selbst Hilfe in ihrem Kampf mit den Paragraphen zu finden. Ihre ganze Hoffnung ist die neue Hamburger Regierung, deren Bürgermeister Dr. Sieveking in seiner Regierungserklärung versicherte, daß er besonders die freien Wohlfahrtsverbände fördern wolle.