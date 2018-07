Die Gußstahlwerk Witten AG, Witten (Ruhr), einst im Verbunde der Vereinigte Stahlwerke AG und auch heute wieder anlehnungsbereit an eine stärkere Montangruppe, hat im Geschäftsjahr 1952/53 (30. September) mit Verlust gearbeitet. Die oHV beschloß den infolge rückläufigen Jahresertrages ausgewiesenen Verlust von 1,49 Mill. DM (AK 13,8 Mill. DM) vorzutragen. Der Vorjahrverlust von 0,15 Mill. DM wurde aus dem Gewinnvortrag gedeckt. Zu Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung hat das Unternehmen aus 1952/53 erhebliche Sonderabschreibungen gemäß § 36, und zwar in Höhe von 7,5 (8,5) Mill. DM vorgenommen. Das Anlagekonto erscheint mit 33,1 (26,5) bei 25 Mill. DM Wertberichtigungsposten auf der Passivseite. Im Bau befindliche Anlagen und Anzahlungen machen zusammen 31,7 (18,8) Mill. DM aus. Hier drückt sich die ungewöhnlich rege Wiederaufbau- und Modernisierungstätigkeit der Verwaltung aus. Ruhrstahl gehört zu einem der bedeutendsten deutschen Edelstahlwerke und ist daher zur Zeit nur noch mit einem Teil seiner Produktion den Gesetzen der Hohen Behörde unterworfen. Es schweben aber Verhandlungen, auch die Edelstahlproduktion im Verlauf des Sommers 1954 unter den Einfluß der Hohen Behörde zu bringen. Unter diesem Gesichtspunkt ist das rasche Vorantreiben der Modernisierung und das Inkaufnehmen buchmäßiger Verluste durchaus richtig.

Die Elbeo Werke G. m. b. H., Augsburg/Mannheim, hat heute ihre Vorkriegsproduktion fast wieder erreicht. 15 v. H. der Gesamtproduktion werden exportiert, gegen 30 v. H. vor 1933. Die Absatzlage wird als „gut“ bezeichnet. Verglichen mit den USA, die einen jährlichen Damenstrumpfverbrauch von etwa 45 Paaren pro Kopf haben, ist der Verbrauch in Westdeutschland mit etwa 4 bis 5 Paaren pro Kopf noch sehr gering. Die Elbeo Werke glauben daher, daß sich der Absatz noch wesentlich steigern ließe, wenn der modische Charakter des Damenstrumpfes mehr als bisher unterstrichen werden würde. Darum bringen die Werke als Neuheit der diesjährigen Saison erstmalig Perlonstrümpfe in vierverschiedenen Pastellfarben heraus. Die Elbeo Werke, die in Sachsen mit dem gesamten Maschinenpark von rund 300 Cottonmaschinen von den Sowjets total demontiert wurden, können in diesem Monat auf ihr achtjähriges Bestehen in Westdeutschland zurückblicken. Sie beschäftigen gegenwärtig wieder 1200 Menschen (3000 vor dem Kriege).

Die Verwaltung der Continental Gummi-Werke AG, Hannover, erklärt, daß sie den an den Börsen umlaufenden Schätzungen des mutmaßlichen Dividendensatzes für 1953 fernsteht. Die Bilanzsitzung des Aufsichtsrates und des Vorstandes wird erst in etwa zwei Monaten stattfinden.

Die Fried. Krupp, Essen, hat einen neuen, bemerkenswert zusammengestellten Prospekt unter dem Titel „Krupp heute – herausgebracht, der zur Zeit auf der Ausstellung in Mexiko allgemeines Interesse findet und – in spanischer Sprache verfaßt – ein Stück Exportpropaganda der deutschen Industrie darstellt.