Die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist ein Kind ihrer Zeit. Ihre Aufgabe war es, dort durch Zuverfügungstellung langfristiger Mittel zu helfen, wo die Geschäftsbanken nicht tätig sein konnten, weil ihnen hierfür die Mittel fehlten. Inzwischen haben sich die Verhältnisse weitgehend normalisiert. Der Kapitalmarkt ist funktionsfähiger geworden. Damit rücken die Geschäftsbanken wieder in ihre alte Stellung als Finanzier ein, während die Kreditanstalt, weil sie kein Konkurrent der Geschäftsbanken sein will, sich aus dem entsprechenden Geschäft zurückzieht. Dafür werden andere Finanzierungsobjekte für sie interessant, die bisher in der zweiten oder dritten Linie standen. Unter diesem Gesichtspunkt muß der jetzt vorgelegte 5. Geschäftsbericht des Instituts betrachtet werden. Bei seiner Lektüre stellt man fest, daß in den ersten vier Jahren 5,4 Mrd. DM, im 5. Geschäftsjahr aber nur noch 0,8 Mrd. DM an Krediten eingeplant wurden. Es ist also ein merkliches Nachlassender Geschäftsexpansion zu verzeichnen, was seinen Grund darin findet, daß die bisherigen Finanzquellen, vor allem die Gegenwertmittel, immer schwächer fließen.

Schon heute und noch mehr in der Zukunft werden für neue Finanzierungen in erster Linie die Zinsen und Rückflüsse aus den Gegenwertkrediten, die im Jahr 300–500 Mill. DM ausmachen, in Frage kommen. Das aber ist, gemessen am Finanzbedarf, nicht sehr viel. Weite Bereiche der Wirtschaft, die bis jetzt ihren Rückhalt in der Kreditanstalt fanden, werden daher in Zukunft den Kapitalmarkt aufsuchen müssen. Das wird z. B. für die Elektrizitätswirtschaft recht bald der Fall sein, während in anderen Sparten der Wirtschaft, so vor allem in der Montanindustrie ein solcher Reifeprozeß noch nicht erreicht ist; hier wird sich die Kreditanstalt noch nicht zurückziehen können. Da ihre Mittel aber beschränkt sind, wird die Kreditselektion nun strenger werden müssen. Man wird auch auf eine bessere Ausnutzung der Kreditmittel hinzuwirken haben. Eine Abzweigung von Mitteln für den öffentlichen Haushalt, wie dies im vergangenen Jahr geschehen ist, als Schäffer 250 Mill. DM als mittelfristigen Kredit für sich beanspruchte, darf nicht wieder vorkommen. Ferner sollte man es vermeiden, daß größere Beträge aus dem zur Verfügung stehenden Fonds laufend auf dem Geldmarkt arbeiten, weil zwischen dem Anfall der Mittel und ihrem Wiedereinsatz ein zu langer Zeitraum liegt.

Bereits in diesem Jahr versuchte man diese Lücke dadurch zu überbrücken, daß man auf die erst in den kommenden Jahren anfallenden Rückflüsse und Zinsen, deren Höhe man ziemlich genau kennt, Kreditzusagen gab. Treten hierdurch zeitlich beschränkte Finanzierungslücken auf, so können hier ohne weiteres die Geschäftsbanken einspringen, da es sich um kurzfristige Zwischenfinanzierungen handelt. Hier liegen auch nicht die Schwierigkeiten. Sie sind vielmehr durch das Haushaltsrecht gegeben, das normalerweise keine Vorgriffe auf Mittel kennt, die im Haushaltsgesetz noch nicht festgestellt sind. Man sollte daher prüfen, ob nicht das gesamte ERP-Sondervermögen unter eine Rechtsordnung gestellt werden kann, die eine auf mehrere Jahre vorausschauende Einplanung zuläßt.

Der andere Weg der Verstärkung der Mittel der Kreditanstalt ist der der Anleihe, der aber nur dann einen Sinn hat, wenn dabei Konditionen ermöglicht werden, die besser sind als die, die auf dem Markt normalerweise gelten. Praktisch heißt das derzeitig noch: Steuerfreiheit, die auch, soweit man erkennen kann, der vorgesehenen und vom Kabinett bereits genehmigten Anleihe von 250 Mill. DM zuerkannt werden soll. Von den Erträgnissen dieser Anleihe sind 100 Mill. DM für Investitionen der Montanindustrie, 50 Mill. DM für solche der Grundchemie und 100 Mill. DM für langfristige Exportfinanzierungen vorgesehen. W. R.