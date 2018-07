Die ungenügende Ausnutzung der Mühlenkapazität ist nicht nur ein Problem in der Bundesrepublik, sondern hat jetzt auch die Planwirtschaftler in der Sowjetzone alarmiert. Da eine echte Bedarfsermittlung auf der Grundlage einer soliden Marktforschung mit den Prinzipien einer auf Jahre im voraus planenden Wirtschaft – noch dazu nach der Ausschaltung der meisten Fachleute – nur schwer vereinbar ist, sieht sich das Pankower Ministerium für Lebensmittelindustrie plötzlich einem Warenstau an Mahlprodukten aller Art gegenüber. Aber nicht nur wegen der Ursprungserzeugnisse der Mühlenindustrie herrscht Ratlosigkeit ob des unerwarteten Überflusses, auch die Nährmittelindustrie und besonders die Produktionsbetriebe für Dauerbackwaren sehen ihre Lagervorräte beängstigend ansteigen.

Von der Verbraucherseite her ist vorläufig keine merkliche Entlastung zu erwarten, denn 4,04 bis 4,12 DM-Ost für ein Kilo Eiernudeln ist ein Preis, den sich bestenfalls eine „Aktivistin“ dank der Prämienzuschläge zu ihrem Arbeitslohn erlauben kann. Aber das Alarmierendste für die Strategen des „sozialistischen Wohlstandes“ ist die Tatsache, daß die Produktion bisher nicht nur im alten Umfang weiterläuft, sondern sogar noch weiter steigt. Die von der Pankower Regierung bewilligten Investitionen werden nämlich weiter „verkraftet“, und ein oftmals propagiertes Gesetz der an Moskauer Verhältnissen geschulten Planwirtschaftler verbietet es, bewilligte Investitionen nicht zu verbrauchen, sofern man nicht das Odium eines „Saboteurs“ auf sich nehmen will.

So stehen nun die kommunistischen Zauberlehrlinge vor der überwältigenden Flut der Nudeln und Keksen, und statt des rauschenden Wassers klingt ihnen das Klappern der Mühlen in den Ohren. Manchem von ihnen fällt dann vielleicht auch ein, daß auf anderen wichtigen Gebieten der Ernährungswirtschaft durchaus noch nicht ein solcher Überfluß herrscht. Einige besonders helle Köpfe haben auch schon damit begonnen, auf Abhilfe zu sinnen. Sie schlagen die Einstellung weiterer Investitionen, die Prüfung aller Umstellungsmöglichkeiten von Mühlenbetrieben auf andere Fertigungen und die Gewinnung zusätzlichen Lagerraumes vor.

Bis es soweit ist, werden noch viele sowjetzonale Mühlräder etliche tausend Umdrehungen machen. Angesichts der mangelhaften Aufnahmefähigkeit des Binnenmarktes denkt man daher auch an den Export. Aber selbst dieser Plan läßt sich im Augenblick noch nicht realisieren, weil sich das Ministerium für Lebensmittelindustrie bisher nicht energisch genug um die Beschaffung geeigneten Verpackungsmaterials gekümmert hat. gn.