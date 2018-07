Inhalt Seite 1 — Zweimal Protest in Wien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zwei Ereignisse, die in keinem Bezug zueinander, standen, haben letzthin ein Schlaglicht auf die Situation geworfen, in der sich Österreich befindet. Jedermann, ob in der Hauptstadt oder auf dem flachen Lande, diskutiert über diese Zwischenfälle. Wegen eines nicht sehr wirksamen, ja eher unauffälligen Plakats ist es in Österreich zu einem Konflikt mit der russischen Besatzungsmacht gekommen. Die österreichische Volkspartei, der auch Bundeskanzler Raab angehört, war die Urheberin des umstrittenen Plakats. Sie tat das, was sie nach einem Wort Raabs nicht hätte tun sollen: den russischen Bären in den Schwanzstummel zwicken.

Das Plakat enthielt Bilder von der Berliner Konferenz. Quer darüber war in großen Lettern das Wort „Njet“ geschrieben. Die österreichische Enttäuschung über den Mißerfolg der Konferenz fand hier gelinden Ausdruck. Aber die Russen reagierten böse.

In Niederösterreich und Burgenland – den beiden Bundesländern, die von Russen besetzt sind – wandten sich die Vertreter des sowjetischen Hochkommissars an die dortigen – österreichischen – Sicherheitsdirektoren: das Plakat müsse entfernt werden, denn es schädige das Ansehen der Besatzungsmacht. Die beiden Sicherheitsdirektoren verständigten ihren Vorgesetzten in Wien, den sozialistischen Innenminister Helmer. Und diesmal war es Helmer, der „Njet“ sagte. Das Plakat erfülle alle Voraussetzungen des österreichischen Pressegesetzes, und um andere Gesetze habe man sich hierzulande nicht zu kümmern.

Nun gibt es auch in Österreich – der Koalition zum Trotz – Differenzen zwischen den Bürgerlichen und den Sozialisten. Nun aber, da das Njetplakat der bürgerlichen österreichischen Volkspartei den Unwillen der Russen heraufbeschwor, traten alle diese Differenzen zurück. Der sozialistische Innenminister setzte sich mit großer Vehemenz für das verbotene Plakat ein. Ja, er gab seiner Haltung dadurch besonderes Gewicht, daß er vor den Nationalrat ging.

Eine Anfrage an die Regierung bot den Anlaß. Ein ÖVP- und ein SPÖ-Abgeordneter hatten sie einträchtig unterzeichnet. Der Innenminister wurde darin befragt, welche Weisungen er gegeben habe, um in diesem Falle und für die Zukunft jeden unberechtigten Eingriff von Besatzungsdienststellen in die Pressefreiheit zu verhindern“. Minister Helmer teilte dem Hause mit, die sowjetischen Chefs hätten, falls das Plakat nicht entfernt würde, mit „schärfsten persönlichen Maßnahmen“ gedroht. Dennoch erklärte der Minister: „Meine Weisung bleibt unverändert.“

Für die lokalen Polizeistellen war eine bedrohliche Lage geschaffen. Aber keiner der Beamten wurde wankend. Am Donnerstag, dem 25. März, wurden der Gendarmeriekommandant des kleinen niederösterreichischen Städtchens Zwettls und einer seiner Polizeioffiziere von den Russen festgenommen. Helmer ging ins Hotel Imperial, das russische Hauptquartier von Wien, und nahm alle Verantwortung auf sich. Daraufhin wurden die beiden wieder freigelassen. Werner Hofburg

In Wien unternahmen die geistigen Arbeiter eine Straßenkundgebung, die ein Ereignis sondergleichen war. Zum erstenmal in der tausendjährigen Geschichte Österreichs geschah es, daß Kunst und Wissenschaft für ihre Existenz öffentlich demonstrierten. Und da zog er nun über die Ringstraße, der Schweigemarsch der Kultur, vorbei am Parlament, am Kanzleramt, am Unterrichtsministerium, vorbei an einem Spalier von Zehntausenden, die diesen „großen Auftritt“ der Vertreter der schönen Künste und Wissenschaften erlebten. Man sah Transparente: „Helft uns, solange wir noch leben!“... „Kein Geld für Lehrer und Schulen“... „Rettet die Kultur!“ Geführt vom Rektor der Wiener Universität und einer Abordnung, der namhafte Schauspieler der Staatsbühnen und als ältester Demonstrant ein dreiundachtzigjähriger bekannter Schriftsteller angehörten, schritten hier dreitausend Menschen durch die Straßen der „Kulturmetropole“ Wien: Jungärzte mit einem Einkommen von 80 DM, pensionierte Hochschullehrer mit einem Ruhe„genuß“ von 40 DM, Lehrer ohne Chance einer Anstellung, bekannte Sänger ohne Engagement, Schriftsteller, unter ihnen wohl die wenigen „Würdigen“, die vor kurzem vom Unterrichtsminister pro Kopf eine einmalige „Zuwendung“ von sage und schreibe 60 DM erhielten.