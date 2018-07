Achtzehn Männer und Frauen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren sitzen in einem Schulzimmer am Hamburger Holzdamm und büffeln Russisch. Während der Pause zwischen zwei Lehrgängen wende ich mich an einige der Anwesenden mit der Frage: "Warum lernen Sie eigentlich. Russisch?" Die Antworten lauten sehr verschieden. Da ist eine fortgeschrittene Schülerin, im Zivilleben Leiterin eines Reissverkehrsbüros. Sie glaiubt an die baldige Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen West und Ost "Womöglich in diesem Jahr noch", meint sie optimistisch "Und wenn dann die Grenzen wieder offen sind, werden auch viele Russen kommen, um Westdeutschland kennenzulernen. Da ist es für mich von geschäftlichem Nutzen, ihre Sprache zusprechen!" Andere, meist ältere Mänoer, waren lange in russischer Kriegsgefangenschaft und wollen das, was sie dort gelernt haben, nicht ganz vergessen "Wer kann wissen, ob man es nicht wieder einmal braucht!" Auch ein Angehöriger der britischen Besatzungsmacht sitzt mit auf der Schulbank. Er spricht nur gebrochen Deutsch und meint: "Sie werden sicherlich finden, ich solle erst einmal richtig Deutsch lernen Seine Argumentation lautet kurz und bündig so: "Der Bolschewismus wird verschwinden, aber Rußland wird bleibenI" Die Gründe zum Erlernen gerade dieser Sprache sind teils spekulativer, teils ideeller Natur "Ich Hebe die russische Literatur, Tolstoj, Dostojewski, Gogolund möchte ihre großen Vertreter gern im Urtext lesen!" Mehr als 22 000 werktätige Menschen setzen sich in Hamburg nach getaner Arbeit mehrere Abende in der Woche noch einmal auf die Schulbank und lernen: Sprachen, Redetechnik, Betriebswirtschaft, Stenographie, Plakatschrift, Handelsfcunde, Buchführung, Steuerberatung, kurz all das, was sie zur Weiterbildung in ihrem Beruf oder zum Überwechseln in einen anderen brauchen. Bezüglich der Sprachen steht Englisch an erster Stelle. Aber beim Durchblätterndes Arbeitsplans, der eben für das im April beginnende Sommersemester 1954 erschienen ist, entdecke ich neben den Weltsprachen auch Lettisch, Türkisch, Polnisch, Ungarisch, Bulgarisch, Serbo Krpatisch, Japanisch, Latein und Esperanto. Eine Abiturientenklasse, meist jüngere Leute im Beruf, will hier nachholen, was infolge Krieg und Nachkriegsnot unterblieb. Eine Art Existenzangst. Mit dem leitenden Direktor der "Staatlichen Handels- und Fremdsprachensdbulen" in Hamburg unterhalte ich mich dann über Zweck nnd Ziel seiner Bemühungen. Es ist dies im Grunde genommen die Fortsetzung von Gesprächen, die wir zwanzig Jahre zuvor in Brasilien gepflogen haben, wo Dr. Sroka damals Leiter des Lehrinstituts der Stadt Blumenau, und gleichzeitiger Betreuer von weiteren 310, im ganzen Staatsgebiet von Santa ; Catarina verstreuten deutschen Schulen war. Er ist i also kein Neuling in der pädagogischen Organisa- t tion, und es erstaunt rmch nicht, ihm nun hier in i Hamburg in adäquater Position zu begegnen. Die ; Zahl der Schüler, welche in und um Hamburg die

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.