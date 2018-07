Inhalt Seite 1 — Amerikanerinnen mit Säge und Hammer ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schon immer hat man am Durchschnittsamerikaner beobachten können, daß er sich leicht in eine neue Situation findet, mit einer manchmal verblüffenden Sorglosigkeit Aufgaben übernimmt und überzeugt ist, daß alles gut gehen wird. Man ist darum auch nicht überrascht, wenn in der Lebensbeschreibung eines erfolgreichen Geschäftsmannes zu lesen ist, daß er als Dorfschullehrer angefangen hat, dann Versicherungsmann wurde und nun Bankpräsident ist oder einen leitenden Industrieposten innehat.

In den letzten Jahren hat der Amerikaner eine Anpassungsfähigkeit bewiesen, die man vielleicht nie von ihm erwartete; er ist unter die Handwerker gegangen. Angefangen hat es im Kriege, als es fast unmöglich war, einen Handwerker selbst für kleine Reparaturen zu bekommen. Als dann der Krieg zu Ende war und mancher Amerikaner ihm früher unbekannte Maschinen kennengelernt hatte, die Preise für Handwerksdienste aber recht erheblich waren, da haben sich viele Werkzeuge zugelegt und Arbeiten ausgeführt, von denen sie früher kaum etwas verstanden. Heute ist man so weit, daß man beinahe von einer Mach-es-selbst-Bewegung sprechen kann, die das gesamte Leben zu beeinflussen beginnt. Mancher Hausbesitzer richtet sich im Erdgeschoß seines Hauses einen Raum ein, in dem er seine freien Stunden verleben kann: mit Tischtennis und vollständiger Bar. Genügen die Räume des Hauses der wachsenden Familie nicht mehr, so geht der Hausvater selbst daran, im oberen Teil des Hauses ein oder zwei neue Zimmer einzubauen oder der Hausfrau ein Nähzimmer zu schaffen. Aber nicht nur solche Holzarbeiten werden von vielen Leuten selbst ausgeführt, sondern mancher scheut sich auch nicht, Maurerarbeiten und Dachdeckerarbeiten zu übernehmen. Wer früher den Rasen in seinem Garten schneiden ließ, tut es heute selbst und sieht es geradezu als einen Sport an, den besten Rasen zu haben. Andere Arbeiten schließen sich an: Zäune werden errichtet, ein Herd in der Gartenecke gemauert, auf dem man Fleisch braten kann, wenn Freunde und Nachbarn zum Abendessen im Picknickstil kommen. Ähnlich geht es auch im Hause. Mancher streicht die Fußböden selbst, tapeziert die Zimmerwände und macht viele Reparaturen, die noch vor einigen Jahren einen Handwerker erforderten.

In welchem Umfange derartige Arbeiten heute von Laien ausgeführt werden, zeigt die Tatsache, daß im vorletzten Jahre 60 v. H. der auf den Markt gebrachten Tapeten nicht von Berufstapezierern verbraucht wurden. 75 v. H. aller Farben kauften Wohnungsinhaber und Hausbesitzer für ihre Privathaushaltungen. 1952 wurden etwa 250 Mill. Quadratfuß Sperrholz von Laien verarbeitet. Mancher legt sich sogar in der Küche oder im Badezimmer selbst einen neuen Fußboden. 1940 betrug der gesamte Umsatz an Linoleumfußbodenplatten etwa 80 Mill. $, 1952 wurden bereits für 20 Mill. $ Fußbodenplatten an Privatpersonen abgegeben. Ähnlich geht es mit den Gartenmaschinen. Fast jeder Hausbesitzer hat seine eigene Grasschneidemaschine, und weil die Arbeit oft Stunden in Anspruch nimmt, werden vielfach Maschinen mit Motor benutzt. 1952 war der Umsatz solcher Maschinen zwanzigmal so groß wie 1940.

Mit der Ausbreitung der Mach-es-selbst-Bewegung ist die Nachfrage nach allerlei Werkzeugen und Maschinen für die Hand des Laien gewaltig gestiegen. Mit dem elektrischen Bohrer fing es vor einigen Jahren an. Eine Firma, die den Trend rechtzeitig erkannte, stellte einen praktischen Bohrapparat her, der sehr schnell Verbreitung fand. In fünf Jahren konnte eine Mill. Stück abgesetzt werden. Andere elektrische .Werkzeuge und Maschinen, die besonders für den Laien konstruiert waren und stetig verbessert werden, folgten. 1947 gab es in den Staaten bereits 10 000 verschiedene Dinge, die den sich im Hause Betätigenden angeboten wurden. Heute haben etliche Firmen ihre gesamte Produkt tion auf den Absatz an Laien umgestellt. Priesen sie früher in ihren Anzeigen die saubere und zuverlässige Ausführung der Werkzeuge und Maschinen, so weisen sie heute darauf hin, daß sie von jedem Laien leicht benutzt werden können. Immer mehr sucht man dem Laien die Arbeit zu erleichtern: die Tapeten werden beschnitten geliefert, man kann gewisse Muster sogar schon mit Klebstoff kaufen. Die Kunst des Farbenmischens ist kaum noch nötig, weil die Farben in fast allen denkbaren Tönen geliefert werden. Ganz besonders betont man heute, daß sie schnell trocknen und geruchlos sind. Natürlich fehlt es auch nicht an Hilfswerkzeugen, die die Arbeit erleichtern und ihren Erfolg garantieren.

Der Lehrer und der Pastor, der Rechtsanwalt und der Arzt, der Bankpräsident und der Großkaufmann: sie alle ziehen gern ihre Overalls an und arbeiten in ihren freien Stunden. Mancher tut es, weil ihm die geforderten Preise der Handwerker zu hoch sind oder sie manchmal Wochen oder Monate warten müssen, bis die Arbeit ausgeführt werden kann. Da macht sich der Hausbesitzer oder Hausvater dann lieber selbst daran. Wer wird auch einem Zimmermann oder Tischler einen Wochenlohn von 90 bis 125 $ zahlen wollen, wenn er selbst nur 75 $ als Buchhalter verdient? Es macht den Leuten aber auch Spaß, unter ihren Händen etwas entstehen zu sehen, vielleicht einen Gartentisch oder einen Bücherschrank, den man dann mit Stolz Freunden und Bekannten zeigen kann. Schließlich ist das doch eine Leistung. Deshalb richtet sich heute sogar mancher reiche Mann eine Werkstatt ein, in der er Werkzeuge und Maschinen hat, die einen Wert von einigen tausend Dollar repräsentieren. Da kann er dann abends und sonntags arbeiten und seinen Geist ablenken, wie das andere auf dem Golfplatz oder im Ruderklub tun ...

Wie steht es nun mit den Frauen? Die Hausfrauen haben schon immer infolge des Mangels an Hilfskräften viele Arbeiten selbst verrichten müssen. Heute ist ihre Lage noch schlechter als vor einigen Jahren. Viele haben in den Kriegsjahren aus patriotischer Einstellung in Fabriken gearbeitet, sind in der Kriegszeit im Gebrauch von Werk-, zeugen und Maschinen geschult worden und haben Freude dabei gehabt. Heute möchten sie sich nun gern im eigenen Haus ähnlich betätigen. Da gibt es manche Frau, die mit Säge, Hammer und Zange wie jeder Mann (und noch besser) umgehen kann. Sie streichen Fenster und Türen, tapezieren die Wände, polstern das Sofa und übernehmen irgendeine Arbeit, wenn es gilt, das Heim zu verschönern oder zu modernisieren. Aber auch auf ihrem eigensten Gebiete haben die amerikanischen Frauen in den letzten Jahren eine bedeutende Selbständigkeit entwickelt: sehr viele fertigen ihre eigene Garderobe an und nähen die Kleider für ihre Kinder. Hinzu kommt, daß man auch gern, mehr als früher, Kleider trägt, die mehr dem eigenen Geschmack entsprechen. Man hat berechnet, daß in den letzten Jahren über 35 Mill. Amerikaner innen wenigstens ein Kleid je Jahr selbst angefertigt haben. So erklärt sich der Riesenumsatz an Nähmaschinen, der allein bei einer Firma seit Kriegsende über 1,7 Mill. Maschinen betrug. Auch der Umsatz an Kleiderstoffen ist gewaltig gestiegen: 1950 wurden z. B. 100 Mill. Schnittmuster verkauft. Die großen Geschäfte suchen den schneidernden Frauen dadurch zu helfen, daß sie kostenfreie Kurse einrichten und Beraterinnen in den Stoffabteilungen anstellen, die mit Rat und Tat die Kundinnen unterstützen.

Das große Interesse für handwerkliche Arbeiten Int dazu geführt, daß überall Abendkurse eingerichtet wurden, in denen fast alles gelernt werden kann. Da arbeiten dann alt und jung, Mann und Frau unter der Anleitung erfahrener Lehrer oder Lehrerinnen und lernen z. B. einen Sessel aufzupolstern oder einen Tisch zu bauen. Von Zeit zu Zeit finden Ausstellungen von Arbeiten der Schüler satt, die sehr stark besucht werden und den Produzenten Gelegenheit geben, die neuesten Werkzeuge, Maschinen und auch Rohstoffe zu zeigen. Viele Zeitschriften bringen in jeder Nummer Artikel, in denen beschrieben wird, wie man Säge und Hammer handhabt, wie man diese oder jene Reparatur ausführen muß. Gewaltig ist die Literatur, die zur Verfügung steht. Da gibt es dicke Wälzer mit genauen Beschreibungen für die Arbeiten im Hause, es fehlt aber auch nicht an kleinen Spezialschiffen, die – mit vielen Bildern ausgestattet – zur Herstellung von Holzarbeiten, keramischen Objekten sowie von Leder- und Eisengegenständen anregen und Anleitungen geben.