Der Diamant-Filmverleih in München will eine Klage gegen den Kardinal Dr. Josef Wendel, die das Amtsgericht München bereits am 22. Februar dieses Jahres als unberechtigt zurückgewiesen hat, jetzt wiederholen.

Die Klage lautet auf Vertragsbruch. Die Anklage argumentiert, daß dem Verleih ein Schaden von einer Million D-Mark (von dem zunächst nur ein Teilbetrag eingeklagt werden soll) dadurch entstanden ist, daß die „Katholische Hauptarbeitsstelle für Film und Bildarbeit“ in Köln eine 1950 ausgesprochene Empfehlung für den italienischen Film „St. Antonio di Padova“ vor zwei Jahren zurückgenommen habe. Auf Grund dieser Empfehlung hatte sich die Diamant-Verleihgesellschaft um die deutschen Rechte des Films bemüht und mit zahlreichen Lichtspielhäusern katholischer Gegenden Verträge abgeschlossen.

Die kirchliche Hauptstelle für Film ist ein Organ der Fuldaer Bischofskonferenz, welche juristisch eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts darstellt. Ihre Mitglieder haften, wie alle Gesellschafter, persönlich für die Maßnahmen der Konferenz. Da Kardinal Wendel das einzige in München ansässige Mitglied der Bischofskonferenz ist, richtet sich die Klage der Münchner Verleihfirma gegen ihn.

Die kirchliche Hauptstelle für Film erklärt zu den Angaben der Anklage folgendes: Vor vier Jahren habe sie nach der Vorführung des Films in italienischer Sprache eine allgemein gehaltene und übliche Empfehlung abgegeben, um die Verhandlung des italienischen Produzenten mit einem deutschen Verleiher zu erleichtern. Diese Empfehlung besagte, der Film werde „vom Seelsorgeklerus sicher dankbar aufgenommen und durch weitgehende Empfehlung und Plakatierung gefördert werden“.

Zwei Jahre darauf erwarb die Diamant-Filmverleih für 57 500 DM die Rechte des inzwischen im Ausland synchronisierten „Antonius von Padua“ für Deutschland, die Schweiz und das Saargebiet. Die freiwillige Selbstkontrolle in Wiesbaden, der als erster Stelle in Deutschland die deutsche Fassung vorgeführt wurde, konnte sich nicht entschließen, sie für Jugendliche freizugeben. Als Gründe erklärt sie grausame Szenen von Mord und Folterungen sowie Mängel der Synchronisation. Gleichzeitig bot die Selbstkontrolle dem Filmverleih an, den Streifen durch Schnitte für Jugendliche geeignet zu machen. Dieses Angebot wurde nicht wahrgenommen.

Bei der später erfolgten Vorführung für die katholische Filmkommission erklärte sich diese solidarisch mit der Wiesbadener Selbstkontrolle und im Sinne des Jugendschutzgesetzes den Film nur für Jugendliche über 16 Jahre geeignet. Der evangelische Filmbeobachter soll sogar Jugendlichen bis zu 18 Jahren von dem Besuch abgeraten haben. Keine der kirchlichen Stellen aber hat den Film verboten. Das Münchner Amtsgericht erklärte bei seiner Abweisung der Klage am 22. Februar, die Kritik des Filmdienstes habe den Boden der Sachlichkeit nicht verlassen und habe den Film in die gleiche Stufe eingestuft wie weiland „Don Camillo und Peppone“.

Dennoch betrachtet der Diamant-Filmverleih die Einschränkung des ersten Gutachtens als einen Vertragsbruch. Tatsächlich sind viele Kinobesitzer, die nach der Empfehlung der Hauptstelle für Film Verträge mit der Verleihgesellschaft abgeschlossen hatten, nach der Beurteilung des Jahres 1952 von ihren Verträgen zurückgetreten. Der Kläger behauptet demzufolge, vor dem Konkurs zu stehen und seine Klage gegen den Kardinal im Armenrecht führen zu müssen.