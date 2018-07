O. Sch., Mexiko-City, im April

Die ungewöhnlich gute Resonanz, die die bis zum 14. April dauernde Deutsche Handelsmesse in allen Teilen des Landes auslöste und die sich zu einer erheblichen Förderung der mexikanischdeutschen Handelsbeziehungen entwickeln wird, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß unmittelbar vor Beginn der deutschen Veranstaltung auch Belgien mit seiner Ausstellung „Die belgische Industrie – zu Ihrer Verfügung“ (von Mitte Februar bis Mitte März) einen beachtenswerten Erfolg erreichte. Diese Ausstellung wies bei eher zurückhaltender Propaganda bis zum letzten Tage einen guten Besuch von interessierten und beeindruckten „Sehleuten“ und Käufern auf.

Von den vergangenen Ausstellungen hob sich die belgische, bei deren Eröffnung Belgiens Wirtschaftsminister anwesend war, durch eine besonders zweckvolle und gelungene Organisation ab. In drei eigens konstruierten Hallen, für die sich einige Länder für projektierte eigene Ausstellungen sehr interessierten, hatte man sich – geleitet von einer exakten Beurteilung der wirtschaftlichen Situation und der Möglichkeiten Mexikos – auf das Wesentliche und Zugkräftigste beschränkt und die Betonung auf Artikel gelegt, die sich dem Rahmen der mexikanischen Industrialisierung einpassen.

„Belgien“ – so erklärte der Brüsseler Ausstellungsleiter – „kommt nicht, um mit der mexikanischen Produktion zu konkurrieren, sondern möchte seine Technik und Anlagegüter liefern, um an der großartigen Anstrengung, die Mexiko unternimmt, teilnehmen zu können.“ Diese der Ausstellung zugrunde gelegte und in ihr zum Ausdruck gebrachte Tendenz wurde mit Sympathie zitiert und hat zweifellos zu einer Annäherung der belgischen und der mexikanischen Industrie beigetragen.

Das Schwergewicht der Ausstellung, auf der u. a. das belgische Kunstgewerbe in einer besonderen Halle reichhaltig vertreten war und starken Absatz fand, lag in einer Maschinen- und Werkzeughalle. Über beträchtliche Abschlüsse berichtete man bei Maschinen für die elektrische und metallurgische Industrie, Textilmaschinen (eine der Hauptattraktionen der Ausstellung) automatische Telefonzentralen, elektrische Artikel, Werkzeuge, kleine Waschmaschinen (für 2 1/2 kg), chemische Produkte, Kühlanlagen und kleinere Eisschränke. Mehrfach äußerten informierte belgische Seiten: die Ergebnisse der Ausstellung haben die Erwartungen übertroffen. Eine Reihe von Round-Table-Besprechungen zwischen belgischen und mexikanischen Industriellen, Kaufleuten und Finanziers beschäf-– tigten sich mit dem Ausbau der künftigen Geschäftsbeziehungen. Es ist dabei u. a. an verschiedene gemeinsame Industrieprojekte gedacht, wie die Anlage von Fabriken zur Herstellung von Beleuchtungsanlagen, die Fabrikation von Textilmaschinen europäischen Typs und den Bau von Werftanlagen und Unternehmungen der Textilindustrie, wobei man an eine Einbeziehung von Belgisch-Kongo denkt. Gleichzeitig wurde eine Steigerung der belgischen Importe an Kaffee, Erdnüssen und Baumwolle angedeutet, wobei man sich auf eine Umstellung des Baumwollgeschäfts einigte: in Zukunft wird Baumwolle unter Ausschaltung des traditionellen USA-Zwischenhandels bezogen und die Käufe erfolgen nicht mehr auf der Dollarbasis, sondern auf Basis mexikanischer Pesos und belgischer Francs.

Man errechnete für das laufende Jahr eine Erhöhung der mexikanisch-belgischen Abschlüsse um 35 v. H. gegenüber dem Vorjahre – eine durchaus wahrscheinliche Perspektive, wenn man dabei besonders auch die für Mexiko aktive Handelsbilanz in bezug auf Belgien in Betracht zieht.

Als unbeabsichtigte Nebenwirkung der belgischen Ausstellung notierten wir unter den nach zehntausenden zählenden interessierten Kreisen ein gesteigertes Interesse für die deutsche Industrie-Ausstellung, deren Eröffnung zeitlich nahezu mit dem Abschluß der belgischen Ausstellung zusammenfiel. Gerade wegen ihres beachtenswerten Niveaus wurde die belgische Ausstellung zu einem Vorspiel der deutschen, die von vornherein ein psychologisch sehr günstiges Klima vorfand.