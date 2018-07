Trotz der verschiedenen günstigen Konjunkturprognosen für die westdeutsche Wirtschaft blieb die leicht nach untengerichtete Tendenz an den Börsen weiterhin vorherrschend. Sie ging von den Montanen aus, wo von schweizerischen Gruppen größere Posten angeboten wurden. Nach den neuen Ankündigungen weiterer Sperrmarkfreigaben muß mit dem Anhalten solcher Verkäufe gerechnet werden. Diese Realisationen werden jedoch kaum ein bedrohliches Ausmaß annehmen, da nach den bisherigen Erfahrungen das Ausland Vertrauen zu den deutschen Wertpapieren hat und außerdem der Zinssatz bei uns höher ist als in anderen europäischen Ländern,

Die inländischen Käufer, die den Vierteljahresultimo zu überwinden hatten, wurden durch den Entwurf für das Kriegsfolgenschlußgesetz verstimmt, in das die Regelung der verbrieften Reichsschulden (Reichsschatzanweisungen und Reichsschatzanleihen) einbezogen werden, soll. Das würde eine „soziale“ Behandlung der Papiere bei der Umstellung zur Folge haben, womit also praktisch nur Lastenausgleichsempfangsberechtigte in den Genuß einer Entschädigung kämen. Zur Zeit hängen die Hoffnungen der Anteilsbesitzer an einem seidenen Faden; demzufolge fiel der Kurs für die Reichsanleihen bis auf 2 v. H. zurück. Die Banken lassen keinen Zweifel, daß – beschreitet der Bundesfinanzminister tatsächlich den jetzt angekündigten Weg und lehnt er die generelle 10 : 1-Abwertung für die Staatspapiere ab – sich die Aussichten auf den Erfolg künftiger Bundesanleihen stark herabmindern werden. Im übrigen erfuhr der Rentenmarkt durch den Quartalsultimo eine erfreuliche Belebung. Die Kaufneigung erstreckte sich sowohl auf die RM-Industrieobligationen als auch auf die 8-v.-H.– DM-Industrieobligationen sowie auf die höher verzinslichen DM-Hypothekenpfandbriefe.

Infolge des bereits erwähnten Auslandsangebots fielen die Montane gegenüber der Vorwoche etwas ab. Ferner drückten die Verlustabschlüsse der Gußstahl Witten AG und der Dortmund-Hörder Hüttenunion auf die Stimmung, obgleich bei genauer Betrachtung der Bilanzen eigentlich das Gegenteil der Fall sein sollte. Beide Gesellschaften haben von den Sonderabschreibungen auf Grund des § 36 des Investitionshilfegesetzes weitgehend Gebrauch gemacht und dadurch erhebliche Steuern eingespart. Man tut gut daran, wenn man die Montangesellschaften im Augenblick weniger nach ihren Dividenden und mehr nach ihren Investitionen und Abschreibungen beurteilt. – Im Bereich der Ver. Stahlwerke steht die Entflechtung kurz vor dem Abschluß. Die Gußstahlwerk Oberkassel AG wurde aus dem Treuhand-Giroverkehr entflochtener Unternehmen herausgenommen, weil die Ausgliederung nicht in der ursprünglich beabsichtigten Form erfolgen wird. Die Gesellschaft soll nicht als selbständiges Unternehmen weitergeführt, sondern zunächst in die Restholding des Stahlvereins übernommen werden und dürfte vermutlich an die Ruhrstahl gehen. Die Aktionäre des Stahlvereins sollen dann durch Aktien von Ruhrstahl oder durch Barausschüttung befriedigt werden. Voraussichtlich wird der Bundesverband des privaten Bankgewerbes in diesen Tagen bekanntgeben, auf welche Weise die bislang in Gußstahl Oberkassel-Aktien abgeschlossenen Geschäfte aufgelöst werden sollen. – Auch bei der Hoesch AG steht der letzte Akt der Entflechtung mit der auf den 29. April einberufenen oHV bevor. Das AK wird im Verhältnis 1 : 2,86 in die Aktien der Nachfolgegesellschaft der Hoesch AG, der Altenessener Bergwerks AG und der Industriewerte AG umgestellt. Auf 1500-RM-Aktien entfallen danach 3000 DM neue Hoesch-Aktien, 1000 DM Altenessener-Aktien und 300 DM Industriewerte-Aktien.

Bei den I G-Farben gaben alle Papiere (mit Ausnahme von Cassella) bruchteilig nach. Von dem Rückgang waren ebenfalls die Liquidationssanteilscheine betroffen. Der übrige chemische Markt tendierte uneinheitlich. Zu den stärksten Schwankungen kam es wieder bei Schering, wo der Kurs von 262 auf 250 v. H. zurückfiel. Der Höchstkurs im März lag bei 290 v. H. 1 Dynamit Nobel konnte dagegen weitere 11 Punkte gewinnen. über den Grund für diesen Anstieg gibt es an den Börsen zwei Versionen: einmal glaubt man, daß Arrondierungskäufe vorliegen, zum anderen spricht man von einer nahe bevorstehenden. Kapitalaufstockung im Verhältnis von etwa 1:1,25.

Die Reihe der Sonderbewegungen wird fortgesetzt durch Buderus, wo der Kurs neuerdings von 131 auf 154 v. H. anzog. Diese Aufwärtsbewegung wurde durch Berichte ausgelöst, nach denen der finanziellen Entschädigung für die sozialisierten Werksteile nun nichts mehr im Wege stehen soll. Man spricht von 15 Mill. DM, aber ein noch höherer Betrag wird nicht für ausgeschlossen gehalten. – Jute-Bremen sprang auf Grund des Dividendenvorschlags (8 1/2 [6] v. H.) von 92 auf 115 v. H. Die Dividendenerklärung wirkte auch auf die Gesellschaften gleicher oder ähnlicher Branchen (Nordd. Wolle 134 1/2–145 v. H., Tittel & Krüger 96 1/2–99 v. H.). Enttäuscht hat dagegen Accu Hagen, wo nach den Worten des AR-Vorsitzenden auch für 1951 noch keine Erhöhung der Dividende in Frage kommt. Für 1952 betrug sie 3 v. H.

Während die Bauwerke zu Beginn der neuen Saison im allgemeinen recht freundlich beurteilt werden, fielen die Papiere der Baugesellschaft Lenz von 44 auf 39 v. II. zurück. Das letzte Geschäftsjahr wies einen Verlust auf. Daß bei den Baucesellschatten nicht alles Gold ist, was glänzt, zeigt das Vergleichsverfahren bei Habermann 81 Guckes. An dieser Insolvenz ist u. a. die zögernde Abrechnungsweise der Besatzungsmächte für ihre Bauten schuld. – Bei den Brauereien ist der Unterschied in der Beschäftigung zwischen den west- und norddeutschen Gesellschaften auch in den Kursen erkennbar. Entgegen der ursprünglichen Absicht, hat sich die Hamburger Elbschloß Brauerei nun doch dazu durchgerungen, eine Anlaufdividende von 3 v. H. für 1952/53 zu zahlen. Dennoch fiel der Kurs um 3 Punkte auf 101 v. H. zurück. Bavaria- und St. Pauli-Brauerei, Hamburg, notiert bei einer vorgeschlagenen Dividende von 4 v. H. zu 91 v. H. -ndt