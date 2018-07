Von Hans Leonhard Hammerbacher

Aus Anlaß der am 6. und 7. April in Frankfurt (Main) abgehaltenen Volltagung des Deutschen Industrie- und Handelstages baten wir den neuen DIHT-Präsidenten, Dr. Hans Leonhard Hammerbacher, zu einem aktuellen Thema aus der Arbeit des DIHT das Wort zu nehmen. Nachstehend erläutert Dr. Hammerbacher die vielfältigen Aufgaben, die die Auslandshandelskammern für alle Wirtschaftsbereiche haben.

Die für die Handelspolitik verantwortlichen Persönlichkeiten der Bundesministerien erklären in Reden und Verlautbarungen die Bereitschaft der Bundesregierung, gewisse Ausfuhrförderungsmaßnahmen, die den Wettbewerb verzerren, nach Möglichkeit abzubauen. Dafür soll eine sorgfältige Außenhandelsförderung im Sinne der klassischen Förderungsmaßnahmen erfolgen. Als solche Maßnahmen werden bezeichnet: weiterer Ausbau des Handelsvertragsnetzes, Übergang auf langfristige Handelsvertragsverhandlungen, Ausbau des Netzes der amtlichen Auslandsvertretungen, Förderung der Beteiligung an internationalen Messen und Förderung von Einrichtungen, die dem Außenhandel dienen. Manchmal werden in diesem Zusammenhang auch die Auslandshandelskammern genannt. Zweifellos, sind sie in ganz konkreter Weise und mit besonderer Intensität damit befaßt, der außenwirtschaftlichen Integration zu dienen. Jedoch ist zu beachten, daß sie nicht durch Maßnahmen des Staates entstehen und auch keine verlängerten Arme der staatlichen Auslandsbehörden darstellen. Zwangsläufig leisten sie reichliche und wertvolle Arbeit im Interesse der Gesamtwirtschaft der Bundesrepublik. Insoweit verdienen sie Förderung von Seiten des Staates; aber eine Subventionierung verträgt sich nicht mit dem Leistungsprinzip, nach dem die Auslandshandelskammern arbeiten, und auch nicht mit ihrer derzeitigen Struktur.

Es kann festgestellt werden, daß die Bedeutung der Auslandshandelskammern für die Außenhandelsförderung heute von allen in Frage kommenden Stellen voll erkannt wird, im Gegensatz zu der Zeit vor dem ersten Weltkrieg, wo diese Einrichtung amtlicherseits geradezu abgelehnt worden ist, aber auch zur Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, wo zwar offiziell ihre Bedeutung anerkannt war, praktisch aber die Zusammenarbeit mit den Behörden zu wünschen übrigließ. Die Auslandshandelskammer in ihrer derzeitigen Struktur ist ein freiwilliger Zusammenschluß von Kaufleuten und Gewerbetreibenden der Partnerländer zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Früher hatte Deutschland nationale Auslandshandelskammern. Dieser Typ der Auslandshandelskammern überwiegt heute noch im übrigen Ausland. Wenn es noch eines Beweises bedürfte, daß die deutschen Außenhandelskaufleute sich der Idee der freien Marktwirtschaft mit einer weltweiten wirtschaftlichen Integration verschrieben haben und der Enge nationalwirtschaftlicher Einstellung entwachsen sind, so könnte der Hinweis auf den zwischenstaatlichen Charakter der deutsch-ausländischen Handelskammern nicht übersehen werden. Durch die Satzungen, die Funktionen und die Zusammensetzung der Organe dieser Auslandshandelskammern ist sichergestellt, daß sie ihren Mitgliedern und den beteiligten Volkswirtschaften paritätisch dienen und sich selbstverständlich ausschließlich mit wirtschaftlichen Fragen befassen.

Die Dienste dieser zwischenstaatlichen Wirtschaftorganisationen liegen im rein kommerziellen und darüber hinaus im wirtschaftlichen Bereich. Die kommerzielle Handelsförderung der Auslandshandelskammern besteht in wirtschaftlichen Informationen allgemeiner Art durch Herausgabe von Mitteilungsblättern, Rundschreiben, Merkblättern und Berichten für die Mitglieder und die interessierten amtlichen und halbamtlichen Stellen der Partnerländer, und ferner im kommerziellen Auskunfts- und Beratungsdienst für Mitgliedsfirmen und Nichtmitglieder. Letzteres, die Dienstleistungen für konkrete Geschäfte und die Anbahnung geschäftlicher Kontakte, stehen in der Tagesarbeit der Auslandshandelskammern zweifellos im Vordergrund.

Die aus der Einzelarbeit für das konkrete Geschäft erwachsenen Erfahrungen und Kenntnisse der Handelsmöglichkeiten, aber auch der Handelshemmnisse, ergeben die realen Grundlagen für die handelspolitische Tätigkeit der Auslandshandelskammern. Diese Arbeit kommt den Mitgliedern und den am Wirtschaftsverkehr der Partnerländer beteiligten Firmen mittelbar zugute, ist aber für sie nicht selten von entscheidender Bedeutung. Da die Auslandshandelskammer auch auf handelspolitischem Gebiet nur eine Mittlerrolle zwischen den Volkswirtschaften der Partnerländer hat, nämlich die eines„ehrlichen Maklers“, werden den mittelbar Begünstigten, den Firmen, die erfolgreichen Auswirkungen dieser Funktion der Kammer nur gelegentlich oder andeutungsweise im Jahresbericht bekannt. Die kommerziellen Dienste dagegen vermögen die Mitglieder und die die Kammer in Anspruch nehmenden Nichtmitglieder unmittelbar an ihrem Geschäftserfolg zu registrieren.

Die handelspolitische Tätigkeit der Auslandshandelskammern besteht in handelspolitischen Hilfsdiensten in konkreten Fragen mittels Gutachten, Eingaben und mündlichen Vorstellungen bei den staatlichen handelspolitischen Stellen der Partnerländer wie auch bei den Spitzenverbänden. Eine weitere wichtige Tätigkeit liegt in der Aufklärung und Einschaltung maßgebender Organisationen und Persönlichkeiten der Partnerländer. Dabei wird erstrebt und vielfach erreicht, bedeutungsvolle handelspolitische Maßnahmen herbeizuführen oder folgenschwere handelspolitische Eingriffe zu vermeiden. Die Mitglieder, insbesondere die des Vorstandes einer paritätischen Auslandshandelskammer, können dabei eine für die wirtschaftliche Integration sehr segensreiche Tätigkeit entfalten. Nicht zuletzt ist es die Funktion einer Auslandshandelskammer, insbesondere durch Vorträge und gesellschaftliche Veranstaltungen eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen.

Wenn man diese Fülle von Aufgaben und Leistungen der Auslandshandelskammern im kommerziellen Bereich und auf handelspolitischem Gebiet in weitem Sinne sich vor Augen hält, ist zweifellos die Erwartung berechtigt, daß die deutschen im Außenhandelsgeschäft-stehenden Firmen und die am Außenhandel interessierten Stellen den deutsch-ausländischen Handelskammern jede mögliche materielle und ideelle Unterstützung angedeihen lassen. Den in Frage kommenden Firmen, Kammern und Verbänden ist der Erwerb der Mitgliedschaft zu empfehlen, auch dann, wenn zeitweise Einzeldienste der Kammern nicht notwendig sind. In einer Zeit, in der es in der Bundesrepublik so sehr darauf ankommt, daß die Einfuhr aus dem Ausland gesteigert wird, um das Volumen der Ausfuhr in einzelnen Relationen zu erhalten und insgesamt zu erhöhen, dürfte es auch nicht schwerfallen, einzusehen, daß die heutige Form der „Deutschen Auslandshandelskammern“ – die zwischenstaatliche Handelskammer – die zeitgemäße und wirkungsvollste ist; freilich stellt sie an die Gremien und die Geschäftsführung der Kammern hohe Anforderungen. Von den ausländischen Kaufleuten wurde dieser Vorteil der Struktur weitgehend erkannt, haben doch viele der bestehenden und vom DIHT – als federführende Stelle der interessierten Spitzenorganisationen – traditionell betreuten 15 Auslandshandelskammern mehr Mitglieder im Partnerland als im Bundesgebiet.