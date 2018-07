Den Autofreunden und den Freunden der Literatur ist ein Buch wiedergeschenkt worden, dessen Erinnerung sich bisher in ein paar Zitaten erhalten hatte, die man hier und dort finden konnte. „Lerne reisen, ohne zu rasen!“ hieß ein solches Zitat. Dieser Slogan ist mehr als fünfzig Jahre alt; doch zeitgemäß ist er noch immer.

Im Jahre 1902 stellte der Berliner Scherl-Verlag, der allem Neuen und Sensationellen zugetan war, dem Dichter Otto Julius Bierbaum ein Automobil der Adler-Werke für eine Italienreise zur Verfügung. Der Motor hatte acht PS; eine Windschutzscheibe fehlte (sie war noch nicht erfunden); ein zusammenklappbares Verdeck schützte die Reisenden vor dem Regen nur dann, wenn kein Seitenwind herrschte. Die Farbe des „Phaethon“ war rot. „Gebe der Himmel“, schrieb Bierbaum, „daß wir keinen Stieren und Truthähnen begegnen.“

Die Tage des „Automobilismus“ waren noch so frisch und jung, daß Bierbaum meinte, die fremdartige Bezeichnung „Auto“ werde sich nicht durchsetzen: er nannte das Fahrzeug „Laufwagen“. Das Fremdwort „Maschinist“ billigte er jedoch dem Fahrer Theodor Riegler zu, dem Zuverlässigen, der sich für nichts als seinen Wagen interessierte und dem Italien sozusagen schnuppe war. „Anker“ – so nannte Bierbaum einen eisernen Stachel, den der „Laufwagen“ bei steilen Bergfahrten hinten nachschleppte: eine Stütze, die ihm einen letzten Halt gab, wenn die Bremsleder durchgescheuert waren. Bierbaums ureigene „Erfindung“ war, daß er und seine schöne Frau Gemma (die übrigens Italienerin war) lange Peitschen schwangen, um sich der Hunde zu erwehren. So wurden der korpulente Poet und seine grazile Frau vom Fahrer Riegler im 30-Kilometer-Tempo durch den sonnigen Süden gesteuert.

Die Fahrt dauerte fast vier Monate. Vor jeder Apotheke, jeder Drogerie, wo sie tankten, wurde der Laufwagen gebührend angestaunt, so daß Bierbaum überreiche Gelegenheit hatte, sich nicht nur über das Land, sondern auch über die Leute zu informieren. Dies – so fand er – sei der große, einmalige Vorzug des Automobils: Während man im Eisenbahnzug mit rasendem Tempo und so natur- wie menschenfern dahinsaust, trägt der „Laufwagen“ den Reisenden gemächlich zwischen Feldern und Wiesen und Wäldern dahin. Man fährt mitten durch Dörfer und Städte; man sieht, wie die Menschen hausen und leben, und fühlt sich allem verbunden. Eine empfindsame Reise im Automobil – so heißt infolgedessen der Titel des Buches, das der Langen-Müller-Verlag, München, nun wieder vorlegt. Ruth Stoffregen hat amüsierliche Zeichnungen beigesteuert, und Erhard Göpel hat ein heiter-kluges Vorwort geschrieben: ihn, den Kunstwissenschaftler, interessiert dabei am meisten, was Otto Julius Bierbaum vor allem interessierte: die Begegnung mit der Kunst. Der „Automobilist“ und glänzende Journalist Bierbaum war ja immerhin einer der Mitbegründer des „Jugendstils“. Überall, wo er als Ästhet auf seine Umwelt reagiert, macht er Bemerkungen, die höchst aufschlußreich sind.

Die Ästheten und die Reisekünstler werden begeistert sein, daß Bierbaums „Empfindsame Reise“ wieder vorliegt. Die Autofreunde werden hübsche Kuriosa der Geschichte des Kraftwagens finden: Daß der „Laufwagen“ langsam lief, war für Bierbaum der große Vorzug (gegenüber der Eisenbahn). Wenn doch die modernen Fahrer sich bemühten, Bierbäume zu werden! J. M.