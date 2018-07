Der Genfer Automobilsalon war für die Braunschweiger Büssing Nutzkraftwagen G. m. b. H. ein großer Erfolg, der sich in einer Reihe von bemerkenswerten Aufträgen niederschlug. Besondere Beachtung schenkten die an Qualitätsware gewöhnten Schweizer Fachkreise dem Typ 4000 T. der ein idealer Trambus für die schwierigen schweizerischen Paß-Straßen ist. Es befand sich auf dem Salon ein Fahrgestell des Typs, versehen mit einem geschmackvollen Reiseaufbau der Karosseriefabrik Langenthal A. G., Langenthal/Schweiz, der viele Bewunderer und Interessenten fand. Aber auch der Lastkraftwagen Typ 4000 erregte starke Aufmerksamkeit. Der Trambus Typ 6000 T mit Diwabusgetriebe wurde von in- und ausländischen Fachleuten in vielen Probefahrten begeistert aufgenommen.

Der Genfer Salon bewies, daß es sich bei dem schweizerischen Markt um einen ausgesprochenen Käufermarkt handelt, auf dem sich jedes Fahrzeug dem schärfsten internationalen Wettbewerb stellen muß. Aber die Genfer Ausstellung hat gezeigt, daß das Braunschweiger Unternehmen sich mit seinen Konstruktionen gerade auf dem Gebiet des Omnibusbaues mit Unterflur-Dieselmotor auf dem richtigen Wege befindet. Bemerkenswert ist, daß die bekannten schweizerischen Karosseriewerke in der Gestaltung ihrer Aufbauten, die sich besonders gut für den Typ 4000 T eignen, eine Richtung eingeschlagen haben, die die Gewähr dafür gibt, daß das reiselustige internationale Publikum dank der besonders bequemen Gestaltung der Sitze, der Beschränkung auf weniger als 30 Plätze bei besten Fahreigenschaften den Omnibusreisen treu bleibt. Hinzu kommt noch, daß die schweizerischen Karosseriebauer sehr gute Be- und En Lüftungsanlagen geschaffen haben und fast vollständig auf Glasdächer übergegangen sind. Der Büssing 4000 T mit Langenthal-Karosserie ist ein Beweis dafür, wie ein reiches Land den Fremden das Reisen innerhalb der eigenen Grenzen zur Erschließung der Naturschönheiten nutzbar machen kann Das Unternehmen trägt diesen Gedankengängen auch konstruktiv dergestalt Rechnung, als das Werk Trambusse in der Breite von 2,25 m mit Rechtslenkung für die schweizerischen Verkehrs Verhältnisse entwickelt hat. – ff.

Die Verwaltung der Salzdetfurth AG, Bad Salzdetfurth, wird der für Ende Mai einzuberufenden HV für das Geschäftsjahr 1952 – wie in den Vorjahren – eine Dividende von 5 v. H. vorschlagen. Bei weiter günstiger Absatzentwicklung wird für 1953 mit einer Erhöhung der Dividende gerechnet. Der Vorschlag hierfür soll einer gegen Jahresende 1954 einzuberufenden HV vorgelegt werden.

Hohe Kunststoffbeteiltgung In Hannover. Auf der diesjährigen Deutschen Industriemesse in Hannover werden 110 Mitgliedsfirmen der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Kunststoffindustrie ausstellen. Der attraktive Schwerpunkt der Kunststoffe wird wiederum in der Chemiehalle zu finden sein, die wesentlich erweitert wurde.