Der Streit über die Öffnungszeiten der Einzelhandelsgeschäfte nimmt immer unerträglicher werdende Formen an. In München ist der „Ladenschlußkrieg“ anscheinend nur noch mit stahlhelmbewehrter Polizei zu bändigen; in den anderen Teilen des Bundesgebietes reagiert man sich mit Hilfe enormer Papierfluten in Form von Denkschriften, Untersuchungen und Rundfragen ab. Nur eines hat man immer vergessen: den Verbraucher auch einmal zu befragen. Und das scheint uns doch wohl ein entscheidender Fehler in der so „kriegerisch“ verlaufenden Diskussion zu sein ...

Die Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels hat in dem üblen Durcheinander der Interessentenmeinungen jetzt einen sehr vernünftigen und sachlichen Vorschlag gemacht: man solle den Streit endlich beenden und die Auseinandersetzungen auf ihren eigentlichen Ausgangspunkt, nämlich ein verlängertes freies Wochenende im Einzelhandel zurückführen. Vom Präsidialrat der Hauptgemeinschaft wurde dazu angeregt, durch ein Bundesgesetz den im Einzelhandel Beschäftigten einen halben freien Wochentag. zuzusichern. Entweder sollten die Geschäfte einheitlich am Sonnabend ab 14 Uhr oder am Montag bis 13 Uhr geschlossen bleiben. – Der freie Mittwochnachmittag, dessen Einführung wiederholt stark propagiert wurde, dürfte also nicht mehr zur Debatte stehen, nachdem sich die Angestellten des Einzelhandels, die Einzelhändler selbst und auch die Verbraucher energisch dagegen ausgesprochen haben. Von der Hamburger Handelskammer wurde diese Lösung des „Ladenschlußkrieges“ ebenfalls abgelehnt.

Wenn wir hier einmal die Seite des Verbrauchers, also hauptsächlich die der Hausfrau, vertreten dürfen, so ergibt sich als einzige Lösung wohl die Schließung der Einzelhandelsgeschäfte am Montagvormittag. Hier wären sicher die geringsten volkswirtschaftlichen Störungen zu erwarten; der Sonnabendnachmittag bietet den berufstätigen Hausfrauen doch die einzigen ruhigen Einkaufsstunden der gesamten Woche. Und auch für die Landbevölkerung, an die man ebenfalls denken müßte, sind diese Stunden die beste Gelegenheit zur Erledigung ihrer vielen Einkaufswünsche. Uns scheint, daß man diese Momente in der bisherigen Diskussion (leider oder absichtlich?) übersehen hat. Aber schließlich stellen die Käufer doch wohl die Masse der „Interessenten“. ww.