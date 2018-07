Von Wolfgang Ebert

Bei der zentralen Feier am „Tage des Baumes 1954“ in Kaiserslautern, an der auch Bundespräsident Theodor Heuss teilnahm, erklärte Staatsminister a. D. Dr. Haberer (Mainz), der Wald sei die Wiege, Zuflucht und Heimat des Deutschen.

Hier ist endlich einmal offen ausgesprochen worden, was vielen von uns wohl schon lange auf der Zunge und am Herzen lag. Am Wald ist schlechthin alles deutsch: sein Schweigen, seine unergründliche Dunkelheit und last not least: sein Ozon. Er ist dem Deutschen das, was dem Engländer sein Castle, dem Franzosen sein Bistro, dem Amerikaner sein Drugstore. Wiege, Zuflucht und Heimat... wem sagen diese Worte nicht alles?

Kann man überhaupt einen Deutschen ohne seinen Wald vorstellen? Einen Wald ohne Deutsche? Oder gar einen Wald ohne Bäume, ohne deutsche Bäume? Diese Fragen stellen, heißt zugleich, sie zu beantworten.

Wo wir die Wiege des Deutschen zu suchen haben, diese so lang und heftig umstrittene Frage, wurde nun also geklärt. Kann man sie sich überhaupt woanders vorstellen als in der geheimnisvoll schimmernden Lichtung eines (deutschen) Waldes? Wie kümmerlich nehmen sich dagegen die in durchaus durchsichtiger Absicht unternommenen Versuche aus, etwa den... Schrank zur Wiege des Deutschen zu machen! Nichts gegen den Schrank! Auch er erfüllt auf unauffällige Weise seine Pflicht und hat auf seine verschlossene Weise teil am deutschen Wesen. Aber Hand aufs Herz: Wenn auch ein Schrank in gewissen Fällen Zuflucht gewähren kann – vermag er jemals Wiege zu sein, Heimat in ihrer tiefsten, reinsten Bedeutung?

So kommt es also nicht von ungefähr, daß wir den „Tag des Baumes“ begehen und nicht etwa den Tag des Schrankes. Und wenn in Kaiserslautern ein „Theodor-Heuss-Wäldchen“ dem Bundespräsidenten übergeben wurde und nicht ein „Theodor-Heuss-Schränkchen“, so kann man getrost annehmen, daß man dort genau gewußt hat, was man tat. Dem Eingeweihten wird die tiefere Symbolik dieser Geste nicht verborgen bleiben.

Im Ernst allerdings muß man hinzufügen, daß Professor Heuss seinerzeit, als er die Idee hatte, es sei ein menschenwürdiges und nützliches Beginnen, einen Baum zu pflanzen, ganz gewiß nicht an die „Wiege der Deutschen“ gedacht hat.