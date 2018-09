d., Worms

Jeden Abend um zehn Uhr zieht sich der Arbeiter Horst Happersberger, 23 Jahre alt, in Worms-Pfiffigheim seine Jacke an, verabschiedet sich von seiner Frau und fährt mit dem Fahrrad heim nach Pfeddersheim, einer 4000 Einwohner zählenden Gemeinde im Landkreis Worms, wo Horst mit drei Brüdern und seiner Mutter in einem Barackenzimmer wohnt. Bei der Frau in Pfiffigheim, einer schuldlos geschiedenen Mutter von drei Kindern, die Horst am 17. Februar geheiratet hat, gibt es für ihn laut Entscheid des Wormser Stadtpolizeiamts „kein Wohnrecht“.

Schon im August 1953 erging gegen die spätere Frau Happersberger ein Räumungsurteil; da aber das städtische Wohnungsamt sie nicht anderweitig unterbringen konnte, wurde sie bis zum 31. März 1954 wieder in das Zimmer in Pfiffigheim eingewiesen. Es handelt sich dabei nach Auffassung der Stadtverwaltung nicht mehr um ein „Mietverhältnis“, sondern um eine reine „Obdach-Gewährung“. Daher fand Happersberger bereits an dem Tage, an dem er mit seiner Frau vom Standesamt zurückkehrte, einen Brief vom Rechtsanwalt ihrer Hauswirtin vor, in dem diese ankündigen ließ, daß sie einen Einzug Happersbergers „in die von Ihrer Braut noch benutzte Wohnung auf keinen Fall dulden wird, da Ihre Braut... gesetzlich nicht berechtigt ist, dritte Personen, auch wenn es sich um ihren eigenen Ehemann handelt, in die Wohnung aufzunehmen“. Besuche bis abends 22 Uhr allerdings können nicht unterbunden werden, wie man dem jungen Ehepaar bei zuständiger Stelle beruhigend versicherte.

Auf den Antrag der Ehefrau, die „Obdachgewährung“ bis zur Zuweisung einer anderen Wohnung auch auf ihren Mann auszudehnen, entschied das Stadtpolizeiamt Worms am 3. März: „Es kann der Hauseigentümerin nicht zugemutet werden, weitere Personen, und sei es auch der nunmehrige Eheman der Eingewiesenen, zu dulden ... Die Ansicht der Einsprucherhebenden, daß es doch selbstverständlich sei, daß man eine Familie auf diese Weise nicht trennen könne, geht von irrigen Voraussetzungen aus...“