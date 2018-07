Man ist sich nicht einig darüber, wie heutzutage die jungen Mädchen zu benennen sind. Soll man „Zehner-Altrige“ sagen – falls es erlaubt ist, den amerikanischen Ausdruck teen-agers zu übersetzen? Oder soll man von jungen Damen sprechen? Das schlichte Wort junges Mädchen hat lange ausgereicht. Aber einmal wollten die Mädchen nicht mehr niedlich sein –: sie ärgerten sich über das „–chen“. Dabei kam die hausbackene Schmissigkeit des Mädels zustande. Das „Mädel“ ging auf Fahrt. Und als die Fahrten aus der Mode kamen, war mit dem Mädel nichts mehr anzufangen. Auf weekendparties nämlich gehen teen-agers in blue-jeans. Das sind junge Mädchen, die dort, wo früher Röckchen wippten, stramme dreiviertellange Leinenhosen mit blanken Nieten tragen. Den Namen teen-ager und diese Hosen teilen sie mit den gleichaltrigen Jungen. Ob das ein Zufall ist? Übrigens halten solche genieteten Hosen lange und machen eine Garnitur von Kleidern entbehrlich.

Stil wird in den wenigsten Fällen allein vom Stilgefühl gemacht, und man darf ruhig annehmen, daß nicht der gute Geschmack allein die Modisten zum Kampf gegen die Einheitshosen gebracht hat. Verdienstvoll aber ist es auf jeden Fall, daß sie sich mehr als bisher überlegen, wie man junge Mädchen jetzt so anziehen kann, daß sie ihrem eigenen Wunschbild nahekommen.

Aber wie wollen sie denn heute gern aussehen? Wie Mädchen! Nein! Wie Damen? Nein! Vielleicht wie junge Damen? – Das mag es sein, und unter der Kleidung einer jungen Dame kann man sich heute wieder leichter etwas vorstellen, da sich die Damen wieder damenhafter geben und nicht mehr als junge Mädchen verkleiden.

Sie waren Kinder und werden Damen werden. Diese mutmaßliche Entwicklung ist berücksichtigt, wenn die „Hamburger Kinderstube“ eine Abteilung besitzt, die „Der junge Salon“ benannt ist. Von diesem jungen Salon wurde auf einer Modenschau in Hamburg gezeigt, was die junge Dame trägt: Sie trägt sich tatsächlich als – junge Dame. Sie zeigt sich uns schnippisch, aber auch schüchtern, wie sie sich die Fassade wünscht, hinter der sie 1954 und hier in Deutschland leben will. Da kommt sie bei der Vorführung der Modelle vorsichtig die Treppe herunter – man hat den Eindruck, sie bewege sich auf einem Bootsteg im Seebad, den die letzte Sturmflut halb weggerissen hat – und der durchsichtige Rock aus Organza spreitet sich zart und weit unter der Taille. Die Augen aber sind durchaus nicht zart und verträumt, und der geschminkte Mund scheint mit fester Deutlichkeit darauf hinzuweisen, daß die Taillenweite weit unter sechzig Zentimetern liegt. Sie geht nicht immer so zaghaft und unsicher, die junge Dame heutzutage – nur für dieses duftige Modell mußte sie Schuhe mit hohen Absätzen anziehen, und das machte sie zögern. Sie ist gewohnt, sonst mit beiden Hacken fest auf der Erde zu stehen. Daß sie das kann – und auch dieses mit Anmut – zeigt sie in sportlichen Anzügen, im Reisekostüm und in der Strandkombination. Wer aber bezahlt es? fragt sich vor den reizenden, aber ebenso praktischen wie nötigen Prächtigkeiten der Beschauer. Ja, wer bezahlt es? Natürlich Papa. Aber ist er zu bedauern?

„Für den Fall, daß das Taschengeld zur Hochbahnfahrt nicht reicht, setzt man sich aufs Rad. Dieser Regenmantel ist dafür besonders eingerichtet.“ Das wird einem erklärt. Man kann sich dabei der Frage nicht erwehren, ob das Geld denn für den Regenmantel reichen werde? Ja, es dürfte gehen. Die Preise für Jungmädchen-Moden sind nicht auf die Töchter von Großverdienern abgestellt. R. H.