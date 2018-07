Inhalt Seite 1 — Erfindungen sind verwandelte Natur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans-Egon Gerlach

Wir neigen dazu, Natur und Technik als Gegensätze zu empfinden. Auch das Flugzeug ist, trotz gewissen äußeren Übereinstimmungen, keineswegs ein Vogel. Je nachdem, ob wir Förster sind oder Tankstellenwart oder Assistent am kunsthistorischen Seminar, sehen wir in der Technik entweder vor allem die Entfernung von der Natur oder die großartige Steigerung und Erweiterung der Natur, den Triumph des homo faber, des erfindenden Geistes.

Die Techniker, die das Verfahren der Ultraschall-Peilung entwickelten, haben dabei sicherlich nicht an die Fledermaus gedacht. Bei der Ultraschall-Peilung, wie sie heute für Schiffe und Flugzeuge allgemein üblich ist, erfolgt die räumliche Orientierung dadurch, daß man den zeitlichen Abstand zwischen der Aussendung des Schalls und dem Empfang des Echos beobachtet. Genau so machen das die Fledermäuse. Aber da die Fledermäuse keine technische Fachpresse haben, hat es lange gedauert, bis man ihnen auf die Schliche kam. – Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts stellte man fest, daß Fledermäuse, die man mit verklebten Augen durch einen Raum fliegen ließ, in dem sich allerlei Hindernisse befanden, erstaunlicherweise nirgends anstießen. Wenn man ihnen aber außerdem auch noch die Ohren verklebte, dann allerdings ging die Sache schief. Der Experimentator verbuchte das beobachtete Phänomen, für das man damals keine Erklärung hatte, mit der Bemerkung, daß die Federmäuse offenbar befähigt seien, „mit den Ohren zu sehen“.

Etwa hundertzwanzig Jahre später äußerte ein Wissenschaftler die Vermutung, daß es sich um Ultraschall-Peilung handeln müsse, und 1938 gelang es, Ultraschall-Schwingungen nachzuweisen, die ganz offenbar von den Fledermäusen ausgesendet wurden. Den armen Fledermäusen, denen man vorher schon die Augen verklebt hatte, wurde nun auch noch das Maul verbunden: um sie an der vermuteten Aussendung des Ultraschalls zu hindern. Die Blindflieger stießen wiederum prompt überall an, die Wissenschaftler aber rieben sich beglückt die Hände: denn die Vermutung war zur Gewißheit geworden.

Inzwischen wissen wir, daß die Fledermäuse mit ihrem Kehlkopf, der auffallend groß, fest und muskulös ist, einen sehr intensiven Ton von etwa 50 000 Schwingungen pro Sekunde erzeugen und aussenden. Die einzelnen Aussendungen sind sehr kurz, von wechselnder Frequenz, und folgen rasch aufeinander. Die Zeitspanne, die jeweils bis zur Wahrnehmung des Echos vergeht, informiert die Fledermaus darüber, ob und in welcher Entfernung sich feste Gegenstände befinden, denen sie besser ausweichen sollte.

Wesentlich komplizierter scheint die Technik der Peilung bei einer Spezies der Fledermaus zu sein, die man einer anatomischen Absonderlichkeit wegen „Hufeisennasen“ nennt. Diese Tiere senden lange, sehr reine Töne von konstanter Frequenz; da sich Aussendung und Echoempfang infolgedessen überschneiden, kann die Orientierung nicht auf dem einfachen Echoprinzip beruhen. Hier muß offenbar die Wahrnehmung der verschiedenen Intensität des zurückkehrenden Schalls die räumliche Orientierung ermöglichen, wobei vermutlich außerdem bestimmte Bewegungen der Ohrmuscheln den Schall orten. Bei den Hufeisennasen wird der Ton übrigens nicht durch das Maul, sondern durch die Nase gesendet, und der sonderbare Nasenaufsatz findet eine ebenso überraschende wie einleuchtende Erklärung: er dient als „Richtstrahler“. – Was die Ultraschall-Peilung und die Fledermäuse betrifft, hat also der Techniker dem Zoologen auf die Sprünge geholfen, und der Zoologe kann seinerseits dem Peilungs-Fachmann mitteilen, daß seine raffinierte technische Spezialkonstruktion die Rekonstruktion eines natürlichen Modells, daß seine „Erfindung“ eine Nachbildung ist.

Nachrichten solcher und ähnlicher Art kann man in den Fachzeitungen finden, wo sich dann zwischen den Zeilen der obligat nüchternen Darstellung der Stolz darüber verbirgt, daß ein altes Rätsel eine moderne Errungenschaft ist. Auch der Zeitgenosse, dem es durchaus nicht um Orientierung zu tun ist, fort dergleichen gern und fühlt sich dann abgeneigt, Mütterchen Natur zu bewundern. Es könnte ihm cabei nebenher aus einem Aufsatz – von dem der alte Goethe nicht mehr so recht wußte, ob der junge Goethe ihn geschrieben hatte – der Satz einfallen: „Auch das Unnatürliche ist Natur. Wer sie nicht allenthalben sieht, sieht sie nirgendwo recht.“ – Dieser Satz hat inzwischen einen analogen Zusatz erhalten, er heißt: „Auch das Unmenschliche ist der Mensch.“