Nennen wir den jungen Mann Berthold. Dieser Name ist die einzige Mystifikation in unserer Schilderung. Alles übrige hat sich so abgespielt, wie es hier niedergeschrieben wird. – Berthold hat eine Heiratsanzeige aufgegeben. Er empfahl sich als Naturwissenschaftler, der eine Frau mit Herz, Verstand und Kultur sucht.

Als Berthold von einem dreiwöchigen Urlaub zurückkam, lagen 367 Kuverts auf dem Tisch seines möblierten Zimmers.

Das erste Drittel des reichen Angebots das Berthold voller Eifer und Neugierde, das zweite Drittel mit gelangweiltem Pflichtbewußtsein, das letzte Drittel schickte er seiner Mutter zum „auswerten“. – Je mehr Briefe er las, desto stärker wurde die Zwangsvorstellung, immerfort den gleichen Brief zu lesen, einmal auf grauem, einmal auf elfenbeinfarbenem, aber meistens auf weißem Briefpapier. Und auch dieser eine, immer gleiche Brief schien nicht in der ihm bekannten, normalen Umgangssprache, sondern in einer Fachsprache abgefaßt zu sein, in der papiernen Fachsprache für Heiratsanzeigen.

Zunächst versicherten alle Schreiberinnen, daß sie zum erstenmal auf eine Heiratsanzeige schrieben, wie schwer es ihnen deshalb falle und warum sie dennoch ausgerechnet auf diese antworteten. „Ich saß gerade beim Friseur, da fiel mein Blick auf Ihre Anzeige.“ – „Es ist heute so ein schöner Sonnentag, das gibt mir den Mut, Ihnen zu schreiben.“ – „Ich fühle mich so angesprochen von Ihren Worten, daß ich...“ – „Es gehört zwar ungeheuer Mut dazu, einem Unbekannten zu schreiben, trotzdem ...“ – „Im Grunde genommen schreibe ich zwar gegen meinen Willen, aber ...“ – ,,...und so möchte ich meine Unternehmung halb Spiel, halb Ernst nennen.“ – „Siehe da, ich lese Wissenschaftler, und mein erster Gedanke ist, solch einen Menschen möchtest du kennenlernen.“ – Nur eine gab offen zu: „Nicht durch Zufall, nein, mit der Absicht, eventuell durch .Rendezvous’ einen Herrn kennenzulernen, kaufte ich mir die Zeitschrift.“

Das Hauptanliegen der Schreiberinnen war durchaus nicht, sich durch die Schilderungen äußerlicher Details attraktiv zu machen. Ihre „Steckbriefe“ (das Wort kam 124mal vor) erschöpften sich meistens in dem bescheidenen Kompromiß: „Ich bin nicht schön und nicht häßlich, jedoch gepflegt.“ Auch ihren Beruf vermerkten sie nur zur Orientierung. Über die Hälfte aller hatte das Abitur gemacht, bis auf neun alle die Oberschule besucht.

Die Schleusen der wahren Beredsamkeit öffneten sich erst, wenn die Schreiberinnen bei den „inneren Werten“ angelangt waren, und die Krönung aller Offenbarungen gipfelte in dem Bekenntnis: „Ich liebe alles Schöne und Edle“ (184 mal wörtlich, sonst sinngemäß). Sie waren fast alle „ideal veranlagt“ und „natürliche Menschenkinder“ und von „heiterer Wesensart“. Sie wollten alle gern „ein gemütliches, schönes oder kultiviertes Heim, um dem gemeinsamen Erleben einen schönen Rahmen zu geben“. Wobei nur eine etwas verschärft hinzufügte, daß sie gern Hausarbeiten verrichte, und eine andere klug genug war, sich als unübertreffliche Köchin von Gulaschsuppe und anderen Spezialitäten zu empfehlen. Und alle, alle „bezogen ihre Interessen hauptsächlich auf Kunst und kulturelle Dinge.“

Seltsamerweise wurde ihr großer Hang zum Lesen „eines guten Buches“ von ihrer Hingabe an „gute Musik“ – worunter meist ein Abhören von Beethovenschen Symphonien (und etwas Mozart) verstanden wurde – bei weitem übertroffen. Auch verleitete des jungen Mannes Berufsangabe manche der rührigen Schreiberinnen zu einem Fehlschluß. Sie stellten sich unter einem Naturwissenschaftler offensichtlich einen Mann vor, der viel in Wäldern und Feldern herumforscht, weshalb auch sie „gern in der Natur anzutreffen sind“. Leider vergeblich, denn Berthold ist ein hoffnungsvoller Physiker in einem ziemlich überheizten Laboratorium und langen Spaziergängen ausgesprochen abgeneigt.