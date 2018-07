AUSSENHANDEL

Ein wichtiges Ergebnis der Südamerikareise von Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard ist die Freigabe aller während des Krieges in Peru beschlagnahmten deutschen Vermögenswerte und die Rückgabe deutscher Warenzeichen und Patente an ihre Besitzer, die der peruanische Staatspräsident Odria verfügte. Ein weiterer Erfolg dürfte die Stärkung der Handelsbeziehungen der Bundesrepublik mit Peru und auch mit Chile sein, wo der Bundeswirtschaftsminister in Santiago von Staatspräsident Ibanez empfangen wurde. In Buenos Aires hat Prof. Erhard eingehende Wirtschaftsverhandlungen mit Argentinien aufgenommen...

Als Erfolg der Londoner Handelskonferenz zur Ausweitung des Ost-West-Handels wurde zwischen den USA, Großbritannien und Frankreich vereinbart, die Embargo-Bestimmungen im Handel mit der UdSSR in ihrem Umfang wesentlich zu beschränken und in ihrer Wirksamkeit zu steigern. Die Änderungen sollen in Etappen verwirklicht werden, jedoch werden sie keine Gültigkeit für den Handel mit Rot-China und Nord-Korea haben.

Über scharfe deutsch-britische Konkurrenzkämpfe auf dem portugiesischen Markt berichtet die Britische Handelskammer Lissabon. Vor allem sei es der deutschen Autoindustrie gelungen, Kraftwagen der britischen Produktion von dem portugiesischen Absatzmarkt weitgehend zu verdrängen. Während Englands Anteil an Portugals Importen 1953 auf 15,3 v. H. (1949: 24,4 v. H.) gesunken ist, sei der deutsche Anteil in der Vergleichszeit von 0,8 auf 10,9 v. H. angewachsen.

Der schärfste Konkurrent Japans auf dem südostasiatischen Maschinenmarkt sei Deutschland, erklärte der Leiter einer japanischen Handelsdelegation in Bangkok. Wenn Japan erfolgreich mit der deutschen Industrie konkurrieren wolle, müßten die japanischen Unternehmen die gegenwärtigen Produktionskosten senken, ohne die Qualität zu opfern.

Die deutsch-italienischen Handelsverhandlungen verliefen recht zufriedenstellend. Es wurde eine Erhöhung des beiderseitigen Warenaustausches angeregt, der im abgelaufenen Vertrag italienische Bezüge im Werte von 293 Mill. $ und deutsche Bezüge im Werte von 176 Mill. $ ergeben hatte,

Westdeutschlands Exportaussichten werden von der Industrie- und Handelskammer Mannheim für die nähere Zukunft als nicht ungünstig beurteilt. Aus dem Rückgang der Investitionen in allen Ländern haben sich, wie die Kammer mitteilt, dank des langsam wieder steigenden Umsatzes von Verbrauchsgütern keine krisenhaften Auswirkungen ergeben.