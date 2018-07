Westdeutschlands Kraftfahrzeugproduktion. Das Volkswagenwerk konnte im März in 25 Arbeitstagen seine Tagesproduktion auf 850 Einheiten steigern. Es wurden insgesamt 21 254 (Februar: 18 306) Wagen hergestellt. Der Exportanteil stieg von 6820 auf 8232 – Von der Daimler-Benz AG. wurden im Vormonat 5244 (4191) Kraftfahrzeuge produziert. Davon waren 3961 (3068) Pkw., 888 (768) Lkw., 251 (215) Omnibusse und 161 (140) Unimog. Im Mittelpunkt der Produktionssteigerung steht vor allem der Typ 180, der im Vormonat mit 3044 Einheiten an der Spitze der Pkw.-Produktion lag. – Die Ford-Werke stellten im März 5451 (4445) Einheiten her. Den ersten Platz nahm mit 3665 Wagen der Taunus-Pkw. ein. – Die März-Produktion der Adam Opel AG. umfaßte 14 172 (12 259) Personen-, Liefer- und Lastwagen. Davon entfielen allein 5906 (5602) auf den Olympia-Rekord und 4734 (3738) auf den Kapitän. Während Opel im ersten Quartal des Vorjahres 17 384 Einheiten herstellte, wurden im gleichen Zeitraum dieses Jahres 39 095 Fahrzeuge hergestellt Der Export der Opel AG. steigerte sich In der Vergleichszeit um fast das Dreifache von 6787 auf 20 226 Fahrzeuge – Die drei Werke der bremischen Automobilindustrie – Borgward, Goliath und Lloyd – produzierten im Vormonat 5009 (4149) Fahrzeuge. Auf dem ersten Platz steht die Lloyd-Motorenwerke GmbH, mit 3033 Einheiten. Der Exportanteil der Bremer Werke beläuft sich auf rund 20 v. H. der Produktion. – Von der Auto Union GmbH, wurden im März 6061 Motorräder, 3201 Personenwagen und 455 Schnellster angefertigt. – Die Tempo-Werk GmbH, meldet die Herstellung des 150 000. Wagens, es war ein Tempo-Wiking. Insgesamt wurden im März 885 Einheiten produziert, von denen der Typ Wiking mit 524 den Hauptanteil hatte. 162 Tempo-Wagen wurden exportiert.

Der erneuten Preissenkungsaktion der deutschen Automobilfabriken, die das Volks wagen werk anläßlich des Genfer Automobilsalons einleitete, sind nun auch die Auto Union GmbH und die C. F. W. Borgward Automobil- und Motorenwerke gefolgt. Das Bremer Werk hat die Limousine „Hansa 1800“ um 400 DM auf 7950 DM und den „Hansa 1800 Diesel“ um 200 auf 8950 DM im Preis herabgesetzt. Das Düsseldorfer Werk ermäßigte den Preis der DKW-Meisterklasse von 5585 auf 5285 DM. Auch die Preise der DKW-Schnellaster-Modelle wurden entsprechend herabgesetzt, während die Preise für die neuen DKW-Dreizylinder-Modelle (Sonderklasse) In der bisherigen Hohe bestehen bleiben.

Neue Phoenixreifen. Mit Beginn der neuen Saison bringen die Phoenix Gummiwerke A.G., Hamburg-Harburg, zwei Neuerungen bei ihren Motorrad- und Motorroller-Reifen auf den Markt. Nunmehr werden auch diese Reifen als Firestone-Phoenix-Reifen mit dem blau-roten Gütezeichen geliefert, zum anderen sind die Reifen in allen gängigen Größenabmessungen der beiden Reifenklassen mit einem neuen kombinierten Block- und Rippenprofil ausgerüstet. Die besonderen Erfahrungen, die mit dem Rillenreifen gemacht worden sind, haben dazu geführt, daß sich Phoenix zu einer Änderung des Blockprofils entschlossen hat.

Wiener Herrenhemden mit einer sehr betont modischen Note waren ein begehrter Schlager auf der Wiener Frühjahrsmesse. Sie werden von der Wäschefabrik Brüder Braun GmbH., Wien I, Heinrichsgasse 3, vornehmlich aus deutschem Popeline für den österreichischen Markt und auch für den Export produziert.

Neuer Haushaltkühlschrank. Neben dem Kompressor-Kühlschrank „Bosch 100“ bringt die Robert Bosch GmbH jetzt den Bosch 110 S heraus und ergänzt damit die Reihe der größeren Typen Bosch 160 S und 210 S. Gegenüber dem 100-1-Modell besitzt der Bosch 110 S einen größeren Kühlraum, ferner ist seine Ausstattung noch geschmackvoller und vollkommener.