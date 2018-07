Wenn jemand aus Angst, es könne ihn ein anderer ins Wasser werfen, selber hineinspringt, dann ist das wohl der höchste Grad von Perfektionismus, der sich erreichen läßt. Wundert man sich, daß es in unserer Bundesrepublik, wo sich diese geistige Krankheit immer mehr ausbreitet, Verbände gibt, die um diese Palme des höchsten Perfektionismus miteinander ringen?

Da wird gemeldet, daß der Deutsche Journalisten – verband einen Gesetzentwurf erörtere, in dem eine gesetzliche Verankerung der Selbstkontrolle für die deutsche Presse vorgesehen ist. „Um die pflichtgemäße Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Presse zu überwachen“, so schreibt das Fachorgan „Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag“ – soll in jedem Lande ein Landespresseausschuß aus je sechs Verlegern und Journalisten und außerdem ein Bundespresseausschuß gegründet werden. Jeder Ausschuß soll das Recht haben, Verfahren mit dem Ziele der Verwirkung der Grundrechte gemäß Art. 18 des Grundgesetzes, was praktisch einem Verbot der Berufsbetätigung des betroffenen Journalisten oder Verlegers gleichkommt, zu beantragen. Des weiteren soll der Bundespresseausschuß Bestimmungen erlassen, über ein zu führendes Berufsregister und zum Schutz der Berufsbezeichnung.“

Da haben wir also wieder des Dr. Goebbels Pressekammer und des Dr. Goebbels Schriftleiterliste. Unliebsamen Redakteuren soll also in Zukunft das Schreiben verboten werden. Andere (wohl solche, die ihre Verbandsbeiträge nicht bezahlt haben?) können von der Schriftleiterliste gestrichen werden. Aber, so wird uns geantwortet, die neuen Ausschüsse sollen doch nicht vom Staat besetzt werden, man wolle doch gerade auf diese Weise eine staatliche Zensur vermeiden. – Nun, den Ausschuß möchten wir sehen, dessen Mitglieder nicht wie die Taschenmesser zusammenklappen, sobald eine staatliche Stelle oder gar ein Minister über die böse Presse auch nur die Stirne runzelt.

Dieser Schildbürgerstreich des Deutschen Journalisten-Verbandes hat nun den Verband Deutscher Zeitschriftenverleger nicht ruhen lassen. Er hat sich zur Einrichtung einer freiwilligen Selbstkontrolle für das deutsche Zeitschriftenwesen entschlossen. In einem Schreiben, das unter anderem an den Bundes-Jugend-Ring, die christlichen und jüdischen Religionsgemeinschaften, die Lehrerverbände, die Zeitungsverleger und den Deutschen Journalisten-Verband ging, hat der Verband vorgeschlagen, ein Organ der Selbstkontrolle aufzustellen aus vierzehn Vertretern der Jugend-, Lehrer-, Frauen- und Elternverbände und der Kirchen und vierzehn Delegierten des Verbandes der Zeitungsverleger, des Börsenvereins der Buchhändler, des Journalisten-Verbandes, der Vertriebsverbände, der freien Berufe und des Einzelhandels. Der Verlegerverband meinte, die Meinungsfreiheit finde ihre Grenzen in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze und den Bestimmungen zum Schutz der Jugend. Diese Überlegungen seien für den Vorschlag ausschlaggebend gewesen. Auf die Idee, daß man keine neuen Organe brauche, um die bestehenden Gesetze anzuwenden, sind diese famosen Schildbürger gar nicht gekommen.

Woher – so werden viele fragen – nehmen sich diese Verbände eigentlich das Recht, so einschneidende Bestimmungen, die gegen das Grundgesetz verstoßen, zu entwerfen, ja, sogar schon ihre Verwirklichung zu betreiben? Das ist leicht zu beantworten: sie werden von Funktionären geleitet. Funktionäre müssen alles, womit sie zu tun haben, perfektionieren – in erster Linie ihre eigene Tätigkeit. Das aber heißt: sie müssen Macht haben, und sie müssen über eine Zwangsorganisation verfügen, um die Beiträge der Zwangsmitglieder eintreiben und erhöhen zu können. Auf dem Wege zu solcher Perfektion springen diese tapferen Funktionäre freiwillig ins Wasser, angeblich, um nicht vom Staate hineingeworfen zu werden. Daß sie dabei die Pressefreiheit zugrunde richten, stört sie nicht, solange sie selber Positionen und Wichtigkeiten erlangen. Tgl.