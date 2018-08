r. e., Bremen

In Zukunft wird man in Bremen im Haus Schüsselkorb Nr. 20/21 jede gewünschte Auskunft über Schiffahrtsfragen erhalten können: hier ist soeben ein Institut für Schiffahrtsforschung eröffnet worden. Aufgabe des Instituts ist es, alles im In- und Ausland erreichbare Material zu Schiffahrts-, Hafen- und Schiffbauangelegenheiten zu sammeln, bibliographisch zu ordnen und allen Interessenten zur Auswertung zur Verfügung zu halten. Die wissenschaftliche Leitung des Instituts wurde dem 1950 in Kiel zum Doktor der Wirtschaftlichen Staatswissenschaften promovierten früheren Seemann und späteren Leiter der Schiffahrtsabteilung des Bremer Ausschusses für Wirtschaftsforschung Gustav Adolf Theel anvertraut, der jahrzehntelange Erfahrung in der gesamten Thematik der theoretischen und praktischen Schiffahrtsforschung besitzt. Das von ihm verfaßte und vom Bremer Senator für Außenhandel und Wirtschaftsforschung, Ludwig Helmken, herausgegebene „Bremer Jahrbuch der Weltschiffahrt“ (Bremen World Shipping Yearbook 1952/53), das bei allen Fachleuten hohe Anerkennung gefunden hat, soll im Rahmen der Arbeit des neuen Instituts nun Jahr für Jahr erscheinen. Die Herausgabe einer Reihe anderer schiffahrtswissenschaftlicher Werke ist geplant.