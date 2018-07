Inhalt Seite 1 — Schlüssel zum Wahn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Entdeckungen und Versuche in Wien

Von Otto F. Beer

Daß das eigene Ich zertrümmert wird, nahestehende Personen den Charakter von Fratzen und Dämonen annehmen, daß der Raum sich spiralenförmig auf einen zubewegt und die Zeit stillsteht, zu existieren aufhört, das sind Erlebnisse, die der Welt der Schizophrenen angehören. Niemand, der nicht selbst in geistige Umnachtung verfiel, konnte sie nacherleben oder auch nur ahnen, was in der Vorstellung des Psychotikers vor sich geht. Eine Versuchsreihe, die nun an der Wiener Psychiatrischen Universitätsklinik Prof. Hoffs von dessen Assistenten Dr. Arnold durchgeführt worden ist, hat die Tore zu dieser Welt der verschobenen Koordinaten, schreckhaften Wahnideen und unerklärlichen Doppelbedeutungen geöffnet. An gesunden, zumeist hochintelligenten Versuchspersonen wurden Experimente mit LSD 25 – dem Lysergsäurediäthylamid – durchgeführt. Und die Erlebnisse, die etwa 300 Personen, bald rauschhaft glücklich, bald fassungslos erschreckt in einer uns sonst verschlossenen Wirklichkeit hatten, öffnen zumindest einen Spalt weit das Tor in eine Welt, die zu betreten dem Menschen sonst nur um den Preis der geistigen Umnachtung möglich ist.

Die minimale Menge von 100 Gamma Lyserg bringt in unserem Gehirn die Grundlagen unseres Weltbildes zum Einsturz. Aber es handelt sich nicht um Phantasien, die das Rauschgift hervorruft. Nicht um eine Euphorie oder flüchtig vorüberhuschende Bilder und Farben geht es hier, sondern um einen tiefen Eingriff in die Ichstruktur. Nach einigen Stunden ist freilich dieser Ausnahmezustand des Geistes beendet, und der Mensch hat die Tür zur paranoiden Welt wieder hinter sich ins Schloß geworfen. Der Blick in die Bereiche des Wahns ist vorbei, und kaum vermag die Versuchsperson an Hand ihres eigenen Protokolls die irrealen Erlebnisse wiederzuerkennen, die ihr einige Stunden lang Angst, rauschhaftes Glücksgefühl oder Schrecken eingejagt haben.

Bewußter Rausch

Von diesen Protokollen geht eine seltsame geistige Faszination aus. Aber es ist keine echte, nicht einmal eine temporäre Schizophrenie, die da erzeugt wird. Auch unter Einwirkung von LSD 25 behält der Mensch seine kritischen Fähigkeiten, stellt sich den bedrohlichen Eindrücken und sucht sie zu deuten. Ein bekannter Wiener Psychologe hat alle Stadien des an ihm vorgenommenen Experiments auf Tonband aufgenommen. Im Gespräch mit Dr. Arnold ringt er da um seine Realität, will das rosige Licht über allen Dingen auf die untergehende Sonne oder den Ofen zurückführen und gibt sich nur zögernd den Farbräuschen des Anfangsstadiums hin. Dann aber ist das Erlebnis stärker als der um seine Bewältigung bemühte Geist; der Raum wird schief, wird wellenförmig, Personen und Gesten nehmen eine hintergründige Bedeutung an.

Arnold hat im Einvernehmen mit seinen Versuchspersonen das Körperschema der Lysergierten aufzuzeichnen versucht. Es erwies sich als die vollendete Negation dessen, was wir als schön zu empfinden gewohnt sind.