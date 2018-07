In den ersten zwölf Monaten nach der staubaufwirbelnden Sektsteuersenkung – sie trat am 1. November 1952 in Kraft – haben die deutschen Sektkellereien 16 Mill. Flaschen abgesetzt. Das bedeutet, wie der Verband der deutschen Sektkellereien mit berechtigter Genugtuung feststellt, eine Absatzsteigerung um rund 80 v. H. Die Begründung für diesen erfreulichen Verkaufserfolg sieht die Sektindustrie vor allem in der Tatsache, daß sich der Schaumwein mehr und mehr zum „Lieblingsgetränk der Frauen“ entwickelt hat. Der Sektexport kann ebenfalls auf eine günstige Entwicklung zurückblicken, wenn er auch seine frühere Weltmarktposition noch nicht wiedererlangt hat. Hier ist der französische Sekt ein sehr ernsthafter Konkurrent, aber auch der Sektexport der UdSSR, der USA und Spaniens macht sich im Wettbewerb auf den Auslandsmärkten nachhaltig bemerkbar. Hauptabnehmer für deutschen Sekt sind Großbritannien und das Commonwealth. we.