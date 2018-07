Protest gegen die „Grand National Steeplechase“

Die Welt hat in letzter Zeit mehrfach Gelegenheit gehabt, ihre Liebe zu den Tieren in besonderer Weise zu bekunden. In Lübeck wurden mit außergewöhnlich rohen Mitteln bei einer Razzia auf tollwutverdächtige Hunde und Katzen eine Unzahl harmloser Vierbeiner ergriffen und kurzerhand ins Jenseits befördert. Die Empörung darob war so groß, daß fast so etwas wie eine Stadtverwaltungskrise in der alten Hansestadt ausbrach. Aus England kommt dieser Tage nun die merkwürdigste Kunde.

In Liverpool wird seit dem Jahre 1839 das größte und bedeutendste Hindernisrennen der Welt gelaufen, die Grand National Steeplechase, auch „Derby der Steepler“ genannt. Es geht über etwa 7200 Meter und dreißig der klobigsten und gefährlichsten Hindernisse, die man sich nur vorstellen kann. Reiter und Pferde, die diesen tückischen Kurs bestehen, verkörpern allererste Klasse, und mit Recht wurde deshalb auch zum Beispiel 1883 der Sieg des österreichischen Pferdes „Zoedone“ unter ihrem Besitzer, dem Grafen Carl Kinsky, als ein „epochales“ Ereignis gefeiert. Denn daß ein ausländischer Herrenreiter den Sieg in dem unter vielen Gesichtspunkten so schwierigen Rennen erringen könnte, hatte man einfach für unmöglich gehalten. Man hat sich im Laufe der Zeit allmählich daran gewöhnt, daß von den vielen Startern immer nur ein Bruchteil auch schließlich durchs Ziel geht. Meist bleibt immer mehr als die Hälfte auf der Strecke, zweimal erreichte jeweils sogar nur ein Pferd den Endpfosten, und vor drei Jahren kamen nur zwei Pferde glatt über die Bahn, die viele Fachleute nicht zu Unrecht eine „Hindernishöile“ nennen oder eine „Schlachtbank für edle Vollblüter“.

Diesmal fanden sich nun in Anwesenheit fast einer halben Million Menschen auf der Rennbahn von Aintree „nur“ 29 Pferde am Start ein, eine kleine Zahl gegenüber früheren Massenfeldern von 40, 50 und gar 66 Teilnehmern. Dafür aber war das Schlachten und besonders das Sterben in diesem Jahr besonders grauenvoll: Lediglich neun Pferde galoppierten am Ende am Richterturm vorbei, und vier Vollblüter stürzten so unglücklich, daß sie sofort tot waren oder kurz nach ihrem Sturz erschossen werden mußten. Und das war nun auch den begeisterten britischen Sportfreunden zu viel.

Ein Sturm der Entrüstung brach los. Das harte Wort „Tiermord“ fiel, und man klagte sogar die königliche Familie als den wirklichen Feind der Tiere an, da sie schon mehrmals in diesem Rennen Pferde hat laufen lassen, und so diese Steeplechase besonders unterstützt. Selbst das Unterhaus mußte sich mit der Angelegenheit beschäftigen, da mehrere Abgeordnete der Regierungspartei wie der Opposition ein energisches Einschreiten des Innenministers verlangten, die Veranstalter von derartigen Hindernisrennen wegen Grausamkeit gegenüber Tieren strafrechtlich verfolgt sehen wollten und ein Verbot dieser Veranstaltungen forderten: „Wegen der damit verbundenen Grausamkeiten und Quälereien für die Tiere.“ Ganz grob wurde Lord Grey de Ruthin, der das letzte Rennen als „skandalös und einen Schmutzfleck der Zivilisation“ bezeichnete. „Ich frage mich“, führte er bei einer Protestversammlung aus, „ob unsere heutige Gesellschaft besser ist als vor zwei- und dreihundert Jahren. An Stelle von Hahnenkämpfen und Bärenhatz haben wir heute diese Rennen.“

Wenn man die blutige und grausame Geschichte dieses Rennens betrachtet, kann man den empörten Menschen nicht unrecht geben. Hier wird die Rennbahn eigentlich immer zum Schlachtfeld. Niemand wird bestreiten, daß Pferderennen sowohl ihnen züchterischen wie wirtschaftlichen Wert haben. Doch kann man das von diesem Rennen auch noch behaupten? Zu dieser Erkenntnis ist man mittlerweile auch in England gekommen, und wenn man schon nicht ein Verbot wird erreichen können, so dürfte eine Änderung des ganzen Charakters der „Grand National“ doch wohl im Bereich des Möglichen liegen, selbst oder gerade auf den Preis hin, daß damit dieses Rennen seinen Ruf als das schwierigste Hindernisrennen der Welt verliert, dem in früherer Zeit nur die österreichisch-ungarische „Große Pardiubitzer Steeplechase“ halbwegs ähnelte.

W. F. Kleffel