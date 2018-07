Der folgende Brief an den Verfasser unserer Steuerartikel erscheint uns, obwohl vielleicht zu weitgehend, doch bemerkenswert, weil er in die Tiefe des angespochenen Problems reicht. Der Name des Briefschreibers, der selbst der Finanzverwaltung angehört, kann nicht genannt werden.

Ich habe als alter Beamter – ich bin seit 1910 in der Steuer- und Finanzverwaltung tätig – mit großem Interesse Ihre Veröffentlichungen über die „Zustände“ in der Finanzverwaltung gelesen. – Lassen Sie sich von einem alten „Steuerfachmann“, einem „Steuertechniker“ und Ausbildungsbeamten für alle Laufbahngruppen sagen: all Ihre Mühe und all Ihre Arbeit für eine menschliche Betrachtungsweise der in der westdeutschen Finanzverwaltung auftauchenden Probleme sind vergeblich. Sie scheinen zu übersehen, daß in dieser Verwaltung weder die Vernunft noch die menschliche Einsicht etwas gilt. Überlegen Sie doch bitte einmal folgendes: Wir sind bei den Finanzämtern soweit, daß dort, wo z. B. ein Buchhalter, ein Bezirksbearbeiter und ein Sachbearbeiter sitzen, Wesen mit mindestens drei Köpfen und sechs Armen vorhanden sein müßten, um all den Unsinn zu „verarbeiten“, der von oben her „verzapft“ ist. In dieser Verwaltung herrscht allein der rein formal denkende, völlig abstrakt handelnde „Jurist“ vom Geiste eines Oberregierungsrats Terstegen. In ihrem Dünkel und ihrem Machtstreben nach alleiniger Herrschaft haben die Juristen es jetzt so weit gebracht, daß wir weder vom Ordnungs- noch von einem Rechtsstaat sprechen können; dieses gilt, Herr Golphius, noch nicht mal allein in bezug auf die Finanzverwaltung. – Man hat doch wirtschaftlich und durch den Steuerdruck sowie durch Fehlinvestierungen von Milliarden in dem sozialistischen Wohnungsbau und in den öffentlichen Betrieben, wie z. B. in der Bundespost, den freien Menschen verraten und verkauft. Und dies alles unter einer rein nichtmarxistischen Regierung. Dies ist meine Meinung; in den Augen anderer bin ich allerdings ein Besserwisser und Rebell. Und doch, Herr Golphius, habe ich recht: ich sehe – allerdings alles immer vom Blickwinkel eines im „preußischen Geist“ für Ordnung und nicht für „Erfolgshascherei“ erzogenen Beamten aus – den endgültigen Verfall des Ordnungsstaates dank der Handlangerdienste der beamteten Formaljuristen den „Funktionären“ gegenüber, und damit in kurzer Zeit die Aufrichtung eines „Funktionärstaates“ auch in Westdeutschland. Anstatt den „rechten“ Flügel, den selbständigen Mittelstand, der doch immer positiv zum Staat steht, stark zu machen, führt man die letzten freien Menschen unmittelbar oder über die Genossenschaften ins Kollektiv. Das geschieht unter einem so hervorragenden Wissenschaftler, wie es doch z. B. unser Wirtschaftsminister ist. Herr Golphius, die „Herren“ in Bonn haben sich von der Sozialdemokratie und von den „sozialistisch“ gelenkten Gewerkschaften überspielen lassen. – Oder hat man den „Freiheitsbegriff“ im wirtschaftlichen Denken anders auszulegen? Ich bin ein einfacher Mensch, aber auch Sie, Herr Golphius, müssen mir recht geben, daß wir alle den Weg ins Kollektiv jetzt wohl gehen müssen. – Es lebe der „Funktionär“! –