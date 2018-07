Bayern, dessen Finanzkraft noch immer hinter dem Bundesdurchschnitt zurückbleibt, ist durch Notstandsgebiete, Heimatvertriebene, die Unterstützung seiner Landwirtschaft und andere Probleme besonders belastet. Um so weniger kann Bayern es sich leisten, die Rationalisierung seiner denkbar verwickelten Verwaltung, sowie die dringend nötigen Sparmaßnahmen aufzuschieben. Dies ist das Ergebnis eines Gutachtens, das die Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Industrie- und Handelskammer vom Institut „Finanzen und Steuern“ in Bonn erstellen ließ, um die Kritik der Wirtschaft am Staatshaushalt zu präzisieren.

Auf 200 Seiten, zu denen rund 100 Seiten Tabellen kommen, wird an Hand der Haushaltpläne 1949 bis 1952 eine Fülle von Anregungen und Vorschlägen gegeben, die in einer Verwaltungsreform gipfeln. Schon die Zahl der acht Ministerien sei zu hoch, denn mit fünf oder sechs finde man sonst sein Auskommen. Daher sollten Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Arbeitsministerium vereinigt, das Verkehrsministerium dem des Innern angegliedert, Bau- und Forstverwaltung dem Finanzministerium unterstellt werden. Bayerns Stadt- und Landkreise, die kleinsten im Bundesgebiet, stammen noch „aus der Zeit ohne Eisenbahn, Automobil, Fernsprecher und Telegraph“ und sollten vergrößert, die Vielzahl der Ämter, Dienststellen, Anstalten und selbst der Schulen soll vereinfacht, die beängstigende Steigerung der Personalausgaben angehalten, der Aufwand für Reisekosten, Post- und andere Gebühren herabgesetzt werden. Städte und Gemeinden müßte man zum Unterhalt der Theater stärker heranziehen, und die Schulgeldfreiheit, deren soziale Gerechtigkeit zweifelhaft sei, sofort überprüfen.

Daß das Gutachten nicht pro domo spricht, beweist seine Kritik an den Beträgen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Fremdenverkehrs, die als „reichlich hoch“ bezeichnet werden. Es ist anzunehmen, daß das Gutachten als Musterbeispiel konstruktiver Kritik seine praktische Wirkung im bayerischen Finanzministerium und im Landtag nicht verfehlen wird. v. Z.