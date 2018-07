Es ist hier versucht worden, das Gesamtproblem darzustellen, wie es sich aus dem Gespräch ergab. Es handelt sich dabei um das Bild vom Menschen, wie ihn die Wirtschaft für ihre führenden Positionen braucht. So ist die Diskussion im FORUM DER ZEIT zu einem Appell am die Bildungsanstalten geworden, an die Studierenden, an die Dozenten und an den Staat, dessen Vertreter sich des Problems bewußt werden müssen, damit sie ausreichende Mittel zur Verfügung stellen. In einer Hinsicht ergeben sich die praktischen Folgerungen schon aus der Kritik, mit der die Wirtschaft nicht allein steht, sondern die schon vor Jahren in den sogenannten Tübinger Beschlüssen von den Hochschullehrern selbst in ganz ähnlicher Weise vorgebracht wurde, ohne daß sich seither viel geändert hätte: Es ist das Problem der Entlastung von überflüssigem Studienstoff, damit Raum für eine Vertiefung ermöglicht werde, und zwar nicht additiv, nicht durch Hinzufügung immer weiterer Fachgebiete, sondern in der Entwicklung aus dem speziellen Fachgebiet heraus, das sich der Student zum Studium ausgesucht hat. Die Fürsorge der Universitäten für die geistige Entwicklung muß stärker, das Examen strenger sein, und das Studium muß aus der Enge des Spezialwissens herausgehen.

Die Wirtschaft selbst kann nicht viel mehr tun, als ihre Stimme zu erheben. Sie kann, wenn sie die jungen Akademiker mit all den Vorzügen und Mängeln aufgenommen hat, versuchen, das nach Kräften zu korrigieren, was in der staatlichen Erziehung verfehlt wurde. Einiges davon ist schon erwähnt worden. Ein wichtiger Vorschlag, der allgemeine Zustimmung fand, ist der, eine Vorpraxis einzuführen, das heißt: Abiturienten in einer kurzen, einjährigen Ausbildung durch die Betriebe zu führen und dann erst auf die Universitäten zu schicken, die ihnen allerdings die aufgewandte Zeit wenigstens zum Teil auf ihre Studiendauer anrechnen müßten. Versuche in dieser Richtung werden gemacht werden.

Ein anderes, sehr wesentliches Projekt ist die Einrichtung einer viersemestrigen Weiterbildung, in der Betriebsangehörige, die dazu Lust und den nötigen Ehrgeiz haben, sowohl ihre Spezialkenntnisse erweitern als auch das für die leitenden Positionen notwendige allgemeine Wissen erlangen können. Wie sehr der Akzent auf der allgemeinen Bildung liegt, geht daraus hervor, daß man erwägt, solche Bildungseinrichtungen für verschiedene Unternehmungen gemeinsam zu errichten. Auch die Abend-Universität könnte ein wichtiger Beitrag sein, weil dort bereits in der Wirtschaft stehende, geeignete Menschen in einem langsamen Prozeß das nachholen könnten, was ihnen zum Aufstieg in die Führung fehlt; doch überschattet das Problem des Dozentenmangels diese Möglichkeit, weil bei gleichbleibender Dozentenzahl durch Vermehrung der Vorlesungen im besten Falle dem ordentlichen Universitätsbetrieb entzogen würde, was man auf den Abend-Universitäten hinzufügt.

Aber diese Maßnahmen und Projekte – es gibt ihrer mehr – können nur Korrekturen bringen; sie können das Problem nicht lösen. Es ist die erste Aufgabe, diese gesamte Fragestellung zunächst einmal der Öffentlichkeit, den Lehrern wie den Schülern, bewußt zu machen, auch manchen Persönlichkeiten der Wirtschaft selbst. (Blessing: „In den letzten Jahren ist in dieser Hinsicht ein erheblicher Fortschritt in der Unternehmerschaft feststellbar, einfach, weil überall der Nachwuchs fehlt. Da ist schon ein Prozeß im Gange, der durchaus erfreulich ist. Das Problem wird in den größeren Unternehmungen überall erkannt.“)

Dieses Bewußtmachen des Nachwuchsproblems ist die Absicht, in deren Dienst das FORUM DER ZEIT sich gestellt hat. W. Fredericia.