Konzentration bei der deutschen Standard-Gruppe. Zum Zwecke der strafferen Zusammenfassung der deutschen Standard-Gruppe soll die Standard-Elektrizitäts-Gesellschaft AG (SEG), Stuttgart, eine Holding-Gesellschaft der International Telephone und Telegraph Corp. (IT u. T) in New York, aufgelöst werden. Die Aktien der Gesellschaft, die seit langem ausschließlich im Besitz der IT und T sind, werden von der Mix & Genest AG, Stuttgart, im Wege der liquidationslosen Verschmelzung übernommen. Das Aktienkapital der Mix & Genest AG befand sich bisher zu 95 v. H. in Händen der SEG. Zum Vermögen der SEG gehören ferner sämtliche Gesellschaftsanteile der Süddeutsche Apparate-Fabrik GmbH, Nürnberg, die gleichfalls von der Mix & Genest AG übernommen wird. Die beiden Fusionen sollen einer ao. HV der Mix & Genest AG am 11. Mai 1954 zur Beschlußfassung vorgelegt werden. Außerdem steht die Erhöhung des Grundkapitals der Mix & Genest AG (bisher 7,84 Mill. DM) um 1,16 Mill. DM auf der Tagesordnung. Die jungen Aktien sollen zusammen mit den rd. nom. 7,4 Mill. DM Mix & Genest-Aktien, die bisher bei der Holding liegen, an die IT u. T im Austausch gegen die von der Holding gehaltenen nom. 8,1 Mill. DM-Aktien der Holding gegeben werden. Die Mix & Genest AG wird alsdann ihren Firmennamen in „Standard Elektrizitäts-Gesellschaft AG“ andern; sie bleibt unverändert auf den bisherigen Arbeitsgebieten der zusammengeschlossenen Firmen tätig.

Eine Rekorddividende schüttet die Kodak AG Stuttgart, eine Tochtergesellschaft der Eastman Kodak Company, aus. Das AK von 9,45 Mill. DM soll mit 15 v. H. nach 6 v. H. für das Geschäftsjahr 1952/53 (31. 10.) verzinst werden. Der Gewinn von 3,13 (1,73) Mill. DM, der sich durch den Vortrag auf 5,33 (3,33) Mill. DM erhöht, hätte auch eine über 50 %ige Ausschüttung ermöglicht. Die Verwaltung beziffert die Umsatzsteigerung des Berichtsjahres mit 12 v. H. und nennt einen Exportanteil von 63 v. H. Die Gesellschaft kann bei ihrer Ausfuhr auf die Weltorganisation des Kodak-Konzerns zurückgreifen. Trotz abermaliger starker Senkung der Verkaufspreise ist der Rohüberschuß weiter auf 17,62 (16,42) Mill. DM gestiegen.

Einigung zwischen Hessen und Buderus. Die Verwaltung der Buderus’schen Eisenwerke, Wetzlar, gibt bekannt, daß sich die Regierung des Landes Hessen und die Buderus’schen Eisenwerke nunmehr in dem beiderseitigen Wunsch, eine politisch tragbare und wirtschaftlich vertretbare Lösung für die seit Jahren schwebende. Behandlung der Grundstoffbetriebe der Buderus’schen Eisenwerke (Erzgruben, Hochöfen, Elektrizitätsbetriebe) zu finden – sie werden nunmehr in der Hessischen Berg- und Hüttenwerke AG zusammengefaßt – vertraglich geeinigt haben. Die Berg- und Hüttenwerke AG wird die noch in der Bilanz der Buderus’schen Eisenwerke und der damaligen Treuhandverwaltung verbliebenen Aktiven und Passiven soweit sie die obigen Grundstoffbetriebe, betreffen, übernehmen und ihr derzeitiges Grundkapital von 100 000 DM auf 15 Mill. DM erhöhen, wovon Buderus einen Anteil von 26 H. behält.

Siemens exportiert Fernsehsender nach Südamerika. Nachdem kürzlich als Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit von Siemens und SIRTI die Fernsehstrecke Mailand-Rom und der Fernsehsender auf dem Monte Peglia in Betrieb genommen werden konnten, hat die Siemens & Halske AG nunmehr einen weiteren beachtlichen Exportauftrag auf dem Fernsehgebiet erhalten: Die columbianische Regierung erteilte dem Unternehmen den Auftrag zur Lieferung eines Fernsehsenders für Bogota. Die Versuchssendungen werden bereits Anfang Mai beginnen. Die feierliche Eröffnung des Senders soll anläßlich des columbianischen Staatsfeiertages (13. 6.) zugleich mit der Eröffnung der Internationalen Messe in Bogotá erfolgen.

Olympia – schwedischer Hoflieferant. König Gustav VI. Adolf von Schweden hat den Olympia Werken, Wilhelmshaven, den Titel eines Königlich Schwedischen Hoflieferanten verliehen. Damit werden die Leistungen des Werkes auf dem Gebiet der Büromaschinenherstellung und die Bewährung der am schwedischen Hofe verwendeten Olympia-Maschinen besonders anerkannt. Obwohl Schweden eine bedeutende Produktion von Schreib- und Rechenmaschinen aufweist, konnte die Bundesrepublik in erheblichem Umfang Schreib- und Addiermaschinen nach Schweden ausführen? an diesem Export sind die Olympia Werke zur Hälfte, beteiligt.

Die Victoria-Werke A. G., Nürnberg, beruft zum 30. April eine HV ein, die u. a. den Vorstand ermächtigen soll, das Grundkapital (2,475 Mill. DM) um bis zu 1,225 Mill. DM durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen. Außerdem wird der Abschluß für das Geschäftsjahr 1952/53 (30. 9.), das mit Gewinn schloß, vorgelegt werden.