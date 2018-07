Es war ein sonderbarer Gedanke, daß dies die letzten. Tage sein sollten. Er wußte noch nicht, wann das Urteil vollstreckt würde. Nur daß und wie es kommen würde, daran war kein Zweifel mehr: Tod am Kreuz als Sühne für den erschlagenen Teppichhändler.

Drei Stunden zu früh hatte die römische Wache den Leichnam gefunden. Später hätte der Wirbelsturm jede Spur im Sande verwischt. Ehe der Sturm aufkam, war der Mörder in ein Rasthaus geflüchtet, und dort hatten de ihn gegriffen, ihn und die Teppiche, Er hatte ruhig aufgeschaut, als die drei Römer eingetreten waren. Er hatte sich langsam erhoben, um sie zu erwarten, etwas vornübergebeugt und den Dolch in der Hand. Als er sich mit einem Satz ins Freie retten wollte, traf ihn ein Schlag mit der flachen Schneide des Kurzschwertes, und er erwachte erst wieder, als er, schwer gefesselt; auf dem wiegenden Rücken eines Kameles saß.

Seitdem waren Wochen vergangen, in denen er nur den gleichmäßigen Schritt der Wache auf dem flachen Dach seines Verlieses gehört hatte. Er hatte sich verändert. Seine grauen Augen, die früher unter halbgeschlossenen Lidern geblickt hatten – starr und wie nach einer Gefahr spähend –, waren weit geöffnet, und-Unruhe flackerte in ihnen.

Die ersten Tage im Kerker hatte er auf einen Ausweg gesonnen. Wie, wenn er den Wächter erdrosselte, der ihm die Mahlzeiten reichte? Wie, wenn er die Tür mit aller Kraft seines gewaltigen Körpers zu sprengen suchte? Alles bäumte sich in ihm auf und schrie nach Freiheit.

Er fürchtete den Tod nicht. Nur etwas in ihm, das, viel stärker war als sein Wille, wehrte sich in ihm, und er fürchtete sich vor dem Unzählbaren in sich selbst.

Eines Nachts, trat jemand bei ihm ein. Erhatte nicht bemerkt, daß.sich die Tür öffnete, hatte auch

kein Geräusch gehört. Plötzlich war jemand anwesend, der unbeweglich in der Ecke stand und ihn anstarrte. Er fragte: „Was willst du?“ Er ärgerte sich, daß seine Stimme dabei bebte.