Die Jungen in unserem Dorf fürchteten die alte Bäuerin Barta mehr als den Teufel. Wenn sie im Sommer ein Äpfelchen aus ihrem Garten pflückten, erhob sie großes Geschrei und Lamentieren. Dabei waren ihre Apfel nicht verlockend, denn sie gönnte ihren alten Obstbäumen keine Pflege, die Früchte wuchsen nur von Natur. Doch die Jungen gingen nach den sauren, harten Äpfeln mehr, um ihren Mut zu zeigen und die Bäuerin zu ärgern, denn aus Naschhaftigkeit.

Die alte Barta genoß nicht einmal im Winter ihre Ruhe. In ihrem vernachlässigten Garten wuchsen viele Heckenrosen. Habt ihr einmal Hagebutten gekostet, die den Frost durchgemacht haben? Sie schmecken süß und gut. Doch nicht einmal die Hagebutten gönnte sie den Jungen. Scheltend erklärte sie, der Hergott habe die Hagebutten für die hungrigen Vögel wachsen lassen. Dabei aber dachte sie an ihren Kater Matz, der täglich unter den Hagebuttensträuchern auf die Vögel lauerte, weshalb die Alte nichts in seinen Napf gab.

Sie war so geizig, daß sie sogar den Hühnern die Brotkrümel vorzählte, und der armseligste Tagelöhner hätte seine Tochter nicht in solchen Fetzen herumlaufen lassen, wie die Barta ihr einziges Kind, die zwölfjährige Lydia. Wahrhaftig, Lydia hatte es nicht leicht. Wenn die Bäuerin nicht mit ihr herumschrie, verspotteten sie die Dorfkinder. Denn anders als ihrer beredten Mutter, fiel ihr das Sprechen schwer, das Wort stockte ihr im Munde, sie stotterte, doch ließ sie sich von den Kindern viel gefallen. Sie zog selbst deren Spott der stets schrecklichen Beredsamkeit ihrer Mutter vor; Die Kinder litten sie darum bei sich, weil sie für jedes vorgeschlagene Spiel zu haben war.

Eines Tages vor Ostern beschlossen die Jungen, ihr ,,Wintertödlein“, die den Winter symbolisierende Strohpuppe, müsse feiner aussehen und schöner aufgeputzt sein als das des Nachbardorfes. Sie berieten lange, wie sie das Ding mit alten Kleidern und bunten Bändern ausstatten könnten, wenn sie es zu Ostern mit feierlichem Gesang aus dem Dorfe zum Bach trügen, um es schließlich darin zu ertränken. „Unser Wintertödlein“, sagten die Jungen, „muß so schön und besonders sein, daß die aus dem Nachbardorf vor Neid platzen.“

Da kam einer auf den Gedanken, statt einer Strohpuppe die Lydia zu nehmen. So ein „Wintertödlein“ werde man bestimmt nirgends haben. Lydia stimmte zu. Einmal Gegenstand der Aufmerksamkeit aller zu sein, schmeckte ihr, zumal sie – dabei mehr buntes Zeug tragen konnte, als sie je zur Kirchweih gehabt hatte.

Die Jungen statteten sie aus, daß es eine Freude war. Sie kam sich wie eine Königin vor, als sie auf dem Schubkarren zum Bache gefahren wurde. Ihr zu Ehren umklangen sie die klaren Kinderstimmen. Niemand stellte sich vor, am wenigsten Lydia, daß dieser Gesang eine Teufelei verberge und der Hauptspaß erst am Bache kommen werde.

Die aus dem Nachbardorf waren bereits da. Ihr ,,Tödlein“ war, mit Lydia verglichen, ein armseliges Bündel Stroh. Sie waren grün vor Neid. Doch sie gaben sich nicht geschlagen. „Unser Todlein schwimmt!“, riefen sie und warfen jubelnd die Puppe in den Bach, wo sie sich langsam in der Strömung drehte, zwischen dem dünnen Treibeis des Baches, der erst unlängst aufgetaut war.