Der Kasseler Kunstverein ist zu Gaste im obersten Stockwerk des Naturhistorischen Museums. Die Stadt ist grausam durch Bomben zerstört. Auch dieses Museum, das inmitten weiter Trümmerstätten liegt, die erst zum Teil aplaniert sind, ist noch im Stadium des Wiederaufbaues. Vieles andere, das Gebäude der berühmten Galerie etwa, liegt noch als Ruine da, die kaum gegen Wind und Wetter geschützt ist. Da heißt es denn zusammenrücken. Und so erhielt auch der Kunstverein seine heutige Stätte.

Man steigt eine Wendeltreppe hoch – am Fuß und am Podest weisen einzelne Plastiken den Weg zur Ausstellung – vorbei an ausgestopften Tieren, den Hüllen von Tiefseekrebsen, an geologischen Formationen: Steinschliffen und Kristallen. Oben empfängt einen nach der Wildnis der Trümmer und dem Nebeneinander konservierter organischer und anorganischer Formen eine Ausstellung von Werken des Bildhauers Kurt Lehmann.

Seltsam ruhig und geordnet wirken diese Plastiken auf den ersten Blick. Der Gegensatz ist zu groß, und so braucht man eine gewisse Zeit, um sich hier einzufühlen. Man geht ein wenig ziellos zwischen den Zeichnungen, den Reliefs und den Statuen umher, begrüßt alte Bekannte – wir haben schon manche dieser Werke in der ZEIT veröffentlicht –, und plötzlich bleibt man vor einer Plastik stehen. Man beginnt sie zu studieren, und der Zauberbann weicht. Was eben noch wie eine starre Ordnung wirkte, beginnt sich zu beleben, sich aufzulösen.

Da ist hinter einem Pfeiler die Figur eines liegenden Mädchens. Sie ist in Stein ausgehauen. Man könnte sie als ein Muster, als ein Lehrbeispiel nehmen, um an ihr die Gesetze des Maßstabs und der Gegensätzlichkeit, die die wichtigsten formalen Gesetze des plastischen Schaffens sind, zu demonstrieren. Die Figur ist aus Muschelkalkstein gemeißelt. Den kleinsten Maßstab, den das Material erlaubt, zeigt in zwar scharfer, doch gebrochener Kante der Rand des Tuches, der die Haare verhüllt. Dadurch, daß dieser kleinste Maßstab vorhanden ist, erhält die Figur im ganzen das ihr zugehörige Maß, das unwillkürlich jeder Betrachtende empfindet. Es ist dies ein Gesetz, nach dem kleine Plastiken, bei denen der kleinste Maßstab des Materials deutlich wird, monumentaler wirken als große Werke, bei denen dies Gesetz nicht beachtet worden ist und deren Größe daher nicht fühlbar wird.

Das zweite Gesetz, das auch für alle anderen Künste gilt, ist das der Gegensätzlichkeit. Die Plastik zeigt das Mädchen mit angezogenen Knien auf dem Boden liegend. Der Kopf – in sehr gelöster Lage – hat eine andere Richtung als der Körper. Dieser selbst liegt nicht parallel, sondern schräg zum Grund, infolgedessen haben die gerade an den Rumpf geschmiegten Arme eine total verschiedene Höhenlage. Die Knie sind zwar beide angezogen, aber Unter- und Oberschenkel bilden bei beiden Beinen verschiedene Winkel. In dieses; gewissermaßen ausgerechnete System hinein ist eine Unruhe gebracht durch das einfache Mittel eines Bausches in einer angedeuteten Gewandfalte.

Das ist eine rein formale Ausbeutung des Kunstwerks. Es wäre an sich nötig, auch von der geradezu lyrischen Schönheit dieser Figur zu sprechen. Doch ist es vielleicht gut, zunächst bei der erstaunlichen Begabung fürs Formale, die diesen Bildhauer auszeichnet, zu verweilen.

Die Instinktsicherheit in der Anwendung der genannten Gesetze findet sich bei Lehmann schon in den Anfängen. Da ist ein italienisches Kinderköpfchen des Fünfundzwanzigjährigen aus dem Jahre 1930. Es ist völlig frontal gearbeitet. Aber da sind in den Flächen beider Gesichtshälften, in der Stirn, in der ganzen Kopfform überall Verschiebungen, Ungleichheiten, Gegensätze. So wird die Form lebendig und bewegt.