Im Exil ist 1943 die französische Jüdin Simone Weil gestorben. Simone Weil aber war nicht nur in einem äußeren Exil – sie selbst, wo immer sie sich aufgehalten hätte, war allein. Uns Überlebenden großer Katastrophen aber ist es unmöglich, sich der geistigen Strahlungskraft dieser einsamen Frau zu entziehen, deren große Auseinandersetzung mit dem katholischen Christentum ihr im Kösel-Verlag (München) erschienenes Buch Das Unglück und die Gottesliebe (12,50 DM) schildert. Zeitlebens sehnte sich Simone Weil nach der Gemeinschaft mit der Kirche, sie, die eine Christin war, ohne getauft zu sein. In einem der Briefe an den ihr befreundeten Dominikanerpater J. M. Perrin, die in den nachgelassenen Aufzeichnungen enthalten sind, nimmt die glühend Gläubige selbst das Wort zur Frage ihrer inneren Distanz zur Institution der Kirche. „Ich liebe Gott, Christus und den katholischen Glauben, soweit es einem so kläglich unzulänglichen Wesen wie mir ansteht, sie zu lieben. Ich liebe die Liturgie, die Gesänge, die Baudenkmäler, die Riten und Zeremonien des Katholizismus. Aber ich besitze keinerlei Liebe zur Kirche im eigentlichen Sinne, außerhalb ihrer Beziehung zu all diesen Dingen, die ich liebe. Ich bin imstande, mit denen, die diese Liebe besitzen, zu sympathisieren, aber selber empfinde ich sie nicht.“ In diesen Worten der einstigen Lehrerin am Lyzeum in Le Puy, deren Tagebuchaufzeichnungen, Essays, Aufsätze und Aphorismen gleich bei ihrer Herausgabe den weltliterarischen Rang erkennen ließen, spiegelt sich der Grundzug ihres Wesens, der durch eine brennende, sich selbst und andere nicht schonende Wahrheitsliebe gekennzeichnet ist. „Ich wollte lieber sterben, als ohne sie (die Wahrheit) zu leben. Nach Monaten innerer Verfinsterung empfing ich plötzlich und für immer die Gewißheit, daß jedes beliebige menschliche Wesen, selbst wenn seine natürlichen Fähigkeit so gut wie nicht vorhanden sind, in dieses dem Genie vorbehaltene Reich der Wahrheit eindringt, sobald es nur die Wahrheit begehrt und seine Aufmerksamkeit auf ihre Erreichung gerichtet hält.“

In den erwähnten Briefen an Pater Perrin, die eine von leidenschaftlicher Aufrichtigkeit getragene Schilderung ihres religiösen Lebensweges geben, die sie selbst als „geistige Autobiographie“ bezeichnet, offenbart sich ihr glänzender, genialer Geist, der Geschenk und Stärke war, der sie aber auch in die Abgründe des Zweifels stürzte und in erdrückende Seelennöte. Immer wieder strebt sie vom Intellekt weg zum Gefühl, um durch freiwilliges Leiden und Demut die Nähe Gottes zu erlangen. Trotzdem bewahrt sie eine fast männlich zu nennende Nüchternheit vor einer gefühlsmäßigen Trübung ihres religiösen Empfindens. Die Prüfungen körperlichen und seelischen Leides, die ihr widerfahren oder die sie freiwillig auf sich nimmt, die Bekanntschaft mit der „Schwerkraft der Materie“ bringt ihr wohl zeitweilig innere Selbsterhöhung, aber die Nähe Gottes, kann nicht erzwungen werden.

Der unbestechliche Realismus der 1909 in Paris als Tochter wohlhabender jüdischer Eltern Geborenen, die schon mit 14 Jahren die grundlosen Verzweiflungen des Jugendalters mit aufwühlender Heftigkeit erlebte, ließ sie schon frühzeitig den Weg zu den sozial Schwachen finden. Sie arbeitete als Gleiche unter Gleichen als Fräserin in einer Fabrik, um die Wirklichkeit der menschlichen Durchschnittsexistenz kennenzulernen. Sie wurde zum Weggenossen der Unterdrückten und Entrechteten, ganz gleich, ob es sich dabei um Opfer menschlicher Willkür oder um Getriebene durch die blinden Kräfte der Zeit handelt. Obwohl sie persönlich das Problem Gottes nicht zu lösen vermochte, war sie doch von echter christlicher Inspiration erfüllt. Sie war von einer absoluten intellektuellen Ehrlichkeit, die sie erkennen ließ, daß, wenn die Wahl zwischen Christus und Wahrheit bestände, die Wahrheit vorzuziehen sei, denn Christus ist die Wahrheit. Trotz ihrer unchristlichen Erziehung fühlte sie, daß ihre Existenz in nichts anderem Wurzel schlagen konnte als im Christentum. Aber es ist nicht das Christentum der Konvention, der selbstzufriedenen Erbauung, sondern jenes, wie es sich im Klima unserer Zeit offenbart und das die unerbittliche Wirklichkeit in sich einbezieht. „Das Kriterium der Wirklichkeit ist, daß sie hart und rauh ist. Man findet dort Freude, aber keine Annehmlichkeiten. Was angenehm ist, ist Träumerei.“ Trotz ihrer intellektuellen Herkunft und ihren hellsichtigen Verstandeskräften, des alles Zu-Ende-denken-Wollen, wovon „Unglück und Gottesliebe“ ein Zeugnis von faszinierender Eindringlichkeit gibt, fand sie doch den archimedischen Punkt in sich selbst, ein seelisches Kraftzentrum, von dem allein aus das Leben Sinn erhält: die Liebe. E. Thygesen