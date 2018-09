v. Z., München

Martin Porkay, Ungar und Kunstkenner von Beruf, der jetzt nach München kam, hat Freude an Bildern, und er hat, so scheint es, einen ungewöhnlichen Blick für das Echte. Die „Handschrift“ alter Meister ist ihm, so sagt er, eine ebenso unverkennbare Individualität wie dem Graphologen das beschriebene Blatt, und so hat der heute Sechzigjährige schon eine ganze Reihe von Fälschungen aufgedeckt, nicht immer zur Freude der Besitzer oder Bewunderer.

Da war zum Beispiel jener van Dyck, das „Männliche Porträt mit gefalteten Händen“ im Besitz des englischen Zeitungskönigs Lord Rothermere, der es im Jahre 1938 als Leihgabe nach Budapest sandte. Porkay nannte es sogleich eine Fälschung und verlangte, daß es aus der Ausstellung entfernt würde – dies in Gegenwart des Reichsverwesers Horthy und in so energischer Form, daß man ihn zu drei Monaten Festungshaft verurteilte. Aber Rothermere selbst erwirkte ihm Begnadigung. Er lud ihn sogar nach England ein und erwies ihm Gastfreundschaft, denn, so erklärte er, Martin Porkay habe ihn davor bewahrt, „vor seinen Kindern und Enkelkindern als Narr dazustehen, der 250 000 Dollar für einen van Dyck hinauswarf, der keiner ist“.

Da reagierte der Schweizer „Kanonenkönig“ Emil Bührle viel militanter. Er hatte einer Schweizer Kunsthandlung eine Million Franken für ein angebliches Selbstbildnis von Rembrandt bezahlt. Porkay erklärte, es sei schlecht gemalt, in der Tat eine billige Kopie, die er um das Jahr 1800 datierte. Mit bloßem Auge stellte er fest, daß eine helle Partie des Bildes, bisher als „Werkstattschürze“ bezeichnet, die durchschimmernde Komposition eines darunterliegenden Gemäldes sei. Er erkannte es als Rembrandts „Geißelung Christi“, ebenfalls eine schlechte, nicht viel ältere Kopie. Bührle allerdings meinte freudig, nun habe er sozusagen zwei echte Rembrandts auf einem Bild vereinigt, und als Porkay sich darüber lustig machte, verklagte ihn die Kunsthandlung wegen unlauteren Wettbewerbs und übler Nachrede. Es wurde eine Anklageschrift von 40 Seiten, aber auf die wachsende Zahl von Expertisen hin, die sich zu Porkays Meinung bekannten, stellte der Staatsanwalt am 26. November 1951 das Verfahren ein. Immerhin hatte man ihm in der Schweiz jahrelang die Arbeitserlaubnis entzogen, und noch heute bekommt er, wenn er seine Töchter dort besuchen will, das Visum nur für drei Tage.

Und in Deutschland? Da veröffentlichte eine angesehene Kunstzeitschrift eine „Beweinung Christi“ aus dem Besitz des Wiener Händlers Dr. Emmerich Back-Vega als „einen neuen van Dyck“. Es sei ein bedeutendes Bild der Frühzeit des flämischen Meisters, behauptete Back. Es ist ein Werk seines Schülers Caspar de Crayer, entschied Porkay und belegte Back mit einer solchen Häufung abschätziger Worte, daß die Beleidigungsklage auf dem Fuße folgte. Aber der Richter in der Au ließ sie, als Porkays Erkenntnis sich durchsetzte, auf sich beruhen. Vielleicht hat dieses bajuwarische Verständnis für Porkays ungarisches Temperament zu seinem Entschluß beigetragen, sich in München niederzulassen. Er will hier eine Galerie alter Meister eröffnen.

Porkay ist weit gereist, und das ist die Grundlage seines Kunstverständnisses. Und er ist ungemein belesen. Aber er ist keiner vom Bau, wenn man darunter versteht, daß einer einen akademischen Titel haben müsse, und so braucht er manchmal Temperament, um sich durchzusetzen. Die technischen Hilfsmittel, Farbanalyse, Röntgenbilder und Stilkritik sind „alle gut und nötig“, sagt er. Aber die eigentliche Entscheidung über die Echtheit eines Bildes ist ein unmittelbarer Akt, ein Wiedererkennen in der Persönlichkeit des Malers, die sich sichtbar oder fühlbar in der Ausstrahlung seines Werkes ausprägt.

Ob er sich die Münchner Galerien im Forschen nach der Echtheit unter die Lupe nehmen wolle? „Um Gottes willen“, sagt er lachend, „ich möchte doch in München bleiben! Aber im Ernst, ich glaube nicht, daß hier wirkliche Fälschungen hängen. Höchstens einige zweifelhafte Zuschreibungen.“