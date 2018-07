Von einer sozialen Verständigung im tieferen und eigentlichen Sinne sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Es scheint aber doch so, daß wir diesem Ziel langsam näher rücken. Manche Beobachtungen lassen vermuten, daß wir in der konkreten Wirklichkeit des wirtschaftlichen Alltags in diesem so zentralen Anliegen besser vorankommen, als es nach dem Stand der Diskussion der Fall zu sein scheint. Jedenfalls deuten darauf einige, wie wir meinen, recht bemerkenswerte Ausführungen hin, die wir vor einigen Tagen in Goslar hörten, wo unter Assistenz der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft e. V. (Hamburg) von den niedersächsischen Juniorenkreisen ein Wochenend-Lehrgang für „Junge Führungskräfte der Wirtschaft“ durchgeführt wurde.

Von drei Seiten wurde das soziale Thema angesprochen – von der betrieblichen Praxis (Fritz Ulrich, Leiter der Sozialabteilung der Zellstofffabrik Waldhof), von der Seite der Arbeitgeber (Dr. Fritz Arlt, Deutsches Industrie-Institut) und vom Standpunkt der Arbeitnehmer aus (Dr. Franz Grosse, Vorstandsmitglied der Gemeinschaftsorganisation Ruhrkohle). Dabei zeigten sich, selbst im Rahmen dieses maßvoll geführten Gesprächs, die alten Gegensätzlichkeiten der Auffassung, besonders auf der „oberen“ organisatorischen Ebene. Es zeigte sich aber auch eine auffallende Übereinstimmung in der betonten Unterstreichung der Tatsache, daß beim deutschen Arbeiter (und Angestellten) das Verständnis für wirtschaftliche Belange und Notwendigkeiten stark im Wachsen und damit ein neuer und in seiner Bedeutung gar nicht zu überschätzender Ausgangspunkt für ein fruchtbares soziales Gespräch gegeben sei.

Wir halten diese Feststellung für einen recht konstruktiven Beitrag zum Thema der sozialen Verständigung. Die sozialpolitische Diskussion, wie sie aus der Vorkriegszeit auf uns zugekommen ist und wie sie auch heute noch vor den Augen der Öffentlichkeit geführt wird, ist durch eine verhängnisvolle Politisierung und damit Verzerrung der wirtschaftlichen Tatbestände gekennzeichnet. Der Einbruch der modernen Technik in die Betriebe zerstörte die menschlichen Bindungen und schuf jene sozialen Hohlräume, aus denen sich die Arbeiter in Massenorganisationen flüchteten, die außerhalb der Betriebe und gegen die sie tragenden Wirtschaftlichen Fakten die „soziale Gerechtigkeit“ durchzusetzen versuchten. Seit den Tagen ihrer Gründung waren die deutschen Gewerkschaften Kampforganisationen, die es sich zur Aufgabe machten, die Neuordnung der wirtschaftlichen Verhältnisse mit den Mitteln der Macht herbeizuführen. Heute vollzieht sich innerhalb der deutschen Arbeiterschaft eine – wie Grosse es ausdrückte – Hinwendung zum Betriebe und zwar als einem rationalen Gebilde, das unbeschadet seiner in ihm angelegten Über- und Unterordnungen nicht durch Gegebenheiten der Macht, sondern durch wirtschaftliche Notwendigkeiten bestimmt wird, die sich oft hart im Räume stoßen: „Die alten Vorstellungen von einer Klassengesellschaft sind weitgehend erschüttert ...“

Angesichts der von dem Leiter des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften, Dr. Viktor Agartz, erst kürzlich wieder in die Debatte geworfenen „expansiven Lohnpolitik“, die ja nur recht äußerlich in den Hinweis auf eine notwendige Stützung der Konjunktur von der Lohnseite eingepackt und im übrigen aus einem ausgesprochen aggressiven politischen Aspekt entwickelt ist, möchte man einigen Zweifel in einen jedenfalls offiziösen Gesinnungswandel der Gewerkschaften setzen. Auch ist die Tatsache nicht zu übersehen, daß die Mitbestimmungskampagne der Gewerkschaften auch heute noch von Impulsen getragen wird, hinter denen die alten klassenkämpferischen Vorstellungen von der „Wirtschaftsdemokratie“ greifbar stehen. Aber wenn man die mit dem Mitbestimmungsgesetz und dem Betriebsverfassungsgesetz gemachten Erfahrungen – sie gestatten allerdings wegen der kurzen Zeitspanne noch kein endgültiges Urteil – überblickt, so möchte man doch meinen, daß diese einst so umstritten und revolutionär eingeleitete Entwicklung doch weit mehr im Sinne der gemäßigten als radikalen Anschauung verlaufen ist und einen organischen Integrationsprozeß der Arbeiterschaft in die Betriebe eingeleitet hat. Die jetzt institutionell gesicherte und zum Teil ja recht weitgehende Offenlegung der innerbetrieblichen Vorgänge ist nicht ohne Folgen für die Einstellung des Arbeiters zu seinem Betrieb geblieben. Denn das ist ja nun einmal eine Tatsache: der Arbeitnehmer wird Entscheidungen, die nur von oben dekretiert und ihm nicht verständlich gemacht werden, fremd und mißtrauisch gegenüberstehen. Sie werden von ihm in ihrer Undurchschaubarkeit, besonders wenn sie Unbequemlichkeiten oder sogar materielle Verschlechterungen mit sich bringen, nur allzu leicht als Beweis der Abhängigkeit und Unsicherheit seiner Existenz und als willkürliche Machtausübung gedeutet, die ihn notwendigerweise schon gefühlsmäßig gegen den Betrieb und die Wirtschaft stellt.

Wenn sich nun heute in der Einstellung des Arbeiters zum Betrieb und zu den ökonomischen Sachverhalten eine Art „kopernikanischer Wendung“ des Denkens vollzieht, so bedeutet das, daß der Arbeiter zumindest auf dem Wege zum (mitverstehenden, mitdenkenden und deswegen die Mitwirkung fordernden) „Mitarbeiter“ ist. Diese Entwicklung zu erkennen, und sie in wirtschaftsgemäße Formen zu lenken (weil anders sie politisch werden muß) – das ist der Auftrag und die Chance des Unternehmers. Seine sozialen Bemühungen, die in der Nachkriegszeit mit so imposantem Schwung einsetzten, sind ja nicht zuletzt deswegen vielfach ohne den erhofften Widerhall geblieben, weil dem Arbeiter für ihre Beurteilung die ökonomischen Maßstäbe fehlten. Und auch erst die klare Anerkennung der die Wirtschaft bestimmenden Fakten von beiden Seiten und damit der Grenzen, die einer Humanisierung der Arbeit heute nun einmal von der Sache gesetzt sind, schafft die Basis für eine von romantischen Überspanntheiten und Enttäuschungen freie betriebliche Sozialpraxis, die dem Arbeiter auch in seinem konkreten menschlichen Anliegen verpflichtet ist; denn natürlich ist auch der moderne Betrieb nicht nur ein durch Anonymität und Versachlichung gekennzeichnetes rationales Gebilde. Die Entpolitisierung der Wirtschaft und ihre Befreiung von altem ideologischen Ballast wird erst dann zu einem Ansatz für eine echte Konsolidierung auf sozialem Gebiet werden, wenn sie gleichsam im Gegenzug von seiten der Unternehmer mit einer ebenso klaren Anerkennung der sozialen Bestimmtheit honoriert wird, der der Betrieb ja auch unterliegt. Aber dieser Gedanke ist ja wohl heute eine lebendige und wirkende Kraft innerhalb der aufgeschlossenen Unternehmerschaft. Die Konstellation für eine soziale Verständigung scheint nicht ungünstig zu sein. Wolf gang Krüger