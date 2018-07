Inhalt Seite 1 — Die Menschen brauchen Trost Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rudolf Krämer-Badoni

Vor einiger Zeit habe ich in einem deutschen Sender eine Woche lang jeden Morgen den Hörern ein paar aufmunternd-tröstliche Worte in den Tageslauf mitgegeben. Eigene Erfahrungen, nämlich Eile und Ungeduld, Aussicht auf widerwärtige Mit- und Gegenstreiter, schlechte Laune, verbissene Vorsätze, heimliche Hoffnungen, Illusionen, lauter solche Morgenröte und Morgennebel breitete ich in den kurzen Ansprachen aus. Es ist noch hinzuzufügen, daß es sich um Sendungen handelte, die gewöhnlich von evangelischen und katholischen Geistlichen gesprochen werden. Der Sender hat also den Versuch gemacht, solche Tageslosungen einmal von Laien ausgeben zu lassen. Und der Laie, der keinen geweihten Auftrag hat, kann natürlich nur als gewöhnlicher Mensch, als Mitmensch, reden.

Als ich die kurzen Texte sprach, lächelte ich Und dachte: wer wird denn so etwas anhören! Aber ich hätte daran denken sollen, daß es seit zweitausend Jahren eine ganze literarische Gattung der Trostschriften gibt, die ja nur deshalb auf uns gekommen sind, weil sie zahlreich verbreitet und also beliebt waren. Zu allen Zeiten war das Bedürfnis nach Trost im Ungemach lebhaft. Cicero ist nicht das erste, aber das größte Vorbild mit der Trostschrift, die er zur Dämpfung seines eigenen Schmerzes über den Tod seiner Tochter geschrieben hat. Seneka hat in seiner Nachfolge sozusagen systematisch alle möglichen Fälle von Ungemach mit einer tröstlichen Betrachtung versehen. Der abtrünnige, nämlich christliche, Senator Boethius hat einen „Trost der Philosophie“ geschrieben und somit diese weltliche Betrachtungsweise des Ungemachs in den Kreis der christlichen Schriftstellerei mit einbezogen. Nun braucht die nie abreißende geschichtliche Linie bis hin zu den stoisch tröstlichen Betrachtungen eines Bertrand Russell gar nicht mehr weiter, ausgeführt zu werden. Immer wieder stehen einerseits das Ungemach der Zeitgenossen und anderseits die Schriften der Alten Modell. Trost im Alter etwa, darüber gibt es neuerdings in den Vereinigten Staaten einen Bestseller, der fast wörtlich auf eine Altersschrift Ciceros zurückgeht. Freilich hat es auch nie an Spott über solche Trostfabriken gefehlt, worüber auch wir hier uns unterhalten müssen.

Man kann sich nun schon denken, was auf jene kleinen Sendungen hin geschehen ist. Ich erhielt eine Reihe von Briefen, aus denen hervorging, daß manche Leute jeden Morgen zugehört hatten und sich ganz persönlich angesprochen fühlten. Da schrieb eine ältere Frau, ihre lange, glückliche Ehe sei nach dem Tod ihres Mannes entwertet worden, da sich hinterher seine fortgesetzte Untreue herausgestellt habe. Nun aber habe sie „täglich viel Kraft“ und „dankbaren Herzens wieder etwas Boden unter die Füße“ bekommen. Ein anderer Brief stammt ebenfalls von einer Frau, die sich selbständig durchs Leben schlägt und im Beruf manchen Ärger erlebt. Sie fand ihren schwelenden Zorn durch die Morgenbetrachtungen aufgeheitert, sie gewann etwas mehr Abstand. Ein dritter Brief, von einem Mann, rühmte den Sendungen nach, daß da „ein einfacher bescheidener Mensch“ zu seinesgleichen gesprochen habe, ohne gleich „mit jedem Satz für den Herrgott zu streiten“. Denn Gott habe unsere Mithilfe nicht nötig. Drei Briefe ganz verschiedenen Charakters, vom ganz persönlichen Kummer bis zur „theologischen“ Schärfe des Intellekts. Aber bevor wir dazu einiges erörtern, zuerst etwas anderes.

Manche Romanschriftsteller werden öfter zur Rede gestellt und gefragt, wo denn der Trost bleibe, den sie mit ihrem Werk doch zu spenden hätten. Je nach Temperament antworten die Gefragten ausweichend oder schroff. Ein Künstler, der es mit der Kunst ernst meint, findet es im allgemeinen ganz unbillig, daß man von der Kunst „Trost“ erwartet, Verwertbarkeit im Sinne des Schülers, der allerlei „schwarz auf weiß getrost nach Hause“ trägt. Menschen, die Trost suchen, wird der ernsthafte Künstler mit strengem Finger an die Tröstungen der Religion verweisen.

Die Frage ist, ob in dieser unbarmherzigen Scheidung nicht etwas Übereiltes vorliegt. Freilich ist die Kunst nur als Kunst reinigend, als Kunst ist sie ein Anruf an die natürlicherweise auf Vollkommenes gestimmten Bezirke des Geistes und Gemütes, als Kunst und nicht etwa kraft eines moralisehen, erbaulichen, braven Textes wirkt sie ordnend. Wenn also das Kunstwerk den Leser „als Kunst“ tröstet, hebt, löst, so muß sogleich hinzugefügt werden: hier bedeutet Trost, Aufrichtung, Lösung etwas wesensmäßig Höheres als Trost im Ungemach, Aufrichtung aus Niedergeschlagenheit, Lösung eines augenblicklichen Krampfes. Das Kunstwerk bietet Trost und Halt durch Anschauung des Vollkommenen und Vollgültigen, das wir im Leben naturgemäß nicht erreichen. Das Kunstwerk ist ein geordneter und überschaubarer Kosmos – oder soll es wenigstens sein – und steht somit gegen das Chaos der notwendig untergeordneten und unübersichtlichen pragmatischen Natur des Menschen.

Das Zugeständnis eines „höher“ verstandenen Begriffes von Trost hat nun freilich sogleich schwerwiegende Folgen. Mit einemmal bekommt die Tatsache Gewicht, daß die Leute auf ihrer Trostsuche nicht nur beim Priester, sondern auch und vor allem beim Dichter anklopfen. Vielleicht, dieser Gedanke wird jetzt denkbar, vielleicht gibt es ein Zwischending zwischen der lösenden Kraft der Kunst und der erlösenden Kraft des Sakramentes. Vielleicht ist nicht nur das reine Kunstwerk, das nicht dem praktischen Trost dienen kann, sondern auch die natürlich-praktische Betrachtung eine Möglichkeit und Aufgabe des bild-, gedanken- und wortbegabten Menschen? Denn jener Briefschreiber, der sich bei dem „einfachen bescheidenen Menschen“ bedankte, der „nicht mit jedem Satz für den Herrgott streitet“, jener Briefschreiber scheint ja von dem gewöhnlichen Menschen etwas zu erwarten und schon erhalten zu haben, was er dem Pfarrer nicht zutraut oder nicht zumutet. Wir brauchen nicht anzunehmen, daß er es im Sinne Rilkes meinte, für den die Kunst als Musik „hinreißt und tröstet und hilft“ und der die „fertig gekaufte Kirche“ einen „Trostmarkt“ nennt. Das wäre die Forderung, die Kunst solle in ihrer Ganze an die Stelle der Religion, mindestens der Kirche treten. Es wäre, nichts als ein falscher Anspruch an den Dichter, wäre der berüchtigte falsche Paß mit der Aufschrift „Der Dichter als Priester“. Dabei wußte Rilke sehr genau, daß das Priestertum kultisch und sakral begründet ist, ja er selbst suchte in der Wiedererweckung der hellenistischen Orphik einen esoterischen Kult zu gründen, dem der Dichter den Priester stellte. (Das alles mag sich leicht vergegenwärtigen, wer nach den „Sonetten an Orpheus“ Backofens kleines Buch über die „orphische Theologie“ liest, das Rilke vor dem Niederschreiben seiner Sonette ebenfalls gelesen hat.)