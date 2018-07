Von Romano Guardini

Es ist schwer, in der heutigen Öffentlichkeit über den Inhalt der Offenbarung zu sprechen, wenn man willens ist, „Gott zu geben, was Gottes, und dem Kaiser, was des Kaisers ist“.

Versuchen wir uns in der Verwirrung der Gedanken und Worte, wie sie überall herrscht, den Weg ein wenig freier zu machen, indem wir sagen, was die Osterbotschaft nicht meint.

Sie meint nicht das Neuwerden der Natur nach der Erstarrung des Winters; noch bildet sie den Ausdruck davon, daß das Leben, immerfort stirbt und wieder beginnt. Sie sagt auch, nicht, da sei vor neunzehnhundert Jahren ein Mensch gewesen, Jesus von Nazareth genannt, der sich religiös gesendet wußte, in der Pflicht dieser Sendung starb und, wie alle Menschen, begraben wurde. In der Begegnung mit. ihm seien aber manche eines Geheimnisses göttlichen Lebens innegeworden und hatten es in den Worten ausgedrückt: „Er hat den Tod überwunden; er ist vom Grabe: erstanden; mit ihm werden auch wir vom Tode erstehen“ – welche Worte jedoch keinen geschichtlichen Sinn hatten, sondern nur im Selbstverständnis dessen galten, der sie sprach. Und auch das bedeutet Ostern nicht, einst sei eine Gemeinde gewesen, die ihre ganze Zuversicht auf die religiöse Macht Jesu gesetzt hätte; dieser sei gestorben, und ihre Hoffnung mit ihm. Dann aber sei ihnen aus der geheimnisvollen Kraft innerer Selbsterneuerung klargeworden, der Meister könne nicht ganz vernichtet sein, er müsse noch leben – bis die Gewißheit durchgebrochen sei: „Er ist wirklich da, er lebt wirklich wieder“, und sich auch solche gefunden hätten, deren sehnsüchtigschöpferische Seele sagen konnte: „Wir haben ihn gesehen.“

*

Nichts dergleichen ist gemeint. „Ostern“ ist vielmehr jenes Geschehnis, das die vier Evangelien und die Apostelgeschichte berichten; von dessen Sinn Paulus spricht; und von dem man sagen kann, Christentum sei so weit da, als dieses Geschehnis das glaubende Dasein bestimmt.

Und zwar bedeutet es folgendes: Jesus von Nazareth ist der ewige Sohn des lebendigen Gottes, und aus seines Vaters Ratschluß Mensch geworden. Er hat im Zusammenhang mit seiner Verkündung den Tod am Kreuz erlitten – und ist begraben worden; dann aber, am Tag nach dem großen Sabbat des Passah, ist er zu neuem Leben erstanden. Und das ist kein bloßes „Erlebnis“, sei es einzelner, sei es einer Gemeinde; auch nicht ein Symbol für eine religiöse Existenzdeutung, sondern Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die zunächst über alle vertrauten Maßstäbe hinausgeht, um diese aber darin, zurückkehrend, in eine größere und eigentliche Wahrheit zu begründen.