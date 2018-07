Kant hat einmal von den Begriffsbildtmgen gesprochen, die dazu dienen, die Erscheinungen zu buchstabieren, um sie als Erfahrung lesen zu können. In dem Buch von Arnold Hildesheimer, "Die Welt der ungewohnten Dimensionen", Versuch einer gemeinverständlichen Darstellung der modernen Physik und ihrer philosophischen Folgerungen. Mit einem Vorwort von Werner Heisenberg. Leiden 1953. A. W. Sijthoffs Uitgeversmaatscbappij N. V, 368 Seiten. Gebunden rund 21 — DM.

handelt es sich um einige der tiefstliegenden und darum zugleich der folgenreichsten Begriffsbildungen dieser Art. Sie hängen auf das engste zusammen mit den ungewohnten Dimensionen, die durch dieses Werk für einen größeren Leserkreis erhellt werden sollen. Es sind die astronomischen Dimensionen der Relativitätstheorie und die atomaren und subatomaren Dimensionen der Quantenmechanik und ihres welLnmechanischp Äquivalents. Unter den Titeln "Makrokosmos" und "Mikrokosmos" bestimmen sie die beiden Hauptstücke der vorliegenden Darstellung als zweites und als drittes Buch. Vorangeschickt ist als erstes Buch eine Einführung in die Welt der mittleren Dimensionen. Hier wird, mit der selbstverständlichen Beschränkung auf das Wesentlichste, das Weltbild der klassischen Physik entworfen, mit besonderer. Beziehung auf seine Begründiing und auf die Ursachen seines Niederganges. Im vierten Buch sind als A hang die erkenntnistheoretischen Folgerungen zusammengefaßt. Der Kredit eines solchen Werkes hängt von der Sachkenntnis des Verfassers ab, der Erfolg von seinem Darstellungstalent. Beides hat Werner Heisenberg so bestätigt, daß es genügen wird, dks zur Kenntnis zu bringen. Es versteht sich, daß man trotzdem gelegentlich etwas vermissen wird, zum Beispiel eine Hindeutung auf den für die Relativitätstheorie so wesentlichen Invarianzcharakter der Entfernung zweier Weltpunkte im vierdimensionalen Ratun Zeit Kontinuum, nachdem der Verfasser den Mut gehabt hat, wenigstens dieses Kontinuum zur Sprache zu bringen als etwas, woran man in keinem Fall das Gruseln unbedingt erlernen muß. Aber das sind Dinge, mit denen immer gerechnet werden muß. Andererseits stößt man immer wieder einmal auf ein ungewöhnliches Maß von Faßlichkeit in der Formulierung von Dingen, die niclit jedermanns Dinge sind. Als Beispiel möge das für die Statistik grundlegende Gesetz der großen Zahlen dienen. Es besagt in der glücklichen Formulierung des Verfassers, daß Ereignisse, die wir aus der Wahrscheinlichkeitslehre errechnet haben, sich um so sicherer einstellen, je größer die Anzahl der beobachteten Objekte ist. Eine Beigabe, die nicht übergangen werden soll, ist neben einem guten Register ein sehr sorgfältiges, mit kritischen Bemerkungen versehenes Literaturverzeichnis, in dem nur ein einziges wesentliches Werk zu vermissen ist: Carl Friedrich v. Weizsäckers "Zum Weltbild der Physik".

Der Verfasser ist sich dessen bewußt, daß man Resultate der physikalischen Forschung nicht diskutieren kann, ohne zu wissen, was man von dieser Forschung verlangt. Dann muß man zwei Fragen beantworten können: als erstes die Frage nach dem Gegenstand der physikalischen Erkenntnisgewinnung, als zweites die Frage nach der Aufgabe, die ihr in bezug auf diesen Gegenstand gestellt ist. Man kann trotzdem die zweite Frage voranstellen, indem man sagt: Wie auch die Tatsachen definiert sein mögen, die den Gegenstand der physikalischen Forschung bestimmen, man muß wissen, was man von dieser Forschung erwartet. Man muß wissen, ob man von ihr nur eine exakte Beschreibung oder eine darüber hinausgehende Erklärung dieser Tatsachen fordert. Gustav (nicht Robert, wie der Verfasser schreibt) Kirchhoff, mit Robert Bunsen der Entdecker der Spektralanalyse, hat in 4° r Vorrede zu seinen Vorlesungen über Mechanik in einer berühmt gewordenen Formulierung die Aufgabe der Mechanik dahin beschränkt, daß sie die in der Natur vor sich gehenden Erscheinungen möglichst vollständig und auf die einfachste Weise zu beschreiben habe. Was er in dem Zulammenhani, in dem dies gesagt ist, ausschließen will, ist die Bezugnahme auf neu Kraftbegriff, der eine scheinbare Leistungsfähigkeit im wesentlichen sein Unsdiärfe verdankt. Es ist klar, daß hiergegen nichts einzuwenden ist.

Aber die Kirchhoffsche Formulierung ist längst aus diesem Zusammenhang herausgenommen worden. Sie soll alles erfassen, was zur Aufgabe der Physik überhaupt zu sagen ist. Dann wird der Streit um die Wahl zwischen Beschreiben ohne und mit Erklären zu einem Wortstreit; denn dann kann das Beschreiben stets so interpretiert werden, daß das Erklären miterfaßt wird, wobei der vieldeutige Zusatz auf die einfachste Weise" nie versagende Hilfsdienste leistet.

Nun der Gegenstand der physikalischen Fortchung. Für Kirchhoff sind es noch die Naturvorgänge; aber nach Kirchhoff ist Ernst Mach gekommen, um die Naturvorgänge zu ersetzen durch die Zusammenhänge von gewissen Sinnesempfindungen. Auf dieser Basis wird die Physik dann so interpretiert, daß sie diese Zusammenhänge zu beschreiben hat; und die Kirchhoffsche Forderung "so einfach wie möglich" wird ersetzt durch die" Forderung "so ökonomisch wie möglich", wobei als Maß für die erzielte ökonomie — man muß es ertragen können — die ersparte Gedankenarbeit eingeführt wird. Dies ist der Standpunkt des Positivismus, in- der charakteristischen Ausprägung, die er durch Mach erfahren hat. Ihm steht gegenüber der Standpunkt des Realismus, für den die Machschen Sinnesempfindungen darauf beschränkt sind, uns eine Kunde zu geben von Naturvorgängen, die nicht nur grundverschieden sind von diesen Empfindungen, sondern auch so unabhängig von ihnen, wie die Ursache von der Wirkung; denn sonst sei es unerklärlich, warum nicht jeder mit seinen Erlebnissen, die er an niemanden abtreten kann, auch seine Physik für sich hat. Und die Aufgabe der Physik gegenüber den so bestimmten Naturvorgängen ist eine möglichst objektive Erfassung derselben vom mathematischen Genauigkeitsgrad. Als Maß für die geforderte Objektivität soll gelten der Verzicht auf die Einmischung des Technikers in die Naturgesetze, wie in den beiden klassischen Fällen, in denen von der Nichtkonstruierbarkeit eines Perpetuum mobile erster oder zweiter Art die Rede ist. Und das Wort "Erfassung" soll beides umspannen: das Beschreiben und das Erklären. In dieser Gestalt ist der Realismus im höchsten Grade eindrucksvoll und ohne Furcht vor dem metaphysischen Charakter oder der metaphysischen Färbung, die man an ihm entdecken kann, vertreten worden von Max Planck, einem Forscher im gleichen Range mit Newton, also von einem der größten, die uns geschenkt worden sind.

Man überdecke den ökonomischen Koeffizienten des Machschen Positivismus — er spielt im folgenden keine Rolle — und identifiziere den Positivismus mit der Machschen Hauptposition. Dann hat sich der Verfasser der vorliegenden Darstellung für seine Person für den Positivismus entschieden. Aus dem naheliegenden Grunde, weil es auf dieser Basis ohne zusätzliche Anstrengungen gelingt, begreiflich zu machen, warum die Quantenphysik auf die Beantwortung von grundlegenden Fragen, der klassischen Physik grundsätzlich verzichtet. Für den Realismus ist dieser Verzicht ein Problem, das nicht ohne zusätzliche Anstrengungen zu lösen ist. Heisenberg billigt daher die Entscheidung des Verfassers; aber nicht, ohne hinzuzufügen, daß der positivistische Standpunkt, philosophisch gesehen, nicht der einzig mögliche ist. Es wird zusätzlich bemerkt werden dürfen, daß es einem kritischen Leser nicht entgehen wird, wie oft die Worte "Erklärung" und "unerklärlich""in der vorliegenden Darstellung vorkommen, obschon die Physik im Sinn des Verfassers nur der Beschreibung zu dienen hat.

Auch an die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Hypothese Hat sich der Verfasser mit Mut herangewagt. Diese Dinge können jedoch wesentlich genauer gesagt werden, als es dem Verfasser gelungen ist.