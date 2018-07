Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie wenig das Inlandpublikum allein in der Lage ist, das Börsengeschäft in Fahrt zu halten. Im gleichen Augenblick, in dem das Ausland keine deutschen. Aktien mehr kaufte und zum Teil sogar Realisationen vornahm, begann eine Stagnation, deren Ende vorläufig noch nicht abzusehen ist. Sie kann letzten Endes nur überwunden werden, wenn die künftige Steuersenkung auch bei dem einzelnen eine Kapitalbildung zuläßt. Solange den Wertpapiermarkt noch die breiten Kundenschichten fehlen bleibt er krisen- und konjunkturempfindlich und vom Ausland her beeinflußbar.

Wenn die Rückschläge auf den Auslands börsen in den letzten Tagen dennoch kaum Einfluß auf das deutsche Kursgefüge gewinnen konnten, dann lag es daran daß die Mehrzahl der deutschen Aktienwerte sich zur Zeit den sich hebenden Dividendennieveau anpaßt. Daraus ergeben sich für den gesamten Markt Anregungen, die bislang ein generelles Absinken der Kurse verhindert haben. Für die Tendenz der nächsten Zeit wird das Verhalten der Sperrmarkinhaber entscheidend sein. Vieles deutet darauf hin, daß es trotz der großzügigen Transferbestimmungen zu keiner allgemeinen „Sperrmarkflucht“ aus Deutschland kommen wird; denn einmal ist mit Transferhindernissen der anderen extremen EZU-Gläubiger länder zu rechnen und zum anderen reizt die innerhalb de-Bundesrepublik zu erzielende hohe Rendite zum Belassen de-Sperrmarkanlagen in Deutschland. Für die Spekulation ist die Sperrmark angesichts ihres hohen Kurses ziemlich uninteressant geworden. Während noch vor Monaten durch den niedriger Sperrmarkkurs Investitionen über die Sperrmark einen doppelten Nutzen versprachen, sieht man in der jetzigen Noti: einen gewissen Höchststand und neigt dazu, die bisher erzielten Gewinne mitzunehmen. Von dieser Tendenz wurden natürlich die Spitzenwerte des Aktienmarktes, die einen internationaler Ruf besitzen, am stärksten betroffen.

Bei den I G–Farben-Nachfolgegeseilso hatten gingen die dadurch eingetretenen Verluste über 2 1/2Punkte nicht hinaus. Cassella blieb sogar unberührt. Der Rückschritt der Liquidationsanteilscheine unter die 30 v. H.-Grenze muß in Zusammenhang mit der Verschärfung der politischen Ost-West Spannung gesehen werden, die es schwer macht, an eine baldige Wiedervereinigung Deutschlands zu glauben, wodurch sich allein die hohen Vermögenswerte in der Sowjetzone für die Inhaber der Liquidationsanteilscheine realisieren ließen. – De übrige chemische Markt notierte uneinheitlich. Schering konnte abermals 9 Punkte gewinnen, liegt mit 259 v. H. aber noch weit unter dem bisherigen Höchstkurs von 290 v. H. Bei Dynamit Nobel wurden die Interessenkäufe eingestellt, so daß der Kurs von 156 auf 142 v. H. absank, zum Schluß jedoch wieder auf 146 v. H. erholt war. Th. Goldschmidt hat das AK nunmehr in Verhältnis 5:3 umgestellt. Der Kurs von rund 100 v. H. es 4 v. H.-Dividende für 1952 für die DM-Stücke entspricht etwa der RM-Notierung.

Das Schwergewicht des Börsengeschäftes lag weiterhin bei den Montan-Nachfolgern, die angesichts der empfindlichen Allgemeintendenz überraschend widerstandsfähig waren. Größere Beträge wurden täglich in Mannesmann-Papieren umgesetzt, wo sich potente westdeutsche Käufer engagierten. Mannesmann zahlt für 1 1/4 Jahre eine Dividende von 7 1/2 v. H. Bei den Nachfolgern des Stahlvereins kam es zu eine: Sonderbewegung bei der „Handelsholding“. Wenn auch der Kursgewinn nicht ganz gehalten werden konnte, so blieb doch ein Wochengewinn von 9 Punkten. In dieser Woche wird die Handelsholding mit einem AK von 46 Mill. DM gegründet, so daß auf 1000 RM Stahlvereins-Anteilscheine 100 DM Handelsholding entfallen. Man erwartet von der neuen Gesellschaft eine gute Ertragskraft und hohe Umsatzzahlen. Die wertvolle Zeche Erin des Stahlvereins wird noch im Laufe dieses Monat; als selbständige Nachfolgegesellschaft gegründet werden? außerdem will man im Mai noch die Restholding „Bergbau“ und Industrie werte GmbH“ schaffen. Damit wären – bis auf die endgültige Kapitalfestsetzung bei der Aug. Thyssenhütte und bei der Ruhrstahl AG – alle offenen Fragen der Stahlvereinsentflechtung geklärt. – Zu einer weiteren Sonderbewegung im Montanbereich kam es bei den Rheinischen Röhrenwerken, bei denen man gerüchtweise von einer Dividendenzahlung von je 4 v. H. für 1952 und 1953 spricht. Der Kurs stieg von 92 auf 98 v. H. Die Dividendenschätzungen bei Stahlw. Südwestfalen, deren Aktien in den nächsten Tagen amtlich gehandelt werden, liegen für 1953/54 zwischen 4 bis 5 v. H. Die Papiere notieren zu 103 v. H. Bei Klöckner-Humboldt-Deutz glaubt man an eine Dividende von 7 bis 8 v. H.

In der Entschädigungsfrage bei Buderus sind die Würfel jetzt gefallen. Die Gesellschaft erhält insgesamt 25 Mill. DM vom hessischen Staat. Der Buderus-Spitzenkurs von 157 v. H. ließ sich nicht halten, die Aktien notieren jetzt zu 153 v. H. – Favoriten für eine zweistellige Dividende sind: Dt. Linoleum (176 bis 180 v. H.), Feldmühlen Papier (178 1/2 bis 180 v. H.), Maihak (140 bis 141 v. H.). Conti-Gummi wurden von 177 auf 171 v. H. zurückgenommen. Einmal hat die Erklärung der Gesellschaft, zu den Dividendengerüchten vorläufig nicht Stellung nehmen zu können, zur Vorsicht gestimmt, zum anderen machten die Ausführungen aufdem Deutschen Industrie- und Handelstag bedenklich, wo man von Kurzarbeit in der westdeutschen Reifenindustrie als Folge der in Aussicht stehenden neuen Verkehrsgesetzgebung sprach. Bei Demag (155 bis 160) glaubt man an eine Dividende von 9 v. H.

Größbankaktien bleiben vernachlässigt, was sowohl mit der geringeren Bewertung der neuen RM-Aktien als auch mit den unbefriedigenden Plänen Schäffers bei der Entschädigung der Reichstitel zusammenhängt. Die Reichsschatzanweisungen haben ihren Kurs nur wenig verbessern können (2 1/2 bis 2 3/4 v. H.). Zu der Entschädigungfrage schreibt die Hamburger Kreditbank in ihrem letzten Börsenbericht: „An der Börse hört man schon sarkastisch das Wort ‚Sozialschätze‘ statt Reichsschätze und fragt sich, ob bei der nächsten Bundesanleihe nur ,Bedürftige‘ nach Ausfüllung vieler Fragebogen diese zeichnen dürfen!“ Die schweren Geschütze, die die Banken in dieser Frage gegen Schäffer aufzufahren gewillt sind, zeigen, daß hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Die Inhaber von Reichspapieren können also noch hoffen. – Nachdem die Möglichkeiten, „Graue Habenzinsen“ zu erzielen, stark eingeengt sind, hat sich das Interesse für steuerfreie DM-Emissionen und für hochverzinsliche Industrie-Obligationen lebhafter gestaltet. Auch in 6 1/2 v. H.-Wandelanleihen haben die Umsätze zugenommen. Zum Verkauf gestellt wird ein Betrag von 3,469 Mill. DM 8 v. H. Altenessener Bergwerks-AG (Laufzeit 15 Jahre, Ausgabekurs 98 v. H., Tilgungskurs 102 v. H.). -ndt

Die HV der Bayerische Vereinsbank, München-Nürnberg, genehmigte antragsgemäß für 1953 eine auf 8 (1. V. 6) v. H. eihöhte Dividende auf das inzwischen auf 22,0 (18,63) Mill. DM erhöhte AK. Wie von Vorstandsseite mitgeteilt wurde, war der Pfandbriefabsatz in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres rege, die Nachfrage nach Kredit weiter lebhaft die Spareinlagen haben zugenommen, die Einlagen von seiten der gewerblichen Wirtschaft unterlagen Schwankungen. Kommerzienrat Dr.-Ing. h. c. Butzengeiger vom Vorstand setzte sich im Hinblick auf die zur Debatte stehende Steuerreform für die Schaffung hoher Abschreibungsmöglichkeiten ein? auch die Betriebsprüfer des Finanzamtes sollten mehr Verständnis für Abschreibungsbedarf haben. Für die Banken selbst sei jederfalls die Bildung größerer innerer Reserven von ganz ausschlaggebender Bedeutung. Der Sprecher erklärte, daß da Kreditgewerbe in seiner Gesamtheit die zunächst nur den Nadfolgeinstituten der Großbanken eingeräumte Möglichkeit bearspruche, nämlich die in der Beteiligungen undWertpapieren enthaltenen stillen Reserven steuerbegünstigt aufzulösen. Es sehe so aus, als ob die seit langem in dieser Richtung gepflogenen Verhandlungen nunmehr erfolgreich zu Ende geführt werden können.