An diesem Morgen war ich mit rasendem Kopfschmerz aufgewacht. Stunden danach noch yerschwammen Häuser und Menschen vor meinen Augen. Das war Soroje, die Bergkrankheit. Es ist eben keine Kleinigkeit, sich nach nur zehnstündiger Fahrt auf einmal an einem Ort in 3400 Meter Höhe zu finden.

Am Schalter in Lima hatte ich das kleine Schild zwar gelesen: "Die Passagiere im Zuge nach Huancayo werden ärztlich betreut. Koffeinspritzen können bei Bedarf verabfolgt werden. Auch steht ein Sauerstoffgerät zur Verfügung. Die Reisenden fahren auf eigene Gefahr — Aber wer achtet schon auf solche Schilder? Die Waggons, in die ich dann einstieg, waren sehr luftig, mit einem durchgehenden Gang in der Mitte. Auf den ersten Stationen quoll eine ganze Horde von braunen, barfüßigen Mädchen in den Wagen hinein. Eins trug ein Tablett auf dem Kopf, heiße, gefüllte Tortillas darauf, das nächste hielt Bananen und Orangen feil, das dritte balancierte Tassen mit Tee. Einmal tappste selbst ein Hund durch den Gang; er war wohl die durchfahrenden Züge gewohnt.

Wenn man Lima, Perus Hauptstadt, verläßt, beginnen die Berge Öde, steinige, erschreckende Berge. Die Felsen sind nackt. In Peru hat die Natur nichts Liebliches. Sie ist des Menschen Feind. Man kann sie nur bezwingen, aber nicht genießen. Der Zug bewegte sich ziemlich schnell; er stieg höher und höher. Und zwar ging es vorwärts und dann wieder zurück, immer von neuem. Die Strecke hat keine Kurven und fast keine Tunnel. Die Steigungen werden in spitzen Kehren genommen, und zwar so, daß der Zug vorwärts bis zu einem Haltepunkt fährt. Die Weiche wird umgestellt, und daon geht es rückwärts den nächsten Berghang hinauf. Die Bahn ist vor mehr als achtzig Jahren erbaut. Sie führt in nur fünf Stunden Fahrt auf fast 5000 Meter; später geht es dann wieder auf 3400 Meter hinab.

nieur, ihr Erbauer, hat einige Jahre danach noch eine zweite Bahn erbaut, im Norden Perus, vom Pazifischen Meer über Arequipa zum Titicacasee und weiter nach Cuzco. Die gleichen ungeheuren Schwierigkeiten waren zu überwinden; wiederum Höhen von 4000 und 5000 Metern. Und wiederum glückte der Bau — Zur Einweihung dieser zweiten Bahn kamen drei Schiffe mit Gästen aus Lima herüber mit einer Ladung von 10 000 Flaschen Champagner.

Nach einer kurzen Unterbrechung setzt sich der Zug wieder in Gang. Auf einmal wird meine Nachbarin ganz grau im Gesicht und sinkt langsam in sich zusammen. Den Mann im weißen Kittel hatte ich schon ein paarmal vorbeigehen sehen. Doch nun erst wurde mir auch die Bestimmung des von ihm getragenen, etwas unförmigen Säckchens klar. Er nimmt den daranhängenden Schlauch und pumpt der Patientin über das kleine metallene Ende etwas Sauerstoff in die Nase. Allmählich kehrt die Farbe in ihr Gesicht zurück — Ich selbst fühlte nichts. Erst an meinem Ziel, an diesem Ort mit dem so schwierig zu merkenden Namen: Huancayo, da kam dieser Kopfschmerz und hielt die Nacht und auch den Morgen noch an. jede Woche.

