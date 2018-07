Die auf allen Gebieten spürbaren Auftriebstendenzen der westdeutschen und Westberliner Wirtschaft, die starke Anzeichen einer über das Saisongeschäft hinausgehenden Entwicklung tragen, haben sich auch positiv auf die deutschen Frühjahrsmessen ausgewirkt. Der Optimismus, mit dem die ausstellende Wirtschaft nach Frankfurt, Köln, Offenbach und Nürnberg ging, wurde nicht enttäuscht; überall entwickelte sich ein sehr zufriedenstellendes Messegeschäft mit dem deutschen wie auch mit dem ausländischen Markt.

Über diese Erfolge wurde der leidige Messestreit, der noch vor Jahresfrist die Gemüter zwischen Frankfurt, Köln und Hannover bewegte (und leider auch verbitterte), endlich vergessen. Darf man hoffen, daß er nun wirklich überwunden ist? Aus Hannover war im vergangenen Herbst ein versöhnliches Wort zu hören, als Frankfurt sich wieder einmal über angeblich weitere Investitionen der Leine-Stadt beklagen zu müssen glaubte. Niedersachsens Finanzminister Alfred Kubel, der Vorsitzer des Aufsichtsrates der Deutschen Messe- und Ausstellungs-AG. Hannover, hatte dazu erklärt: „Hannover kämpft nicht und denkt nicht an weitere Investitionen und kann als jüngste deutsche Messe die Entwicklung gelassen verfolgen...“

Nun, diese Entwicklung – das muß selbst die „Konkurrenz“ zugestehen – hat sich für Hannover recht erfolgversprechend angelassen: allein der einschneidende Entschluß, in diesem Jahre endlich die Mustermesse und Technische Messe wieder zu vereinigen, war schließlich einer der positivsten Beiträge zur Überwindung des langsam schon peinlich wirkenden Messekrieges. Und aller Voraussicht nach dürfte die am 25. April beginnende und bis zum 4. Mai dauernde Deutsche Industriemesse Hannover mit ihren 4000 Ausstellern die größte Messeveranstaltung werden, die je in Deutschland stattgefunden hat. Wie betont das Schwergewicht in dem prächtigen Messegelände von Hannover-Laatzen auf den Export gelegt wurde, geht aus der Feststellung hervor, daß die 4000 Aussteller immerhin 78 v. H. der gesamten Ausfuhr der Bundesrepublik repräsentieren. Auch in Laatzen fehlt es nicht an gesundem Optimismus; es dürfte bereits heute außer Frage stehen, daß sich die Deutsche Industriemesse in Anlehnung an den allgemeinen Konjunkturverlauf ebenfalls als ein untrügerisches Barometer für die künftige wirtschaftliche Entwicklung vor allem auf dem Gebiet der Investitionsgüter-< Industrie erweisen wird. Es ist anzunehmen, daß Hannover – wie es sich bereits anläßlich der zurückliegenden Frühjahrsmessen ergab – den Zug zur Qualitätsware noch stärker erkennen läßt. Die deutsche Industrie will mit einer langen Reihe von Überraschungen und Verbesserungen aufwarten. Sie weiß, daß das Erzeugnis, das gefällt, auch gekauft wird, und sie weiß, daß in solchen Fällen der Preis allein nicht die entscheidende Rolle spielt. Hannover ist nun einmal eine ideale Großmesse und ein ausgezeichnetes Instrument für die deutsche Industrie, die davon überzeugt ist, mit der Vereinigung der beiden Messen zu einer Globalmessejetzt die Messeform geschaffen zu haben, die für die Gestaltung der internationalen Großmessen künftig so bestimmend sein wird, wie der Typ der traditionellen Mustermesse es für eine vergangene Periode unserer wirtschaftlichen Entwicklung war.

Gegen ein derartiges Programm konnte aus Frankfurt und Köln keine Opposition kommen; denn diese Messestädte haben solche Ambitionen nicht, zumal manin Hannover mit aller Deutlichkeit erklärte, daß der Gedanke einer „Deutschen Mere als undurchführbar abgelehnt wird. Er ist in der Tat eine Fata Morgana; und mit nachsichtigem Lächeln nimmt man zur Kenntnis, daß Frankfurt von interessierter Seite noch immer als „Internationale Deutsche Messe“ bezeichnet wird, eine Überbetonung, die sich die Messe selbst – und zwar besser heute als morgen – verbitten sollte. Für den Frieden unter den drei Rivalen Hannover, Frankfurt und Köln zeichnet aber in hohem Maße auch die Gründung der Arbeitsgemeinschaft der drei Großmessen verantwortlich, die einen wesentlichen Schritt auf dem Wege der gegenseitigen Verständigung unter den westdeutschen Messen darstellt und als erstes praktisches Ergebnis die Aufteilung der Konsumgüterbranchen nach Schwerpunkten brachte. Ferner konnte eine vernunftvolle Abstimmung der Messetermine und eine geschickte Gemeinschaftswerbung erreicht werden.

Als recht wertvoll erweist sich das Bemühen der Union des Foires Internationales, die Koordinierung der internationalen Messen energisch zu betreiben und für Einkäufer, vor allem aus Übersee, Messerundreisen zu organisieren, um eine Reihe wichtiger europäischer Messen mit aufeinander abgestimmten Terminen besuchen zu können.

Leider konnte bisher nichts zur Beseitigung des deutschen Messeunwesens getan werden. Es ist haarsträubend, was sich innerhalb der bundesrepublikanischen Grenzen alles „Messe“ oder „Ausstellung“ nennt. Der Deutsche Messe- oder Ausstellungskalender verzeichnet für 1954 insgesamt 215 Veranstaltungen dieser Art; im Vorjahr waren es „nur“ 186. In neun Großstädten Westdeutschlands finden 1954 allein 18 Messen und vier große Ausstellungen statt, eine Vielfältigkeit, die deutlich den Drang zur stärkeren Spezialisierung erkennen läßt, für den ausländischen Interessenten Messebesuche in Deutschland aber zu einer zeitraubenden und kostspieligen Angelegenheit werden läßt. Doch hier dürften sich die deutschen Großmessen immer stärker in den Vordergrund spielen, weil sie über ein klares Angebot verfügen.

Der Ausstellungs- und Messeausschuß der Wirtschaft sollte sich aber bald einmal mit jenen Veranstaltungen beschäftigen, die landauf landab stattfinden und sich – um Eindruck zu machen – das Namensmäntelchen „Messe“ umhängen. Für die oftmals aus mancherlei Rücksichten zur Teilnahme gezwungenen Firmen erwachsen Unkosten, die meist in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen und besser unterbleiben würden. Mit dem Prestige, das in Gefahr wäre, wenn man nicht „dabei“ ist, sollte man heute eigentlich derartige Fehlinvestitionen nicht mehr entschuldigen; der Konsument hat dafür kein Verständnis. Die Unternehmen müssen endlich den Mut haben, jenem provinziellen Ausstellungs- und „Messe“-Rummel das verdiente Ende zu bereiten. Wenn aus der Wirtschaft die hohen Standmieten nicht mehr fließen, werden sich die geschäftstüchtigen Initiatoren jener „Ausstelungen“ und „Messen“ sehr schnell nach einem anderen Beruf umsehen... Willy Wenzke